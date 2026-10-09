Ultima dorință a unei actrițe celebre. Ce vrea să se întâmple cu trupul ei după moarte: „Voi continua să cresc”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 oct. 2026, 20:34

Kim Novak, celebra actriță care a cucerit publicul în filmul „Vertigo”, regizat de Alfred Hitchcock, a dezvăluit ce își dorește să se întâmple cu trupul său după moarte. Ajunsă la vârsta de 93 de ani, vedeta de la Hollywood privește sfârșitul vieții cu seninătate și își dorește ca rămășițele sale să fie transformate în compost, pentru ca ulterior să fie plantați copaci. Pentru ea, această alegere simbolizează legătura profundă cu natura și posibilitatea de a continua să existe într-o altă formă.

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