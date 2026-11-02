Vremea în România: un ciclon mediteraneean aduce ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte. Când revine soarele
Ploi / Sursa foto - Pixabay
România se pregătește pentru o nouă perioadă cu vreme instabilă, după ce un ciclon format în bazinul Mării Mediterane se îndreaptă spre Peninsula Balcanică și va influența inclusiv teritoriul țării noastre. Meteorologii anunță cel puțin patru zile cu precipitații, cer înnorat și intensificări ale vântului. Pentru mai multe regiuni au fost emise și două avertizări de cod galben, valabile începând de luni dimineață.
Vremea deosebit de mohorâtă a devenit deja o obișnuință în anumite zone. În București, duminică s-a înregistrat a zecea zi consecutivă fără soare, iar veștile de la meteorologi nu sunt încurajatoare pentru cei care așteaptă o schimbare.
Ciclonul mediteraneean aduce ploi și vânt în România
Sistemul ciclonic care se formează în zona centrală a Mării Mediterane va traversa Balcanii și va aduce precipitații în mai multe regiuni ale României. Episodul de vreme instabilă va continua în următoarele zile, cu ploi și intensificări ale vântului.
Sudul și estul țării se află sub avertizări meteorologice de cod galben, care intră în vigoare luni dimineață. Specialiștii recomandă populației să urmărească actualizările privind evoluția vremii, în condițiile în care precipitațiile și vântul pot crea probleme în anumite zone.
Ninsori la munte și drumuri acoperite de zăpadă. Transalpina, închisă definitiv pentru acest sezon
Dacă în zonele joase predomină ploile și cerul înnorat, la altitudini mari iarna și-a intrat deja în drepturi. La peste 1.600 de metri, ninsorile au continuat, iar stratul de zăpadă a determinat intervenția utilajelor de deszăpezire.
În stațiunea Rânca, din județul Gorj, drumarii au acționat pentru curățarea carosabilului, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții cât mai bune pe sectoarele deschise traficului. Șoferii sunt avertizați să nu plece la drum fără să aibă autovehiculele echipate corespunzător pentru sezonul rece.
Transalpina a fost închisă circulației pe sectorul dintre Rânca și Obârșia Lotrului, după instalarea condițiilor specifice sezonului de iarnă. Mai multe echipe au intervenit pentru îndepărtarea zăpezii de pe porțiunea care a rămas accesibilă, în timp ce turiștii care sperau să continue traseul au fost nevoiți să se oprească în dreptul barierei.
Unii vizitatori au ajuns în zonă fără să se aștepte la un asemenea peisaj de iarnă.
Ninsorile au ajuns și pe Transbucegi, iar pe drumul județean care face legătura între Sinaia și Peștera Ialomiței s-a circulat în condiții de iarnă. Nici Transfăgărășanul nu a scăpat de precipitații, carosabilul fiind acoperit pe anumite porțiuni de zăpadă.
Salvamontiștii avertizează turiștii: traseele din Bucegi sunt închise
La Vârful Omu, condițiile de iarnă persistă de mai bine de o săptămână, iar prognoza nu indică o îmbunătățire rapidă a vremii.
În acest context, salvamontiștii din Prahova au transmis un avertisment pentru iubitorii muntelui. Toate traseele turistice din Masivul Bucegi sunt închise, iar drumeții sunt sfătuiți să nu încerce să le parcurgă, având în vedere riscurile generate de zăpadă și condițiile meteorologice nefavorabile.
Autoritățile le recomandă turiștilor să respecte restricțiile și să evite deplasările pe munte până când condițiile vor permite redeschiderea traseelor în siguranță.
Când revine soarele în București. Capitala, zece zile consecutive fără raze de soare
Nici locuitorii Capitalei nu au motive de optimism în privința vremii. Bucureștiul a bifat zece zile consecutive fără soare, iar ploile și norii vor continua să domine peisajul în următoarea perioadă.
Potrivit meteorologilor, ciclonul care se formează în bazinul central al Mării Mediterane va influența vremea din România, iar bucureștenii vor mai avea de așteptat până la apariția razelor de soare.
Astfel, după mai multe zile consecutive cu cer acoperit și precipitații, o eventuală ameliorare a vremii în București este așteptată abia spre finalul săptămânii viitoare.
Vremea ploioasă ne influențează și starea de spirit. Ce au descoperit cercetătorii
Dincolo de disconfortul provocat de ploi, temperaturi scăzute și lipsa luminii naturale, vremea poate avea efecte și asupra stării emoționale. Cercetările realizate în ultimii ani indică o legătură între condițiile meteorologice și modul în care oamenii își percep viața de zi cu zi.
Un studiu amplu publicat în acest an, care a analizat peste 400.000 de observații strânse pe parcursul a 27 de ani în Marea Britanie, a urmărit modul în care vremea influențează percepțiile și dispoziția populației. Datele furnizate de participanți au fost comparate cu măsurătorile înregistrate de 32 de stații meteorologice, arată știrileprotv.ro.
Concluziile au indicat că perioadele însorite sunt asociate cu o perspectivă mai optimistă asupra vieții. Mai exact, în zilele cu mai mult soare, probabilitatea ca oamenii să privească pozitiv propria situație financiară era cu 10,5% mai mare. În același timp, riscul de a declara un nivel ridicat de tristețe scădea cu aproximativ 5,4%.
Cercetătorii au observat diferențe și în evaluările privind sănătatea și satisfacția generală față de viață, ceea ce sugerează că expunerea la lumină naturală poate avea un rol important în starea de bine.
România a mai avut parte de o lună întreagă fără soare
Perioadele îndelungate cu cer acoperit nu reprezintă o premieră pentru România. În toamna anului 2014, Bucureștiul și mai multe zone din sudul țării au traversat un episod neobișnuit, în care soarele nu a fost vizibil timp de 30 de zile consecutive.
Până atunci, însă, românii trebuie să se pregătească pentru alte zile cu vreme instabilă, ploi și vânt. La munte, condițiile de iarnă impun deja prudență sporită, iar șoferii și turiștii sunt sfătuiți să țină cont de avertizările și restricțiile anunțate de autorități.
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