Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 nov. 2026, 21:01

Noaptea de 29 spre 30 noiembrie ocupă un loc aparte în folclorul românesc și este înconjurată de numeroase credințe și obiceiuri transmise din generație în generație. Cunoscută drept noaptea de Sfântul Andrei, aceasta este asociată cu strigoii, spiritele nevăzute și ritualurile menite să protejeze gospodăriile de rău. Totodată, tradiția spune că fetele nemăritate pot afla în vis cine le va fi ursitul.

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