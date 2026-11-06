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Vremea se răcește accentuat în România. Meteorologii anunță temperaturi negative în weekend: cât de frig va fi în București

Temperaturi de îngheț/ Profimedia

Temperaturi de îngheț/ Profimedia

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Scris deDana Bărăgan
Publicat6 nov. 2026, 09:58
Actualizat6 nov. 2026, 10:03
SursăRealitatea PLUS

România se pregătește pentru un nou episod de răcire a vremii, iar temperaturile vor scădea treptat în următoarele zile. Meteorologii anunță că, deși vineri valorile termice vor fi ușor mai ridicate vineri, 6 noiembrie, față de ziua precedentă, weekendul va aduce temperaturi tot mai scăzute, iar în majoritatea regiunilor vor predomina minimele negative. Meda Andrei, meteorolog de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, cum va evolua vremea și la ce temperaturi trebuie să ne așteptăm zilele următoare.

Potrivit meteorologului Meda Andrei, vineri, 6 noiembrie, temperaturile vor crește ușor față de valorile înregistrate joi, pe fondul cerului mai mult senin în cea mai mare parte a țării. Maximele zilei se vor situa, în general, între 6 și 13 grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, precum și în sudul Munteniei.

În București, temperatura maximă va ajunge la 12-13 grade Celsius, comparativ cu cele 7-8 grade înregistrate în ziua precedentă.

La ce temperaturi să ne așteptăm în weekend

Vremea se va răci însă în weekend, când temperaturile maxime vor coborî și se vor încadra între aproximativ 4 și 12 grade Celsius. Cea mai importantă schimbare va fi resimțită în timpul nopților și al dimineților, când temperaturile vor coborî sub pragul de îngheț în numeroase regiuni.

Meda Andrei atrage atenția că minimele termice vor fi principalul element de interes în evoluția vremii din următoarele zile.

Astăzi (vineri, 6 noiembrie - n.r.) vor fi temperaturi puțin mai ridicate decât ieri (joi, 5 noiembrie - n.r.). Prin urmare, față de ceea ce avem în acest moment, pentru că cerul este mai mult degajat în mare parte din țară, vor reuși să crească și se vor situa în general între 6 și 13 grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, de asemenea în sudul Munteniei.

În București: 12-13 grade, față de 7-8 cât s-au înregistrat ieri (joi, 5 noiembrie - n.r.). Dar sâmbătă și duminică (7 și 8 noiembrie - n.r.) vom avea temperaturi tot mai scăzute, de aproximativ 4-12 grade. Însă minimele sunt cele care ne vor atrage atenția în mod deosebit; de fapt, vor predomina minimele negative

a declarat Meda Andrei într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.
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