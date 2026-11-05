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Trei bărbați, audiați la Caracal, după o presupusă tentaivă de răpire a unui copil de 11 ani: ce au descoperit polițiștii

Tentativă răpire Caracal / Captură video Facebook Laurențiu Pătran

Tentativă răpire Caracal / Captură video Facebook Laurențiu Pătran

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Scris deDana Bărăgan
Publicat5 nov. 2026, 14:53
Actualizat5 nov. 2026, 15:08

Trei bărbați au fost audiați, joi, 5 noiembrie, la sediul Poliției din Caracal, după ce un copil în vârstă de 11 ani ar fi fost abordat de aceștia dintr-un autoturism, pe o stradă din municipiu, și întrebat dacă dorește să meargă la Craiova. Potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de Realitatea PLUS, cei trei au o firmă de transport care deține licență pentru transport internațional. Aceștia ar fi efectuat însă și transporturi interne fără autorizație, în timpul liber, luând persoane la ocazie pe diferite rute. În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal pentru tentativă la lipsire de libertate în mod ilegal.

În momentul incidentului, în autoturism se aflau șoferul firmei și proprietarul acesteia, aflat pe locul din dreapta. Cea de-a treia persoană era un bărbat pe care cei doi îl luaseră la ocazie și pe care îl cunoșteau, susțin sursele apropiate anchetei, citate de Realitatea PLUS.

În timpul audierilor, cei implicați ar fi declarat că l-au observat pe copil stând în ploaie și l-au întrebat dacă merge spre Craiova. Potrivit declarațiilor acestora, minorul ar fi răspuns afirmativ. Ulterior, bărbații ar fi observat că băiatul a plecat și l-ar fi urmărit, presupunând că merge să își ia un bagaj de acasă, mai arată sursele menționate.

Din cercetările efectuate până în prezent ar reieși că cei doi obișnuiau să ia persoane la ocazie în timpul deplasărilor.

Cum s-a petrecut incidentul de Caracal

Pe 1 noiembrie 2026, în jurul orei 14:20, polițiștii din Caracal au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul că un copil de 11 ani ar fi fost abordat de ocupanții unui autoturism, care i-ar fi propus să îl transporte la Craiova.

În urma verificărilor și a analizării imaginilor video, polițiștii au deschis un dosar penal pentru tentativă la lipsire de libertate în mod ilegal.

Având în vedere imaginile apărute în spațiul public, referitoare la o situație în care un minor ar fi fost abordat de ocupanții unui autoturism, pe o stradă din municipiul Caracal, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt este abilitat să comunice următoarele:_

La data de 1 noiembrie 2026, în jurul orei 14:20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Caracal au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că un minor, în vârstă de 11 ani, în timp ce se afla pe strada Craiovei din municipiul Caracal, ar fi fost abordat de ocupanții unui autoturism, care i-ar fi propus să îl transporte în municipiul Craiova.

În urma sesizării, polițiștii au efectuat verificări pentru stabilirea situației de fapt, fiind identificate atât autoturismul în cauză, cât și persoanele care se aflau în acesta.

În urma activităților desfășurate și a analizării imaginilor video puse la dispoziția polițiștilor, în cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la lipsire de libertate în mod ilegal.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și dispunerea măsurilor legale.

Precizăm că polițiștii tratează cu maximă seriozitate orice sesizare care vizează siguranța minorilor, iar verificările sunt efectuate cu respectarea tuturor dispozițiilor legale.

au transmis polițiștii.
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