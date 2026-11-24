Noaptea de 29 spre 30 noiembrie ocupă un loc aparte în folclorul românesc și este înconjurată de numeroase credințe și obiceiuri transmise din generație în generație. Cunoscută drept noaptea de Sfântul Andrei, aceasta este asociată cu strigoii, spiritele nevăzute și ritualurile menite să protejeze gospodăriile de rău. Totodată, tradiția spune că fetele nemăritate pot afla în vis cine le va fi ursitul.
Sfântul Andrei este sărbătorit în fiecare an pe 30 noiembrie, iar în cultura populară românească noaptea care precedă această zi este considerată una misterioasă. De-a lungul timpului, oamenii au păstrat o serie de obiceiuri prin care încercau să se apere de spiritele rele sau să afle ce le rezervă viitorul.
De ce se spune că noaptea de Sfântul Andrei este una magică
Potrivit credințelor populare, în noaptea de 29 spre 30 noiembrie granița dintre lumea celor vii și cea a morților ar deveni mai fragilă. În această perioadă, se spune că strigoii și alte spirite ar putea ieși din ascunzișuri și ar avea puterea de a le face rău oamenilor sau animalelor.
Aceste povești au dat naștere unor ritualuri de protecție care se întâlnesc în diferite regiuni ale țării. Cel mai cunoscut simbol al nopții de Sfântul Andrei este usturoiul, despre care se crede că are puterea de a ține la distanță spiritele malefice.
În trecut, oamenii puneau usturoi la ferestre și la uși, pentru a împiedica pătrunderea strigoilor în locuințe. În unele gospodării, acesta era folosit și pentru protejarea animalelor.
Usturoiul, considerat un scut împotriva strigoilor
Una dintre cele mai răspândite tradiții de Sfântul Andrei presupune folosirea usturoiului pentru apărarea casei și a gospodăriei.
În anumite zone ale României, oamenii obișnuiau să ungă cu usturoi clanțele ușilor, ramele ferestrelor și gardurile grajdurilor. Scopul acestui ritual era acela de a împiedica spiritele rele să intre în locuințe sau să se apropie de animale.
Obiceiul s-a păstrat în memoria colectivă și continuă să fie amintit în fiecare an, chiar dacă astăzi este respectat mai ales ca parte a tradiției populare.
Cum își pot visa fetele nemăritate ursitul de Sfântul Andrei
Noaptea de Sfântul Andrei este legată și de numeroase superstiții despre dragoste și căsătorie. Una dintre cele mai cunoscute spune că fetele singure își pot visa viitorul soț dacă așază busuioc sub pernă înainte de culcare.
În alte regiuni ale țării, tradiția vorbește despre un ritual diferit: tinerele trebuie să pună 41 de boabe de grâu sub pernă, în speranța că își vor vedea în vis alesul.
Există și credințe potrivit cărora anumite ritualuri rostite în fața oglinzii ar putea dezvălui chipul bărbatului sortit. Aceste obiceiuri fac parte din folclorul românesc și sunt păstrate mai ales prin poveștile și practicile transmise în familie.
Sfântul Andrei, ocrotitorul României, este sărbătorit pe 30 noiembrie
Dincolo de legendele și superstițiile asociate acestei nopți, sărbătoarea are o importantă semnificație religioasă. Sfântul Apostol Andrei, unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos, este cinstit anual de Biserica Ortodoxă pe 30 noiembrie și este considerat ocrotitorul României.
Ziua este marcată în timpul Postului Crăciunului și este declarată sărbătoare legală în România.
Astfel, Sfântul Andrei reunește două dimensiuni importante ale tradiției românești: sărbătoarea religioasă dedicată apostolului și obiceiurile populare care au transformat noaptea de 29 spre 30 noiembrie într-una dintre cele mai misterioase perioade ale anului.