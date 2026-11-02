Ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte. ANM a emis noi alerte Cod portocaliu și Cod galben. HĂRȚI

Publicat 2 nov. 2026, 10:32 Actualizat 2 nov. 2026, 10:35

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni mai multe avertizări meteorologice de Cod portocaliu și Cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, valabile în perioada 2-4 noiembrie. La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, sunt așteptate ninsori și depunerea unui strat de zăpadă.

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