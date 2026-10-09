Ultima dorință a unei actrițe celebre. Ce vrea să se întâmple cu trupul ei după moarte: „Voi continua să cresc”

Kim Novak, celebra actriță care a cucerit publicul în filmul „Vertigo”, regizat de Alfred Hitchcock, a dezvăluit ce își dorește să se întâmple cu trupul său după moarte. Ajunsă la vârsta de 93 de ani, vedeta de la Hollywood privește sfârșitul vieții cu seninătate și își dorește ca rămășițele sale să fie transformate în compost, pentru ca ulterior să fie plantați copaci. Pentru ea, această alegere simbolizează legătura profundă cu natura și posibilitatea de a continua să existe într-o altă formă.
Actrița, care s-a îndepărtat de lumea filmului cu zeci de ani în urmă, speră ca apropiații să îi respecte dorința și să transforme acest moment într-un gest prin care viața să continue. În loc să privească moartea ca pe un sfârșit definitiv, Kim Novak spune că ideea de a deveni parte dintr-un copac îi oferă liniște.
Kim Novak vrea să devină parte din natură după moarte
Într-o declarație acordată organizației PETA, cunoscută pentru campaniile sale privind protecția animalelor, actrița a vorbit deschis despre felul în care își imaginează ultima etapă a vieții.
Kim Novak își dorește ca trupul său să fie transformat în compost, iar din acest material să fie plantați copaci. Pentru vedetă, perspectiva de a contribui la creșterea unui arbore reprezintă o formă de continuitate și o modalitate de a rămâne conectată la lumea naturală pe care a ajuns să o îndrăgească atât de mult.
„Acum mă gândesc că, atunci când voi pleca, este în regulă, pentru că voi deveni parte din acel copac frumos și voi continua să cresc”, a mărturisit actrița.
Dorința sa poate părea neobișnuită pentru unii, însă reflectă relația pe care și-a construit-o de-a lungul anilor cu natura și dorința de a lăsa în urmă ceva viu.
Cum a devenit Kim Novak una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood
Născută în 1933, Kim Novak a devenit una dintre figurile emblematice ale cinematografiei americane din anii 1950. Frumusețea sa și aparițiile memorabile pe marele ecran au transformat-o rapid într-un star al epocii.
Ascensiunea sa a prins contur în 1955, când a jucat în filmele „Picnic” și „The Man with the Golden Arm”, acesta din urmă avându-l în distribuție pe celebrul Frank Sinatra.
Momentul definitoriu al carierei sale a venit în 1958, odată cu apariția în „Vertigo”, thrillerul psihologic regizat de Alfred Hitchcock. Producția a devenit una dintre cele mai apreciate opere din istoria cinematografiei, iar interpretarea lui Kim Novak a rămas strâns legată de succesul filmului.
Deși a cunoscut faima și a ajuns în centrul atenției publicului, actrița a ales ulterior un drum diferit de cel al multor vedete de la Hollywood.
De ce a renunțat Kim Novak la Hollywood
În 1966, Kim Novak s-a îndepărtat de industria cinematografică și a ales o viață mai liniștită, într-un mediu în care să poată fi aproape de animale și de natură.
Pictura, viața la țară și timpul petrecut departe de agitația marilor studiouri au devenit importante pentru actriță. În locul presiunii asociate celebrității, aceasta a preferat un stil de viață care să îi ofere libertatea de a-și descoperi propriile preocupări.
Novak a explicat că plecarea din Cetatea Filmului a ajutat-o să se apropie de propria identitate și să își dea seama ce își dorește cu adevărat de la viață.
„Părăsind Hollywoodul, m-am mutat într-un mediu în care puteam avea animale în preajmă și puteam afla cine sunt eu cu adevărat”, a povestit vedeta.
În prezent, actrița trăiește departe de strălucirea Hollywoodului, într-un univers în care natura și pasiunile personale ocupă un loc central.
O ultimă dorință care reflectă filosofia sa de viață
La 93 de ani, Kim Novak vorbește despre moarte fără dramatism și privește această etapă ca pe o transformare firească. Dorința de a deveni parte dintr-un copac este, pentru ea, mai mult decât o alegere legată de ceea ce se va întâmpla cu trupul său.
Este o expresie a felului în care a ajuns să privească existența: ca pe un ciclu în care natura continuă să transforme și să susțină viața.
Prin această alegere, legendara actriță speră să lase în urmă nu doar amintirea rolurilor care au consacrat-o, ci și ceva care să crească și să dăinuie. Pentru Kim Novak, gândul că ar putea deveni parte dintr-un copac reprezintă o perspectivă care îi aduce pace și sentimentul că povestea sa nu se încheie odată cu moartea.