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După ploile abundente, vine frigul. Elena Mateescu (ANM): temperaturi sub zero grade și în București

Peisaj de iarnă în bucurești (foto: Emanuel Focșan)

Peisaj de iarnă în bucurești (foto: Emanuel Focșan)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat3 nov. 2026, 20:20
Actualizat3 nov. 2026, 20:24
SursăRealitatea PLUS

După episoadele de ploi abundente și vânt puternic care au afectat mai multe regiuni ale țării în ultimele zile, vremea intră într-un proces accentuat de răcire. Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a declarat în exclusivitate la Realitatea Plus că temperaturile vor continua să scadă în toată țara, iar la finalul săptămânii bucureștenii s-ar putea confrunta cu primele valori negative.

Potrivit șefei ANM, vremea de miercuri va fi semnificativ mai rece comparativ cu intervalul precedent, pe măsură ce și aria precipitațiilor se va restrânge semnificativ.

Mâine, o vreme mai rece în întreaga țară, având în vedere maximele zilei, 6-14 grade, iar mâine noapte, deja vorbim de temperaturi negative în estul Transilvaniei, până la 6-7 grade Celsius, (...) 4-5 grade în Capitală.

De altfel, de mâine, din perspectiva precipitațiilor, atât ca arie, cât și din perspectiva cantităților, acestea vor fi în diminuare, vor mai fi posibile ploi locale în cantități izolate de 10-15 litri pe metru pătrat în Dobrogea sau în Moldova.

Până mâine dimineață (miercuri, 4 noiembrie - N.R.), rămâne în vigoare atenționarea meteorologică de cod galben pentru zonele din sudul, sud-estul țării, pentru cantități de precipitații importante, vor mai fi posibile în aceste 24 de ore valori de 35, posibil izolat, peste 40 de litri pe metru pătrat.”

a declarat Elena Mateescu, director general ANM.

Pentru restul săptămânii, răcirea se va accentua, iar spre finalul acesteia există posibilitatea ca și Bucureștiul să înregistreze temperaturi sub pragul de îngheț, la nivelul minimelor nocturne.

Pe măsură ce ne îndreptăm spre finalul acestei săptămâni, temperaturile vor fi în scădere, maxime cu mici variații de la o zi la alta, între 6 până la cel mult 10-12 grade, minime negative, minus 5 până la 4 grade, chiar și în Capitală este posibil să consemnăm valori negative spre finalul săptămânii, la nivelul minimelor, minus 1 grad până la cel mult 1 grad Celsius.

a mai precizat șefa ANM.

Administrația Națională de Meteorologie estimează temperaturi sub mediile obișnuite în perioada 2–9 noiembrie. Ulterior, temperaturile ar urma să fie apropiate de valorile normale între 9 și 23 noiembrie, iar în intervalul 23–30 noiembrie să fie ușor peste medie în vestul țării și, local, în centru și nord-est.

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