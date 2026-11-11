Unde va ninge în România de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Ce stațiuni montane ar putea fi acoperite de zăpadă

Minivacanța de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României ar putea aduce primele peisaje autentice de iarnă în mai multe zone montane din țară. Românii care și-au planificat câteva zile de relaxare la munte ar putea avea parte de ninsoare în stațiuni precum Sinaia, Predeal și Poiana Brașov, dar și în localități din Moldova. Cele mai recente estimări meteorologice indică posibile episoade de ninsoare începând cu 28 noiembrie, însă prognozele se pot modifica până la finalul lunii.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat marți, 10 noiembrie, estimările pentru intervalul 9 noiembrie - 7 decembrie 2026. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi, în general, apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă, fără diferențe importante față de mediile climatologice.
Unde sunt anunțate ninsori în minivacanța de 1 Decembrie
Primele semnale privind posibile ninsori în perioada sărbătorilor de la sfârșitul lunii noiembrie apar în prognozele locale pentru mai multe destinații turistice montane.
La Sinaia, precipitațiile ar putea fi sub formă de ninsoare începând de sâmbătă, 28 noiembrie. Ulterior, vremea ar putea aduce și precipitații mixte, respectiv lapoviță.
Și la Predeal sunt prognozate episoade de ninsoare pe parcursul weekendului de la finalul lunii noiembrie. Dacă temperaturile vor rămâne suficient de scăzute, există posibilitatea acumulării unui strat de zăpadă.
În Poiana Brașov, primele ninsori ar putea apărea tot pe 28 noiembrie. În zilele următoare, precipitațiile ar putea deveni însă predominant lichide.
Vești despre posibile ninsori vin și din Moldova. La Durău, în județul Neamț, sunt estimate precipitații sub formă de ninsoare în perioada 28 noiembrie - 2 decembrie. De asemenea, la Câmpulung Moldovenesc ar putea ninge pe parcursul weekendului.
Astfel, turiștii care aleg destinațiile montane pentru minivacanța de 1 Decembrie ar putea întâlni primele decoruri de iarnă din acest sezon.
Meteorologii atrag însă atenția că prognozele locale pentru o perioadă atât de îndepărtată au un grad mai redus de certitudine. Deocamdată, nu există garanții că zăpada se va depune în toate aceste stațiuni sau că va rezista până la începutul lunii decembrie.
Cum va fi vremea în România în perioada 9-16 noiembrie
Pentru prima săptămână a intervalului analizat, ANM estimează valori termice apropiate de cele normale pentru mijlocul lunii noiembrie, în cea mai mare parte a țării.
Excepție ar putea face regiunile nordice și nord-estice, unde temperaturile medii vor avea tendința să fie ușor mai scăzute decât cele specifice perioadei.
În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii anticipează cantități apropiate de normal în estul și sud-estul României. În celelalte regiuni, acestea ar putea depăși mediile obișnuite, cu un excedent mai pronunțat în nord-vest.
Prognoza meteo pentru 16-23 noiembrie. Unde sunt așteptate mai multe precipitații
În cea de-a doua săptămână analizată, vremea nu ar urma să aducă schimbări termice importante. Temperaturile medii sunt estimate să se mențină în apropierea valorilor climatologice în majoritatea regiunilor.
În schimb, regimul precipitațiilor ar putea fi mai bogat în vestul și nord-vestul țării, unde cantitățile de apă sunt prognozate să depășească nivelurile normale pentru această perioadă.
În restul teritoriului, precipitațiile ar urma să se încadreze în limitele obișnuite pentru a doua jumătate a lunii noiembrie.
Cum va fi vremea de Sfântul Andrei, pe 30 noiembrie
Pentru săptămâna 23-30 noiembrie, care cuprinde și sărbătoarea Sfântului Andrei, meteorologii estimează o vreme apropiată de normalul perioadei.
Temperaturile medii vor fi, în general, în limitele specifice ultimei săptămâni din noiembrie, iar cantitățile de precipitații nu ar urma să înregistreze abateri importante la nivel național.
Aceste estimări nu oferă însă detalii despre evoluția vremii în fiecare localitate și nici nu pot confirma dacă precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, lapoviță sau ninsoare într-o anumită zi.
Prognoza ANM pentru 1 Decembrie 2026. Cum începe iarna în România
În săptămâna 30 noiembrie - 7 decembrie, care include Ziua Națională a României, temperaturile medii sunt estimate să rămână apropiate de valorile normale pentru începutul iernii.
Nici în privința precipitațiilor nu sunt anticipate diferențe semnificative față de mediile climatologice, cantitățile estimate urmând să fie, în general, apropiate de normalul perioadei.
În zonele montane, temperaturile mai scăzute pot favoriza apariția ninsorilor, în timp ce în regiunile de câmpie și în marile orașe precipitațiile ar putea fi predominant sub formă de ploaie sau mixte, în funcție de evoluția temperaturilor.
Pentru cei care și-au rezervat deja vacanțe la munte, Sinaia, Predeal, Poiana Brașov, Durău și Câmpulung Moldovenesc se numără printre destinațiile unde sunt semnalate, în acest moment, posibile episoade de ninsoare.
Rămâne însă de văzut dacă primele zile ale lunii decembrie vor aduce și un strat consistent de zăpadă. O prognoză mai exactă pentru minivacanța de 1 Decembrie va putea fi realizată pe măsură ce ne apropiem de finalul lunii noiembrie.