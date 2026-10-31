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ExclusivVremea· 1 min citire
Ploi însemnate cantitativ și ninsori la munte, la început de noiembrie. Noua prognoză ANM
Publicat31 oct. 2026, 09:01
Actualizat31 oct. 2026, 09:08
SursăRealitatea PLUS
Vremea se răcește accentuat la începutul lunii noiembrie, când sunt așteptate ploi însemnate cantitativ, temperaturi sub normalul perioadei și ninsori la munte. Meteorologul de serviciu al ANM, Alexandra Roșioară, a declarat sâmbătă dimineață, în direct la Realitatea PLUS, că temperaturile vor rămâne scăzute în primele zile ale lunii, inclusiv în București, urmând să crească treptat în perioada următoare.
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