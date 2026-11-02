Vremea în România: un ciclon mediteraneean aduce ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte. Când revine soarele

Publicat 2 nov. 2026, 08:16 Actualizat 2 nov. 2026, 08:17

România se pregătește pentru o nouă perioadă cu vreme instabilă, după ce un ciclon format în bazinul Mării Mediterane se îndreaptă spre Peninsula Balcanică și va influența inclusiv teritoriul țării noastre. Meteorologii anunță cel puțin patru zile cu precipitații, cer înnorat și intensificări ale vântului. Pentru mai multe regiuni au fost emise și două avertizări de cod galben, valabile începând de luni dimineață.

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