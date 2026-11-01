Două accidente rutiere au avut loc în județul Prahova. Traficul pe DN 1, blocat complet la Posada

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 1 nov. 2026, 11:04

Două accidente rutiere au avut loc duminică dimineață pe DN 1, în județul Prahova, unul în zona localității Posada, iar celălalt la Băicoi. În urma impactului dintre două autoturisme, la Posada, trei persoane au fost rănite și transportate la spitalul din Ploiești. Traficul rutier în zonă a fost blocat complet.

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