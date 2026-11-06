Vremea în weekend, 7-8 noiembrie: temperaturi, ploi și prognoza pentru București

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 6 nov. 2026, 10:03

România va avea parte de un weekend rece, cu temperaturi sub cele obișnuite pentru începutul lunii noiembrie și dimineți în care se poate forma brumă sau îngheț. Sâmbătă, 7 noiembrie, maximele vor fi cuprinse, în general, între 4 și 13 grade Celsius. Duminică, valorile vor crește ușor, dar nopțile vor rămâne reci, mai ales în zonele depresionare.

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