Nobel pentru literatură 2026: cine ar putea câștiga premiul și ce surpriză anticipează criticii

Scris de Darius Stănescu Publicat: 6 oct. 2026, 16:47

Premiul Nobel pentru literatură 2026 ar putea reveni unei scriitoare din afara Europei, potrivit criticilor literari consultați de AFP. Jamaica Kincaid și Can Xue se numără printre numele cel mai des invocate înaintea anunțului de joi, 8 octombrie, programat începând cu ora 14:00, ora României.

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