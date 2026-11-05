Trei bărbați, audiați la Caracal, după o presupusă tentaivă de răpire a unui copil de 11 ani: ce au descoperit polițiștii

Publicat 5 nov. 2026, 14:53 Actualizat 5 nov. 2026, 15:08

Trei bărbați au fost audiați, joi, 5 noiembrie, la sediul Poliției din Caracal, după ce un copil în vârstă de 11 ani ar fi fost abordat de aceștia dintr-un autoturism, pe o stradă din municipiu, și întrebat dacă dorește să meargă la Craiova. Potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de Realitatea PLUS, cei trei au o firmă de transport care deține licență pentru transport internațional. Aceștia ar fi efectuat însă și transporturi interne fără autorizație, în timpul liber, luând persoane la ocazie pe diferite rute. În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal pentru tentativă la lipsire de libertate în mod ilegal.

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