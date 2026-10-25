Mii de credincioși la racla cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou. Pelerini din toată țara au venit în Capitală
Mii de pelerini stau la rând, cu rugăciune în suflet și speranță, pentru a se închina la racla cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Pe Dealul Patriarhiei, credincioșii vin din toate colțurile țării, cu flori în mâini și cu dorința de a găsi liniște și alinare.
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Sute de credincioși stau la rând
Unii se roagă pentru sănătatea celor dragi, alții vin să mulțumească pentru ajutorul primit. Sunt oameni care revin an de an, dar și credincioși care ajung pentru prima dată la acest pelerinaj.
Pentru credincioși, pelerinajul este un prilej de apropiere de Dumnezeu, de recunoștință și de rugăciune. Cei care vor să se închine la sfintele moaște o mai pot face până miercuri.
Credincioși din toate regiunile țării au ajuns pe Dealul Patriarhiei din București pentru a se închina la racla cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Capitalei. Oamenii au venit cu flori, rugăciuni și speranța că vor găsi alinare pentru problemele lor, într-unul dintre cele mai importante pelerinaje ortodoxe organizate anual în România.
Unii dintre pelerini se roagă pentru sănătatea familiei și a celor apropiați, în timp ce alții vin să mulțumească pentru ajutorul primit de-a lungul timpului. Pentru mulți dintre credincioși, participarea la acest eveniment religios a devenit o tradiție, în timp ce alții au ajuns pentru prima dată la racla sfântului.
Pelerinajul se desfășoară în perioada 18-28 octombrie 2026 și este organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor, cu prilejul sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, celebrat pe 27 octombrie.
Mii de pelerini, la racla Sfântului Dimitrie cel Nou
Pe Dealul Patriarhiei, credincioșii așteaptă să ajungă la sfintele moaște, într-o atmosferă de rugăciune și reculegere. Pelerinii vin din toate colțurile țării, fiecare cu propriile speranțe, dorințe și motive pentru care participă la sărbătoarea religioasă.
Pentru unii, momentul este unul de mulțumire pentru binecuvântările primite, iar pentru alții reprezintă o ocazie de a cere ajutor și putere în fața încercărilor vieții.
Ediția din acest an are o semnificație aparte și prin prezența moaștelor Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, aduse în Capitală începând de sâmbătă, 24 octombrie. Credincioșii au astfel posibilitatea de a se închina și la racla acesteia, alături de moaștele altor sfinți cinstiți în cadrul pelerinajului.
Până când se pot închina credincioșii la sfintele moaște
Potrivit programului anunțat de Patriarhia Română, pelerinajul continuă până miercuri, 28 octombrie 2026. Sfintele moaște vor rămâne la dispoziția credincioșilor pentru închinare până când ultimul pelerin va trece pe la raclă.
În perioada 18-23 octombrie, moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie au fost expuse în interiorul Catedralei Patriarhale istorice. Programul de închinare din aceste zile a fost între orele 07:00 și 21:00, însă din seara de 24 octombrie programul este non-stop.
Organizatorii au recomandat familiilor cu copii mici să aleagă, dacă este posibil, zilele mai puțin aglomerate pentru participarea la pelerinaj.
Începând cu 24 octombrie, după procesiunea „Calea Sfinților”, raclele au fost așezate spre închinare în Baldachinul Sfinților de pe Colina Patriarhiei.
Procesiunea „Calea Sfinților”, unul dintre momentele importante ale pelerinajului
Sâmbătă, 24 octombrie, a avut loc tradiționala procesiune „Calea Sfinților”, la care au participat raclele cu moaștele mai multor sfinți.
Prima coloană a pornit de la Catedrala Patriarhală, cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou și ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Traseul a inclus Strada Patriarhiei, Bulevardul Regina Maria și zona de la baza Dealului Patriarhiei, în Piața Unirii.
Cea de-a doua coloană a pornit de la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”-Nou, purtând moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.
Cele două grupuri s-au întâlnit la baza Dealului Patriarhiei, de unde au urcat împreună spre Catedrală. La finalul procesiunii, Patriarhul Daniel a întâmpinat raclele și a rostit un cuvânt de binecuvântare, înainte ca acestea să fie așezate spre închinare.
Programul slujbelor de Sfântul Dimitrie cel Nou
Manifestările religioase continuă în perioada 25-28 octombrie, cu slujbe dedicate sfinților sărbătoriți în aceste zile.
Duminică, 25 octombrie
09:30-12:30 – Sfânta Liturghie, la Altarul de Vară.
17:00-21:30 – Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.
Luni, 26 octombrie
09:30-12:00 – Sfânta Liturghie, la Altarul de Vară.
12:00-13:00 – Proclamarea sărbătorii Soborului Sfinților Martiri Militari.
17:00-21:00 – Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou.
Marți, 27 octombrie – sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou
09:30-12:30 – Sfânta Liturghie arhierească, oficiată de Patriarhul Daniel, împreună cu ierarhi ai Sfântului Sinod și un sobor de preoți și diaconi.
17:00-21:30 – Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești, și a Sfintei Cuvioase Teofana Basarab.
Miercuri, 28 octombrie
09:30-12:30 – Sfânta Liturghie, în Catedrala Patriarhală.
16:00-18:30 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou.
La finalul pelerinajului, după ce ultimul credincios se va închina, sfintele moaște vor fi reașezate în Catedrala Patriarhală.
Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului
Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou este cinstit de credincioșii ortodocși drept ocrotitor al Bucureștiului, iar sărbătoarea sa atrage anual numeroși pelerini în Capitală.
Pentru cei care participă la eveniment, pelerinajul reprezintă mai mult decât o tradiție religioasă. Este un prilej de rugăciune, recunoștință și apropiere de credință, într-unul dintre cele mai importante momente ale calendarului ortodox din București.
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