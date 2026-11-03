ANM: Ploi abundente în București și în țară. Constanța, sub cod portocaliu

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 3 nov. 2026, 10:53

Vremea se menține instabilă în sudul și în sud-estul țării, unde sunt așteptate ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări pentru marți și miercuri, 3 și 4 noiembrie 2026. Județul Constanța se află sub Cod portocaliu de ploi, în timp ce Bucureștiul și mai multe județe din sudul țării sunt vizate de Cod galben.

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