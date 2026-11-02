Florinela Georgescu (ANM) avertizează că după ploi vine frigul. „Cauza nu este neapărat ciclonul mediteranean”

Florinela Georgescu, directorul Prognoză Meteorologică din cadrul Administrației Naționale de Meteorlogie (ANM), a declarat că ploile și vântul intens care afectează România nu vin neapărat de la ciclonul mediteranean. Șefa ANM a precizat că noaptea de luni spre marți va fi extrem de dificilă în județul Constanța, unde volumul precipitațiilor poate ajunge, pe alocuri, la 90 de litri pe metru pătrat. Vestea proastă este că, după oprirea precipitațiilor, temperaturile vor scădea.
Florinela Georgescu: ciclonul din Mediterana este departe de România
Într-o interveție în exclusivitate la Realitatea Plus, Florinela Georgescu a precizat că țara este afectată de o zonă cu precipitații și vânt intens, dar că sursa acestor fenomene nu este ciclonul mediteranean care afecteaza în prezent Italia și țările vecine.
Constanța, lovită de precipitații abundente. Județul se află sub cod portocaliu
Florinela Georgescu a precizat că în județul Constanța sunt așteptate cantități importante de apă, pe arii restrânse, în special în partea de sud-sud-est.
Județul Constanța se află până miercuri, 4 noiembrie, la ora 20:00, sub o avertizare cod portocaliu de precipitații abundente, potrivit prognozei ANM.
În același interval, zone mai largi din Muntenia, sudul Moldovei și nordul Dobrogei se află sub cod galben de precipitații, iar la munte este posibil să continue ninsorile abundente, mai ales în estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură, a precizat Florinela Georgescu.
„Așteptăm o ameliorare pe parcursul zilei de miercuri, astfel încât, treptat, vremea să devină, în general, frumoasă, dar din ce în ce mai rece.”
Astfel, de vineri încolo, temperaturile minime din timpul nopților ar putea coborî „până spre 0 grade în multe zone ale țării”.