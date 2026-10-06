Nobel pentru literatură 2026: cine ar putea câștiga premiul și ce surpriză anticipează criticii

Premiul Nobel pentru literatură 2026 ar putea reveni unei scriitoare din afara Europei, potrivit criticilor literari consultați de AFP. Jamaica Kincaid și Can Xue se numără printre numele cel mai des invocate înaintea anunțului de joi, 8 octombrie, programat începând cu ora 14:00, ora României.
După ce în 2025 Academia Suedeză l-a premiat pe scriitorul maghiar László Krasznahorkai, criticii urmăresc posibilitatea unei alegeri care să aducă în prim-plan literatura din alte regiuni ale lumii. Predicțiile rămân însă speculative: nu există o listă publică a favoriților, iar nominalizările și deliberările sunt confidențiale timp de 50 de ani.
Jamaica Kincaid, în atenția criticilor
Scriitoarea americano-antiguană Jamaica Kincaid, în vârstă de 77 de ani, este cunoscută pentru o operă care explorează identitatea, familia, cultura și moștenirea colonială. Numele său revine de mai mulți ani în discuțiile despre posibilii laureați ai Premiului Nobel pentru literatură, potrivit materialului AFP.
„Este totuși timpul ca Jamaica Kincaid să primească acest premiu”, afirmă Victor Malm, șeful secției de cultură a cotidianului suedez Expressen. La rândul său, Björn Wiman, care conduce secția de cultură a publicației Dagens Nyheter, subliniază că „se vorbește despre ea de mult timp”.
Printre cărțile sale reprezentative se numără „Lucy”, roman publicat în 1990 și inspirat în mare măsură din propria viață. Cartea urmărește o tânără care părăsește Caraibele pentru Statele Unite, unde lucrează ca au pair.
„Este exact genul de carte în care îți ajunge să citești trei rânduri ca să-ți spui: «Bine, aici avem de-a face cu un laureat al Premiului Nobel»”, spune Björn Wiman.
Criticul consideră că premierea sa ar putea fi interpretată și ca un gest politic, Jamaica Kincaid fiind o voce critică la adresa președintelui american Donald Trump. Aceasta rămâne însă o interpretare a observatorilor, nu o poziție exprimată de Academia Suedeză.
Can Xue și vocile latino-americane
Un alt nume frecvent menționat este cel al scriitoarei chineze Can Xue, comparată cu Franz Kafka pentru universul de coșmar al romanelor sale. Atât ea, cât și Jamaica Kincaid se află printre autoarele invocate de criticii consultați de AFP înaintea anunțului.
Lina Kalmteg, de la radioul public suedez SR, consideră că premiul ar putea aduce în prim-plan și o scriitoare de limbă spaniolă din America Latină.
„În ultimii ani, s-a vorbit mult despre «miracolul literar latino-american», această nouă generație care a succedat autorilor bărbați adepți ai realismului magic, precum Gabriel García Márquez”, explică ea.
Potrivit criticului, noua generație de autoare se remarcă prin texte cu accente feministe, adesea întunecate și violente, în care apar și elemente suprarealiste.
Argentiniana Samanta Schweblin, în vârstă de 48 de ani, ar fi, în opinia sa, o alegere interesantă și surprinzătoare. Lina Kalmteg apreciază însă că scriitoarea este încă prea tânără pentru a primi distincția. Printre numele vehiculate se află și mexicana Cristina Rivera Garza.
În discuțiile despre Nobel pentru literatură revin, de asemenea, australienii Gerald Murnane și Alexis Wright, americanul Thomas Pynchon, germana Jenny Erpenbeck și scriitoarea vietnameză Duong Thu Huong.
Doar 18 femei laureate
Academia Suedeză a fost criticată de-a lungul timpului pentru predominanța autorilor occidentali printre laureați. După scandalul MeToo din 2018, instituția a trecut printr-un proces de reînnoire, iar mai mult de jumătate dintre membrii săi au fost înlocuiți, potrivit relatării AFP.
Femeile rămân însă puternic subreprezentate în istoria premiului: dintre cei 122 de laureați recompensați între 1901 și 2025, doar 18 sunt femei, arată datele oficiale ale Nobelului.
Totodată, puțini dintre autorii premiați au opere scrise în limbi asiatice sau din Orientul Mijlociu. Academia Suedeză susține că selecția se bazează pe calitatea literară, nu pe genul, naționalitatea sau limba autorilor.
Când se anunță câștigătorul
Laureatul Premiului Nobel pentru literatură 2026 va fi anunțat joi, 8 octombrie, la Stockholm, începând cu ora 13:00 locală, respectiv ora 14:00 în România. Anunțul va fi transmis în direct pe canalele digitale oficiale ale Nobelului.
Valoarea premiului din acest an este de 12 milioane de coroane suedeze. Distincția recompensează opera unui autor, nu o singură carte.