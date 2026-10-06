A murit o actriță cunoscută din seria „BD”. Ultimii ani au fost marcați de singurătate și lipsuri

Actrița Rodica Ana Luca, cunoscută publicului pentru apariția în seria de comedie „Brigada Diverse în alertă”, s-a stins din viață la Mihăileni, în județul Sibiu. Rămasă singură și fără rude care să îi fie aproape, actrița a fost condusă pe ultimul drum cu sprijinul localnicilor, care s-au mobilizat pentru a-i organiza înmormântarea.
Rodica Ana Luca și-a petrecut ultimii ani în satul Metiș, din comuna Mihăileni, județul Sibiu, unde ajunsese să trăiască de mai bine de două decenii. Potrivit primarului Cristian Bratu, actrița locuia într-o casă pusă la dispoziție de administrația locală și era sprijinită de comunitate.
La vârsta de 84 de ani, artista nu mai avea persoane apropiate care să se ocupe de ea. În aceste condiții, autoritățile locale și oamenii din sat au decis să îi fie alături până la final și să organizeze toate cele necesare pentru înmormântare.
Primarul Cristian Bratu a povestit că actrița a ajuns în comuna Mihăileni în urmă cu peste 25 de ani. Deși cunoscută pentru rolul său din seria cinematografică „Brigada Diverse”, Rodica Ana Luca a dus în ultimii ani o viață discretă, departe de lumea filmului.
Localnicii s-au mobilizat după moartea actriței și au contribuit la organizarea funeraliilor, astfel încât aceasta să poată fi condusă pe ultimul drum în condiții demne.
„Brigada Diverse în alertă”, film lansat în 1971
„Brigada Diverse în alertă”, cunoscut și sub titlul „B.D. în alertă”, este cea de-a doua producție din seria cinematografică românească „Brigada Diverse”.
Filmul, lansat în 1971, este o comedie polițistă regizată de Mircea Drăgan. Scenariul a fost scris de Mircea Drăgan împreună cu Nicolae Tic, iar pelicula a avut premiera pe 26 iulie 1971.
Producția face parte din seria de filme care au rămas în memoria publicului românesc prin combinația dintre comedie și aventurile echipei Brigăzii Diverse.