Mii de credincioși la racla cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou. Pelerini din toată țara au venit în Capitală

Publicat 25 oct. 2026, 17:02 Actualizat 25 oct. 2026, 18:29

Mii de pelerini stau la rând, cu rugăciune în suflet și speranță, pentru a se închina la racla cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Pe Dealul Patriarhiei, credincioșii vin din toate colțurile țării, cu flori în mâini și cu dorința de a găsi liniște și alinare.

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