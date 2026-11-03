Ciclonul Agneta lovește România: ploi torențiale, vânt puternic și risc de inundații. Ce zone sunt cele mai afectate

Publicat 3 nov. 2026, 10:48 Actualizat 3 nov. 2026, 10:50

România se confruntă cu un nou episod de vreme severă, după ce ciclonul Agneta, format în zona Mării Mediterane, a ajuns deasupra țării. Sudul și sud-estul sunt printre cele mai expuse regiuni, iar meteorologii avertizează că precipitațiile abundente vor continua și în următoarele zile. Dobrogea, Muntenia și Bucureștiul se află printre zonele vizate de fenomenele meteorologice, în timp ce județul Constanța este sub avertizare Cod portocaliu de ploi.

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