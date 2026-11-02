Ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte. ANM a emis noi alerte Cod portocaliu și Cod galben. HĂRȚI

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni mai multe avertizări meteorologice de Cod portocaliu și Cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, valabile în perioada 2-4 noiembrie. La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, sunt așteptate ninsori și depunerea unui strat de zăpadă.
Cod portocaliu de ploi în județul Constanța
Cea mai severă avertizare vizează județul Constanța, unde este în vigoare un cod portocaliu de ploi importante cantitativ, în intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 – 3 noiembrie, ora 10:00.
În această perioadă, meteorologii estimează acumulări de 40-60 l/mp, iar local cantitățile de apă pot depăși 80-90 l/mp.
Avertizarea va continua și în intervalul 3 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 10:00, când sunt prognozate noi acumulări de 40-60 l/mp.
Cod galben de ploi în București și mai multe județe
În perioada 2 noiembrie, ora 10:00 – 3 noiembrie, ora 10:00, este în vigoare un cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru județele Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Prahova, Dâmbovița, Ilfov și municipiul București.
În aceste zone sunt așteptate cantități de apă de 25-35 l/mp, iar izolat se pot depăși 40 l/mp.
Pentru intervalul 3 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 10:00, avertizarea cod galben de ploi va viza județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București. Cantitățile de apă vor ajunge la 25-30 l/mp și, izolat, pot depăși 40 l/mp.
Vânt puternic în Muntenia și Dobrogea
Meteorologii au emis și două avertizări cod galben de intensificări ale vântului pentru cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei. Prima este valabilă în intervalul 2-3 noiembrie, când vântul va sufla temporar cu viteze de 50-70 km/h.
În intervalul 3- 4 noiembrie, în celelalte regiuni sudice și sud-estice, rafalele vor ajunge în general la 40-50 km/h.
La munte, pe creste, vântul va atinge 60-80 km/h și va viscoli ninsoarea.
Avertizările sunt valabile până miercuri, 4 noiembrie, ora 20:00, iar ANM precizează că mesajele meteorologice pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor.