ANM a emis Cod roșu de ploi și vijelii. Cod portocaliu și galben în mai multe județe HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de vreme severă pentru România, valabile marți, 3 noiembrie, și miercuri, 4 noiembrie 2026. Pe lângă Codul roșu de ploi abundente, emis în cursul dimineții pentru localități din județul Constanța, meteorologii au anunțat și avertizări Cod portocaliu și Cod galben. Sunt vizate precipitații importante cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori la munte.
Vremea va rămâne instabilă în sudul și sud-estul țării, unde ploile pot acumula cantități însemnate de apă. Bucureștiul și mai multe județe din Muntenia se află, de asemenea, sub avertizare meteorologică.
Cod roșu de ploi în județul Constanța
ANM a emis marți dimineață o avertizare nowcasting Cod roșu de ploi pentru localitățile 23 August, Limanu și Mangalia, din județul Constanța. Alerta este valabilă în intervalul 5:10–8:30, pe 3 noiembrie.
Meteorologii au anunțat că ploile vor continua, iar prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 20 l/mp. În zona avertizată se înregistrează deja aproximativ 80 l/mp în orele precedente, motiv pentru care a fost emis cel mai sever nivel de avertizare.
Județul Constanța, va rămâne însă sub Cod portocaliu de precipitații importante cantitativ, valabil în intervalul 3 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 10:00. Potrivit ANM, în această zonă va continua să plouă, iar cantitățile de apă vor ajunge la 40–60 l/mp.
Cod galben de ploi în București și alte județe
Meteorologii au emis și o avertizare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă de marți, 3 noiembrie, ora 10:00, până miercuri, 4 noiembrie, ora 10:00, în care sunt vizate județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița și Ilfov, precum și municipiul București.
În aceste zone va ploua, iar cantitățile de apă vor ajunge la 25–30 l/mp. Izolat, valorile pot depăși 40 l/mp. Prin urmare, locuitorii Capitalei trebuie să se aștepte la o zi ploioasă, cu posibile acumulări de apă în zonele în care sistemele de drenaj nu pot prelua rapid precipitațiile.
Avertizarea este valabilă pe parcursul zilei de marți și în noaptea spre miercuri.
Cod galben de vânt în Muntenia și Dobrogea
Pe lângă avertizările de ploi, ANM a emis un Cod galben de vânt pentru cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei, valabilă tot în același interval, 3 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 10:00.
Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 50–70 km/h. Rafalele pot îngreuna deplasările, în special în zonele deschise și pe drumurile expuse.
Meteorologii recomandă prudență în timpul deplasărilor și evitarea staționării în apropierea copacilor, stâlpilor sau a elementelor de construcție care ar putea fi dislocate de vânt.
Ploi în sudul și sud-estul țării. Ninsori la munte
Pe lângă avertizări, ANM a emis o informare meteorologică valabilă până miercuri, 4 noiembrie, la ora 20:00. Aceasta vizează ploi moderate cantitativ în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.
Cantitățile de apă vor fi, în general, de 20–50 l/mp. La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ninsoare. Se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 5–15 centimetri.
Vântul va avea intensificări temporare în regiunile sudice și sud-estice, iar miercuri și în estul țării. Vitezele vor fi, în general, de 40–50 km/h. Pe crestele montane, rafalele pot ajunge la 60–80 km/h și pot viscoli ninsoarea.