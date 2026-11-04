Vremea rea a făcut ravagii în Craiova. Doi copaci s-au prăbușit peste șapte mașini

Incident grav în municipiul Craiova, miercuri dimineață. Din cauza vântului și a ploii ploii, doi copaci au căzut peste șapte autoturisme. Pompierii au intervenit de urgență pentru înlăturarea arborilor și limitarea pagubelor. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Detașamentul 1 de Pompieri Craiova a intervenit pe strada Doljului pentru degajarea a doi copaci căzuți peste șapte autoturisme, în urma intensificărilor de vânt.
La fața locului au fost mobilizate o autospecială de descarcerare și o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, echipajele desfășurând operațiuni pentru îndepărtarea copacilor și înlăturarea efectelor produse.
Detașamentul 1 de Pompieri Craiova intervine în municipiul Craiova, pe strada Doljului, pentru degajarea a doi copaci căzuți peste șapte autoturisme. Nu sunt înregistrate victime, au transmis reprezentanții ISU.
Județul Dolj se află sub cod galben de ploi abundente și instabilitate atmosferică, avertizarea meteorologilor fiind valabilă până miercuri, la ora 10:00. Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele cu arbori bătrâni sau obiecte care pot fi desprinse de vântul puternic.