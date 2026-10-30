Alertă de la ANM. Cod galben de ploi în cinci județe și ninsori în Carpații Meridionali. HARTA zonelor vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare Cod galben de precipitații însemnate cantitativ, care vizează cinci județe din țară, precum și ninsori în zona Carpaților Meridionali, valabilă până duminică, 1 noiembrie, la ora 10:00.
HARTA zonelor vizate de Codul galben de ploi și ninsori
Potrivit meteorologilor, în intervalul 31 octombrie, ora 05:00 – 1 noiembrie, ora 10:00, va ploua în zonele deluroase și montane din județele Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova.
Cantitățile de apă vor ajunge la 25–40 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 45–50 de litri pe metru pătrat.
În același interval, în Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1.500 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Meteorologii estimează depunerea unui strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 15 și 25 de centimetri.
Autoritățile recomandă populației să urmărească informările meteorologice și să manifeste prudență, în special în zonele montane și pe drumurile afectate de precipitații.