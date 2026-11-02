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Florinela Georgescu (ANM) avertizează că după ploi vine frigul. „Cauza nu este neapărat ciclonul mediteranean”

Directorul ANM Florinela Georgescu

Directorul ANM Florinela Georgescu

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat2 nov. 2026, 18:00
Actualizat2 nov. 2026, 18:03

Florinela Georgescu, directorul Prognoză Meteorologică din cadrul Administrației Naționale de Meteorlogie (ANM), a declarat că ploile și vântul intens care afectează România nu vin neapărat de la ciclonul mediteranean. Șefa ANM a precizat că noaptea de luni spre marți va fi extrem de dificilă în județul Constanța, unde volumul precipitațiilor poate ajunge, pe alocuri, la 90 de litri pe metru pătrat. Vestea proastă este că, după oprirea precipitațiilor, temperaturile vor scădea.

Florinela Georgescu: ciclonul din Mediterana este departe de România

Într-o interveție în exclusivitate la Realitatea Plus, Florinela Georgescu a precizat că țara este afectată de o zonă cu precipitații și vânt intens, dar că sursa acestor fenomene nu este ciclonul mediteranean care afecteaza în prezent Italia și țările vecine.

Să spunem întâi că suntem afectați, într-adevăr, de o zonă cu precipitații și vânt intens, dar cauza nu o reprezintă neapărat ciclonul din Mediterana, care este destul de departe de țara noastră.

Aș spune că mai degrabă pătrunderea în straturile mai înalte, dar și dinspre Marea Neagră, ceea ce face ca ploile cele mai importante cantitativ să fie în județul Constanța, județ care va fi în cod portocaliu până mâine dimineață.

a declarat Florinela Georgescu, director Administrația Națională de Hidrologie.

Constanța, lovită de precipitații abundente. Județul se află sub cod portocaliu

Florinela Georgescu a precizat că în județul Constanța sunt așteptate cantități importante de apă, pe arii restrânse, în special în partea de sud-sud-est.

Până spre 80-90 de litri pe metru pătrat, iar pe parcursul zilei de mâine să se mai acumuleze, posibil, 30-40 de litri pe metru pătrat.

a mai declarat Florinela Georgescu, ANM..

Județul Constanța se află până miercuri, 4 noiembrie, la ora 20:00, sub o avertizare cod portocaliu de precipitații abundente, potrivit prognozei ANM.

În același interval, zone mai largi din Muntenia, sudul Moldovei și nordul Dobrogei se află sub cod galben de precipitații, iar la munte este posibil să continue ninsorile abundente, mai ales în estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură, a precizat Florinela Georgescu.

„Așteptăm o ameliorare pe parcursul zilei de miercuri, astfel încât, treptat, vremea să devină, în general, frumoasă, dar din ce în ce mai rece.”

Astfel, de vineri încolo, temperaturile minime din timpul nopților ar putea coborî „până spre 0 grade în multe zone ale țării”.

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