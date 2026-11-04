Ce înseamnă „mogging”, cuvântul anului 2026? Expresia virală folosită de generațiile Z și Alpha a devenit tot mai populară

Un termen preluat și popularizat de generațiile tinere a fost desemnat cuvântul anului 2026 de dicționarul Collins. „Mogging” a devenit tot mai prezent în conversațiile online, în special în rândul Generației Z și al Generației Alpha, iar utilizarea sa a crescut spectaculos în ultimele luni. Expresia este folosită, de cele mai multe ori în glumă, atunci când cineva reușește să iasă în evidență și să eclipseze o altă persoană.
Potrivit dicționarului Collins, „mogging” a înregistrat o creștere de 210% a utilizării în 2026, ceea ce i-a adus primul loc în clasamentul cuvintelor anului. Deși expresia circulă pe internet de aproximativ un deceniu, sensul său s-a modificat treptat.
Originea termenului este asociată cu acronimul „AMOG”, prescurtare de la „alpha male of the group”, care se traduce prin „masculul alfa al grupului”. Inițial, cuvântul era folosit în cultura culturismului pentru a desemna bărbatul considerat cel mai puternic sau dominant într-o sală de fitness.
Ulterior, termenul a fost transformat în verb și a ajuns să fie utilizat în comunitățile online masculine, cunoscute sub denumirea de „manosphere”. În timp, semnificația sa s-a extins, iar astăzi descrie situațiile în care o persoană o depășește clar pe alta prin aspect, stil, prezență sau o anumită abilitate, atrăgând astfel atenția celor din jur.
Cum folosesc tinerii expresia „mogging”
În limbajul generațiilor Z și Alpha, „mogging” este utilizat adesea într-o manieră ironică, pentru a descrie momentele în care cineva este eclipsat de o altă persoană sau de un lucru care atrage mai multă atenție.
De exemplu, dacă cineva vine la o întâlnire cu prietenii mândru de brioșele pregătite acasă, dar un alt participant apare cu un tort spectaculos, primul se poate considera „mogged”.
Un alt exemplu poate fi o persoană care poartă o ținută cumpărată din magazine second-hand, dar ajunge lângă cineva îmbrăcat în haine de lux, care atrage toate privirile. Într-o astfel de situație, tinerii ar putea spune că a fost „mogged”.
Pe scurt, termenul descrie o comparație în care cineva pare să piardă competiția pentru atenție în fața unei persoane sau a unui lucru considerat superior.
De ce a fost ales „mogging” cuvântul anului 2026
Reprezentanții Collins au explicat că alegerea reflectă modul în care generațiile tinere influențează și transformă limbajul, preluând expresii mai vechi și atribuindu-le sensuri noi.
Lexicografii dicționarului analizează anual un volum impresionant de aproximativ 27 de miliarde de cuvinte. Specialiștii nu se limitează la numărarea aparițiilor unui termen, ci urmăresc și contextul în care este folosit, precum și schimbările de semnificație.
Alex Beecroft, directorul general al Collins, a explicat că popularitatea expresiei demonstrează felul în care tinerii își creează propriul vocabular.
„Alegerea cuvântului «mogging» drept Cuvântul Anului de către Collins arată cum fiecare generație își lasă amprenta asupra limbajului. Este un exemplu excelent al modului în care Generația Z și Generația Alpha au adoptat un cuvânt și l-au transformat într-un argou umoristic, însușindu-și limbajul și «agresându-ne» pe restul”, a declarat acesta.
Ce alte expresii au atras atenția în 2026
Pe lista termenilor remarcați de Collins se regăsesc și alte expresii care reflectă evenimentele și subiectele importante ale anului.
Printre acestea se numără „firewave”, un cuvânt folosit pentru a descrie apariția mai multor incendii de vegetație într-un interval scurt, în zone urbane, după perioade îndelungate de temperaturi ridicate și vreme uscată.
O altă expresie devenită cunoscută la nivel internațional este „hydration break”, care înseamnă „pauză de hidratare”. Termenul a fost intens folosit în contextul Cupei Mondiale FIFA din 2026, când partidele de fotbal au inclus întreruperi pentru ca jucătorii să poată consuma apă, în condițiile temperaturilor foarte ridicate din țările gazdă: Statele Unite, Mexic și Canada.
Măsura a stârnit și ironii în rândul suporterilor, unii dintre aceștia considerând că pauzele de hidratare seamănă mai degrabă cu întreruperi publicitare.
Lista include și „manchesterism”, o noțiune asociată unei viziuni politice promovate de Andy Burnham, fost primar al regiunii Greater Manchester și prim-ministru britanic, potrivit descrierii termenului din materialul-sursă. Conceptul pune accent pe transferul unor atribuții de la nivel central către autoritățile regionale și pe legătura dintre dezvoltarea economică și progresul social.
Popularitatea expresiei „mogging” arată, astfel, cât de repede se poate transforma limbajul în era rețelelor sociale și cum termenii folosiți inițial în comunități restrânse ajung să fie adoptați de milioane de oameni.