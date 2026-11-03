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Vremea· 1 min citire
După ploile abundente, vine frigul. Elena Mateescu (ANM): temperaturi sub zero grade și în București
Peisaj de iarnă în bucurești (foto: Emanuel Focșan)
Publicat3 nov. 2026, 20:20
Actualizat3 nov. 2026, 20:24
SursăRealitatea PLUS
După episoadele de ploi abundente și vânt puternic care au afectat mai multe regiuni ale țării în ultimele zile, vremea intră într-un proces accentuat de răcire. Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a declarat în exclusivitate la Realitatea Plus că temperaturile vor continua să scadă în toată țara, iar la finalul săptămânii bucureștenii s-ar putea confrunta cu primele valori negative.
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