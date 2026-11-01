Două accidente rutiere au avut loc în județul Prahova. Traficul pe DN 1, blocat complet la Posada

Două accidente rutiere au avut loc duminică dimineață pe DN 1, în județul Prahova, unul în zona localității Posada, iar celălalt la Băicoi. În urma impactului dintre două autoturisme, la Posada, trei persoane au fost rănite și transportate la spitalul din Ploiești. Traficul rutier în zonă a fost blocat complet.
Traficul rutier a fost blocat în zona Posada
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, în accidentul de la Posada au fost implicate două autoturisme, în care se aflau patru persoane. Una dintre victime a rămas încarcerată, însă era conștientă și cooperantă la sosirea echipajelor de intervenție.
Două femei, care au suferit diverse traumatisme, au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe din Ploiești cu ambulanțe SMURD și SAJ Prahova. De asemenea, la spital a fost dus și unul dintre conducătorii auto, un bărbat în vârstă de 56 de ani.
În zona în care s-a produs accidentul, traficul rutier a fost blocat complet timp de zeci de minute.
Accident la Băicoi. Un șofer de 74 de ani, resuscitat de medici
Un alt accident rutier s-a produs duminică dimineață pe DN 1, la Băicoi, unde un autoturism a ieșit în afara părții carosabile și a lovit un stâlp de electricitate.
În mașină se afla doar șoferul, un bărbat de 74 de ani, pe care pompierii l-au găsit în stop cardio-respirator.
Din fericire, acesta a răspuns manevrelor de resuscitare efectuate la fața locului, fiind ulterior preluat de o ambulanță SMURD cu medic și transportat la UPU Ploiești pentru îngrijiri medicale.