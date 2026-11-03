Când ninge în București. Meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii în noiembrie

Vremea se răcește considerabil în următoarele săptămâni, iar bucureștenii ar putea vedea primii fulgi de zăpadă înainte de finalul lunii noiembrie. Potrivit prognozei AccuWeather, precipitațiile ar putea deveni lapoviță și ninsoare în Capitală începând cu 23 noiembrie 2026, când temperaturile vor coborî în apropierea pragului de îngheț.
Pe măsură ce ne apropiem de luna decembrie, valorile termice vor continua să scadă, iar temperaturile negative vor deveni tot mai frecvente. La începutul iernii, minimele din București ar putea ajunge la -4 grade Celsius.
Când sunt așteptate primele ninsori în București
Conform prognozei AccuWeather, primele precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare ar putea apărea în București pe 23 noiembrie. În acea zi, temperatura maximă este estimată la 5 grade Celsius, în timp ce minima ar urma să coboare până la -1 grad.
Vremea rece ar putea aduce precipitații similare și în ziua următoare. Pe 24 noiembrie, meteorologii estimează o maximă de 4 grade Celsius și o minimă de -2 grade.
Răcirea va continua și la începutul lunii decembrie, când temperaturile nocturne din Capitală ar putea ajunge la -4 grade Celsius.
Aceste estimări pot suferi modificări pe măsură ce se apropie datele respective, astfel că prognoza trebuie urmărită în continuare.
Cum va fi vremea de Crăciun în București
Deși temperaturile vor scădea în perioada următoare, bucureștenii nu ar trebui să se bazeze, deocamdată, pe un Crăciun cu zăpadă.
Potrivit estimărilor AccuWeather, pe 25 decembrie 2026 ar urma să fie însorit, cu o temperatură maximă de aproximativ 6 grade Celsius. Și pentru a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, este prognozat un cer predominant senin și o maximă de 6 grade.
Prin urmare, șansele de ninsoare în Capitală în zilele de Crăciun par reduse în prognoza actuală.
Cum va fi vremea în București în primele zile din noiembrie
Începutul lunii noiembrie a adus în Capitală temperaturi scăzute, cer înnorat și precipitații. În primele zile ale săptămânii, maximele se vor situa în jurul valorii de 8 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la aproximativ 6 grade.
Ploile sunt așteptate să continue marți și miercuri, urmând ca vremea să se îmbunătățească începând de joi. Spre finalul săptămânii, soarele își va face apariția, iar temperaturile maxime ar putea ajunge la 8-12 grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor coborî până la aproximativ 3 grade.
În weekend, cerul va fi variabil, cu intervale însorite, dar și perioade cu nori.
Vremea se răcește în aproape toată țara
Schimbarea vremii nu va afecta doar Capitala. Începând de joi, ploile ar urma să se retragă din mai multe regiuni, iar în weekend sunt așteptate perioade cu soare.
Cu toate acestea, temperaturile vor continua să scadă, în special pe timpul nopții. În București, minimele ar putea ajunge la 0 grade Celsius, în timp ce la Cluj-Napoca sunt estimate valori de până la -3 grade.
Astfel, România se pregătește pentru o perioadă tot mai rece, iar primele episoade de lapoviță și ninsoare ar putea apărea în Capitală în a doua parte a lunii noiembrie.