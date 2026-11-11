Unde va ninge în România de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Ce stațiuni montane ar putea fi acoperite de zăpadă

Publicat 11 nov. 2026, 17:58 Actualizat 11 nov. 2026, 17:59

Minivacanța de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României ar putea aduce primele peisaje autentice de iarnă în mai multe zone montane din țară. Românii care și-au planificat câteva zile de relaxare la munte ar putea avea parte de ninsoare în stațiuni precum Sinaia, Predeal și Poiana Brașov, dar și în localități din Moldova. Cele mai recente estimări meteorologice indică posibile episoade de ninsoare începând cu 28 noiembrie, însă prognozele se pot modifica până la finalul lunii.

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