Ciclonul Agneta lovește România: ploi torențiale, vânt puternic și risc de inundații. Ce zone sunt cele mai afectate

România se confruntă cu un nou episod de vreme severă, după ce ciclonul Agneta, format în zona Mării Mediterane, a ajuns deasupra țării. Sudul și sud-estul sunt printre cele mai expuse regiuni, iar meteorologii avertizează că precipitațiile abundente vor continua și în următoarele zile. Dobrogea, Muntenia și Bucureștiul se află printre zonele vizate de fenomenele meteorologice, în timp ce județul Constanța este sub avertizare Cod portocaliu de ploi.
Schimbarea vremii este una semnificativă, iar cantitățile importante de apă prognozate pot provoca probleme în mai multe localități. Există riscul acumulării apei pe străzi, al inundării gospodăriilor și al îngreunării circulației rutiere.
Pe lângă precipitații, intensificările vântului reprezintă un alt motiv de îngrijorare, în special în Capitală și în zonele unde rafalele pot provoca prăbușirea copacilor sau desprinderea unor elemente de pe clădiri.
Ciclonul Agneta aduce ploi abundente în România. Cum va fi afectată vremea
Sistemul atmosferic format în bazinul Mării Mediterane influențează deja condițiile meteorologice din România. Cele mai importante efecte sunt așteptate în sudul și sud-estul țării, unde ploile pot persista pe parcursul următoarelor zile.
Dobrogea și Muntenia se numără printre regiunile expuse unor cantități însemnate de precipitații, iar Bucureștiul nu va fi ocolit de acest episod de instabilitate atmosferică.
În zonele în care va ploua abundent, apa se poate acumula rapid pe carosabil, în pasajele rutiere și în zonele joase. Aceste condiții pot îngreuna traficul și pot favoriza apariția unor situații periculoase pentru șoferi și pietoni.
În Capitală, atenția trebuie îndreptată și asupra vântului, care ar putea doborî arbori sau ar putea desprinde obiecte aflate pe balcoane și acoperișuri.
Constanța, sub Cod portocaliu de precipitații. Cantitățile de apă pot ajunge la 90 l/mp
Județul Constanța se află printre cele mai afectate zone, din perspectiva cantităților de precipitații prognozate. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări succesive de vreme severă, inclusiv Cod portocaliu pentru ploi abundente.
Pericolul nu dispare nici în următoarea perioadă. Pentru intervalul 3 noiembrie, ora 10:00 - 4 noiembrie, ora 10:00, meteorologii estimează noi acumulări de precipitații, de 40-60 l/mp.
Cantitățile succesive de apă pot pune presiune asupra sistemelor de canalizare și pot favoriza inundarea curților, a garajelor și a zonelor aflate la cote joase.
Bucureștiul, sub influența ciclonului Agneta. Vântul poate provoca pagube
Nici locuitorii Capitalei nu scapă de vremea instabilă. Bucureștiul se află printre zonele în care sunt așteptate precipitații și intensificări ale vântului.
Rafalele pot deveni periculoase în apropierea copacilor bătrâni, a stâlpilor și a construcțiilor de pe care se pot desprinde diverse obiecte.
În cazul ploilor abundente, pot apărea acumulări de apă pe străzi, iar circulația rutieră se poate desfășura cu dificultate.
Muntenia și Dobrogea sunt, de asemenea, vizate de avertizări meteorologice, mai multe județe aflându-se sub Cod galben, în timp ce Constanța beneficiază de o atenționare mai severă, Cod portocaliu.
Există risc de Cod roșu din cauza ciclonului Agneta?
Cantitățile importante de precipitații prognozate pentru sudul și sud-estul României ridică semne de întrebare cu privire la evoluția fenomenelor meteorologice.
Cu toate acestea, în avertizările prezentate nu este menționată emiterea unui Cod roșu pentru România. Cea mai severă atenționare indicată pentru județul Constanța este Codul portocaliu de precipitații abundente.
Evoluția ciclonului și eventualele modificări ale avertizărilor meteorologice trebuie urmărite în continuare, mai ales că ploile sunt prognozate să persiste până miercuri, 4 noiembrie 2026.
Ce trebuie să știe românii și cum se pot proteja
În condițiile în care ploile abundente și vântul puternic pot provoca probleme, este important ca populația să urmărească mesajele transmise de autorități și să respecte recomandările de siguranță.
Printre măsurile de precauție se numără:
- Evitarea deplasărilor prin zone inundate sau prin acumulări mari de apă.
- Evitarea parcării autoturismelor sub copaci sau în apropierea stâlpilor instabili.
- Asigurarea obiectelor care ar putea fi luate de vânt de pe balcoane și terase.
- Evitarea traversării cursurilor de apă sau a zonelor în care nivelul apei a crescut.
- Verificarea periodică a avertizărilor emise de ANM și a mesajelor RO-Alert.
Românii sunt sfătuiți să trateze cu seriozitate avertizările meteorologice, în special în localitățile unde sunt prognozate precipitații abundente. Situația poate evolua rapid, iar respectarea recomandărilor autorităților poate preveni incidentele provocate de vremea extremă.