Sfântul Dimitrie cel Nou 2026. Programul pelerinajului și al procesiunilor dedicate Ocrotitorului Bucureștilor

Bucureștiul se pregătește să își cinstească ocrotitorul spiritual. Patriarhia Română a făcut public programul manifestărilor religioase dedicate Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, desfășurate în perioada 18-28 octombrie 2026. Pelerinajul va include procesiunea „Calea Sfinților”, slujbe liturgice și sărbătoarea hramului din 27 octombrie, iar în acest an, credincioșii se vor putea închina și la moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, care vor fi aduse în Capitală începând de sâmbătă, 24 octombrie.
Bucureștiul se pregătește de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou
Evenimentele dedicate hramului Catedralei Patriarhale vor cuprinde slujbe liturgice, privegheri și tradiționala procesiune „Calea Sfinților”, programată în ziua de 24 octombrie, începând cu ora 12:00. Cele două coloane procesionale vor porni de la Catedrala Patriarhală și de la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon” – Nou, urmând să se întâlnească în Piața Unirii și să urce împreună spre Colina Patriarhiei.
În perioada 18-23 octombrie, credincioșii se vor putea închina la sfintele moaște în interiorul Catedralei Patriarhale istorice, zilnic, între orele 07:00 și 21:00. Organizatorii recomandă familiilor cu copii mici să aleagă, pe cât posibil, aceste zile pentru pelerinaj, când se estimează că numărul participanților va fi mai redus.
Momentul central al sărbătorii va avea loc marți, 27 octombrie, când, la Altarul de Vară al Catedralei Patriarhale, va fi săvârșită Sfânta Liturghie arhierească, în prezența Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de ierarhii Sfântului Sinod, preoți și diaconi.
Programul pelerinajului și al procesiunilor dedicate Sfântului Dimitrie cel Nou
18-23 octombrie 2026: Închinare la sfintele moaște, în interiorul Catedralei Patriarhale istorice, între orele 07:00 și 21:00.
Sâmbătă, 24 octombrie, ora 12:00: Procesiunea „Calea Sfinților”, cu plecare de la Catedrala Patriarhală și Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon” – Nou. Cele două coloane se vor întâlni la baza Dealului Patriarhiei, în Piața Unirii, și vor continua împreună spre Catedrală.
Duminică, 25 octombrie: Sfânta Liturghie, între orele 09:30 și 12:30, urmată seara de slujba Privegherii în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, între orele 17:00 și 21:30.
Luni, 26 octombrie: Sfânta Liturghie, între orele 09:30 și 12:00, proclamarea sărbătorii Soborului Sfinților Martiri Militari, la ora 12:00, și Privegherea în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, între orele 17:00 și 21:00.
Marți, 27 octombrie – ziua hramului: Sfânta Liturghie arhierească, între orele 09:30 și 12:30, la Altarul de Vară, în soborul condus de Patriarhul Daniel. Seara, între orele 17:00 și 21:30, va avea loc Privegherea în cinstea Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești, și a Sfintei Cuvioase Teofana Basarab.
Miercuri, 28 octombrie: Sfânta Liturghie, între orele 09:30 și 12:30, urmată după-amiază de Vecernie și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, între orele 16:00 și 18:30.
Reprezentanții Patriarhiei precizează că sfintele moaște vor rămâne spre închinare în Baldachinul Sfinților de pe Colina Bucuriei, urmând să fie reașezate în Catedrala Patriarhală după ce se va închina ultimul pelerin.