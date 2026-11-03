ANM a emis Cod roșu de ploi și vijelii. Cod portocaliu și galben în mai multe județe HARTĂ

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 3 nov. 2026, 08:01

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de vreme severă pentru România, valabile marți, 3 noiembrie, și miercuri, 4 noiembrie 2026. Pe lângă Codul roșu de ploi abundente, emis în cursul dimineții pentru localități din județul Constanța, meteorologii au anunțat și avertizări Cod portocaliu și Cod galben. Sunt vizate precipitații importante cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori la munte.

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