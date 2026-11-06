Vremea se răcește accentuat în România. Meteorologii anunță temperaturi negative în weekend: cât de frig va fi în București

Publicat 6 nov. 2026, 09:58 Actualizat 6 nov. 2026, 10:03 Sursă Realitatea PLUS

România se pregătește pentru un nou episod de răcire a vremii, iar temperaturile vor scădea treptat în următoarele zile. Meteorologii anunță că, deși vineri valorile termice vor fi ușor mai ridicate vineri, 6 noiembrie, față de ziua precedentă, weekendul va aduce temperaturi tot mai scăzute, iar în majoritatea regiunilor vor predomina minimele negative. Meda Andrei, meteorolog de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, cum va evolua vremea și la ce temperaturi trebuie să ne așteptăm zilele următoare.

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