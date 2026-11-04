Ce înseamnă „mogging”, cuvântul anului 2026? Expresia virală folosită de generațiile Z și Alpha a devenit tot mai populară

Publicat 4 nov. 2026, 23:22 Actualizat 4 nov. 2026, 23:23

Un termen preluat și popularizat de generațiile tinere a fost desemnat cuvântul anului 2026 de dicționarul Collins. „Mogging” a devenit tot mai prezent în conversațiile online, în special în rândul Generației Z și al Generației Alpha, iar utilizarea sa a crescut spectaculos în ultimele luni. Expresia este folosită, de cele mai multe ori în glumă, atunci când cineva reușește să iasă în evidență și să eclipseze o altă persoană.

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