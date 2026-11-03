ANM: Ploi abundente în București și în țară. Constanța, sub cod portocaliu

Vremea se menține instabilă în sudul și în sud-estul țării, unde sunt așteptate ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări pentru marți și miercuri, 3 și 4 noiembrie 2026. Județul Constanța se află sub Cod portocaliu de ploi, în timp ce Bucureștiul și mai multe județe din sudul țării sunt vizate de Cod galben.
Meteorologii avertizează că precipitațiile pot acumula cantități importante de apă, iar vântul va avea rafale de până la 70 km/h în cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei. La munte sunt așteptate precipitații sub formă de ninsoare și depunerea unui strat de zăpadă.
Cod portocaliu de ploi în județul Constanța
Județul Constanța se află sub Cod portocaliu de ploi importante cantitativ, avertizarea fiind valabilă în intervalul 3 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 10:00.
În acest interval, meteorologii estimează acumulări de apă de 40–60 de litri pe metru pătrat. Avertizarea vine după o primă perioadă cu precipitații abundente, în care, în unele zone, cantitățile de apă au fost deja foarte ridicate.
Ploile persistente pot favoriza acumulările de apă și problemele de scurgere, în special în zonele joase sau în apropierea cursurilor de apă.
Bucureștiul și mai multe județe, sub Cod galben de ploi
Capitala și mai multe județe din sudul țării sunt vizate de o avertizare Cod galben de precipitații însemnate cantitativ, valabilă în perioada 3 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 10:00.
Sunt vizate județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița și Ilfov, precum și municipiul București.
În zonele avertizate se vor acumula, în general, 25–30 de litri de apă pe metru pătrat. Izolat, cantitățile pot depăși 40 de litri pe metru pătrat.
Intensificări ale vântului în Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei
Pe lângă precipitații, ANM a emis și o atenționare Cod galben de vânt, valabilă în cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei, în intervalul 3 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 10:00.
Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 50–70 km/h. Rafalele pot îngreuna deplasarea autovehiculelor, în special pe drumurile deschise și în zonele expuse.
Ploi în sud și este, ninsori la munte
Informarea meteorologică emisă de ANM este valabilă la nivel național până miercuri, 4 noiembrie, la ora 20:00. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei sunt prognozate precipitații moderate cantitativ, cu acumulări de 20–50 de litri pe metru pătrat.
La altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ninsoare. La munte se poate depune un strat de zăpadă de aproximativ 5–15 centimetri.
Vântul va avea intensificări temporare în regiunile sudice și sud-estice, iar miercuri și în cele estice. Vitezele vor ajunge, în general, la 40–50 km/h. Pe crestele montane sunt posibile rafale de 60–80 km/h, care pot viscoli ninsoarea.