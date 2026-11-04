Vremea rea a făcut ravagii în Craiova. Doi copaci s-au prăbușit peste șapte mașini

Publicat 4 nov. 2026, 09:01 Sursă Realitatea.Net, observ tot

Incident grav în municipiul Craiova, miercuri dimineață. Din cauza vântului și a ploii ploii, doi copaci au căzut peste șapte autoturisme. Pompierii au intervenit de urgență pentru înlăturarea arborilor și limitarea pagubelor. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

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