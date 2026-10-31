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Ploi însemnate cantitativ și ninsori la munte, la început de noiembrie. Noua prognoză ANM

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat31 oct. 2026, 09:01
Actualizat31 oct. 2026, 09:08
SursăRealitatea PLUS

Vremea se răcește accentuat la începutul lunii noiembrie, când sunt așteptate ploi însemnate cantitativ, temperaturi sub normalul perioadei și ninsori la munte. Meteorologul de serviciu al ANM, Alexandra Roșioară, a declarat sâmbătă dimineață, în direct la Realitatea PLUS, că temperaturile vor rămâne scăzute în primele zile ale lunii, inclusiv în București, urmând să crească treptat în perioada următoare.

ANM a emis cod galben de ploi însemnate cantitativ. Ce zone sunt vizate

În acest moment este în vigoare o informare meteorologică valabilă până mâine dimineață la ora 10:00 ce vizează ploi moderate cantitativ, iar la munte la altitudini în general de peste 1500 de metri, vor fi precipitații, mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă.

a declarat Alexandra Roșioară, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Meteorologul de serviciu al ANM a precizat că mai este în vigoare și un cod galben de ploi însemnate cantitativ până duminică, la ora 10:00, iar la munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, stratul de zăpadă va ajunge la 15-25 de centimetri.

Este în vigoare și un cod galben de astăzi până mâine la ora 10:00 pentru ploi însemnate cantitativ, stratul de zăpadă ce se va depune la munte, la altitudini de peste 1500 de metri, va fi de 15-25 de cm

a mai spus aceasta.

Când și unde sunt așteptate ninsorile în România

Mai mult, Alexandra Roșioară, meteorologul de serviciu al ANM, a precizat că momentan nu sunt așteptate ninsori în zonele joase de relief, acestea urmând să se manifeste doar la munte.

Momentan nu vorbim de ninsoare în zonele joase de relief, doar la munte și la altitudini în general de peste 1500 de metri. Ploi vor mai fi și în zilele următoare în cea mai mare parte a țării, dar în special în jumătatea de sud, unde vor fi și cantități de apă mai însemnate până spre jumătatea săptămânii viitoare

a conchis reprezentanta ANM.
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