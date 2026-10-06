A murit o actriță cunoscută din seria „BD”. Ultimii ani au fost marcați de singurătate și lipsuri

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 oct. 2026, 10:08

Actrița Rodica Ana Luca, cunoscută publicului pentru apariția în seria de comedie „Brigada Diverse în alertă”, s-a stins din viață la Mihăileni, în județul Sibiu. Rămasă singură și fără rude care să îi fie aproape, actrița a fost condusă pe ultimul drum cu sprijinul localnicilor, care s-au mobilizat pentru a-i organiza înmormântarea.

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