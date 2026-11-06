Vremea în weekend, 7-8 noiembrie: temperaturi, ploi și prognoza pentru București

România va avea parte de un weekend rece, cu temperaturi sub cele obișnuite pentru începutul lunii noiembrie și dimineți în care se poate forma brumă sau îngheț. Sâmbătă, 7 noiembrie, maximele vor fi cuprinse, în general, între 4 și 13 grade Celsius. Duminică, valorile vor crește ușor, dar nopțile vor rămâne reci, mai ales în zonele depresionare.
Ploile vor fi puține în cele două zile. În unele regiuni din est sunt posibile precipitații slabe și izolate, iar spre seara de duminică probabilitatea de ploaie va crește în vestul țării. La munte, la altitudini mari, sunt posibile precipitații mixte și ninsori.
Vremea sâmbătă
Sâmbătă, 7 noiembrie, vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării. Cerul va avea înnorări temporare, dar în multe regiuni vor fi și perioade cu soare. Probabilitatea de precipitații va fi redusă, însă în est pot apărea ploi slabe, pe arii restrânse.
Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 4 și 13 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la aproximativ -8 grade în zonele cele mai reci. În depresiunile din estul Transilvaniei sunt așteptate cele mai scăzute valori.
Dimineața și noaptea, în zonele joase, se poate forma ceață, însoțită izolat de burniță. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în estul și sud-estul țării.
Vremea duminică
Duminică, 8 noiembrie, temperaturile vor crește ușor față de ziua precedentă. Maximele se vor încadra, în general, între 7 și 13 grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse între -5 și 5 grade Celsius.
Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în multe regiuni. Spre finalul zilei, în vestul țării, înnorările se pot accentua și va crește probabilitatea apariției ploilor. În restul teritoriului, precipitațiile vor fi puțin probabile.
Ceața va putea apărea din nou dimineața și noaptea, în special în zonele joase din sud și est. Chiar dacă după-amiaza va fi ceva mai blândă, temperaturile scăzute de la primele ore vor menține senzația de frig.
Vremea în București
În București, weekendul va fi rece, dar cu puține șanse de ploaie. Sâmbătă, 7 noiembrie, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 9 grade Celsius, iar minima va coborî spre -1 grad.
Duminică, cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile vor urca până la aproximativ 10 grade. Noaptea și dimineața, valorile se vor apropia din nou de pragul înghețului.
Vremea la munte
La munte, vremea va rămâne rece, iar temperaturile vor fi mai scăzute decât în zonele joase. La altitudini mari sunt posibile precipitații mixte și ninsori, în special în zonele înalte ale Carpaților.
Pe creste, vântul poate avea intensificări, iar ceața și vizibilitatea redusă pot îngreuna deplasările pe trasee. Cei care plănuiesc drumeții ar trebui să verifice prognoza pentru masivul ales și să se echipeze corespunzător.
În ansamblu, vremea în weekend va fi mai degrabă rece și uscată, cu o ușoară încălzire duminică.