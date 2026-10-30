Alertă de la ANM. Cod galben de ploi în cinci județe și ninsori în Carpații Meridionali. HARTA zonelor vizate

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 30 oct. 2026, 11:09

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare Cod galben de precipitații însemnate cantitativ, care vizează cinci județe din țară, precum și ninsori în zona Carpaților Meridionali, valabilă până duminică, 1 noiembrie, la ora 10:00.

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