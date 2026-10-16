Sfântul Dimitrie cel Nou 2026. Programul pelerinajului și al procesiunilor dedicate Ocrotitorului Bucureștilor

Publicat 16 oct. 2026, 18:02 Actualizat 16 oct. 2026, 18:05

Bucureștiul se pregătește să își cinstească ocrotitorul spiritual. Patriarhia Română a făcut public programul manifestărilor religioase dedicate Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, desfășurate în perioada 18-28 octombrie 2026. Pelerinajul va include procesiunea „Calea Sfinților”, slujbe liturgice și sărbătoarea hramului din 27 octombrie, iar în acest an, credincioșii se vor putea închina și la moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, care vor fi aduse în Capitală începând de sâmbătă, 24 octombrie.

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