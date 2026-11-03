Când ninge în București. Meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii în noiembrie

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 3 nov. 2026, 13:30

Vremea se răcește considerabil în următoarele săptămâni, iar bucureștenii ar putea vedea primii fulgi de zăpadă înainte de finalul lunii noiembrie. Potrivit prognozei AccuWeather, precipitațiile ar putea deveni lapoviță și ninsoare în Capitală începând cu 23 noiembrie 2026, când temperaturile vor coborî în apropierea pragului de îngheț.

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