Florinela Georgescu (ANM) avertizează că după ploi vine frigul. „Cauza nu este neapărat ciclonul mediteranean”

Publicat 2 nov. 2026, 18:00 Actualizat 2 nov. 2026, 18:03

Florinela Georgescu, directorul Prognoză Meteorologică din cadrul Administrației Naționale de Meteorlogie (ANM), a declarat că ploile și vântul intens care afectează România nu vin neapărat de la ciclonul mediteranean. Șefa ANM a precizat că noaptea de luni spre marți va fi extrem de dificilă în județul Constanța, unde volumul precipitațiilor poate ajunge, pe alocuri, la 90 de litri pe metru pătrat. Vestea proastă este că, după oprirea precipitațiilor, temperaturile vor scădea.

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