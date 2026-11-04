Șoferii din Sectorul 6 ar putea scăpa de infernul rutier de pe bulevardul Iuliu Maniu. Noua ieșire pregătită spre Autostrada A1

Primăria Sectorului 6 propune construirea unui drum care să permită accesul direct din strada Preciziei către Autostrada A1. Proiectul ar urma să ofere o rută alternativă pentru șoferii din vestul Capitalei.
O nouă ieșire spre Autostrada A1 ar putea fi amenajată în Sectorul 6, printr-un proiect care urmărește să reducă aglomerația din vestul Bucureștiului. Primăria vrea să construiască un drum care să le permită șoferilor veniți de pe strada Preciziei să ajungă direct pe autostradă, fără să mai fie nevoiți să întoarcă pe bulevardul Iuliu Maniu. Anunțul a fost făcut de primarul Sectorului 6, Paul Moldovan.
Drumul propus ar elimina întoarcerea pe bulevardul Iuliu Maniu
În prezent, conducătorii auto care circulă pe strada Preciziei și vor să intre pe Autostrada A1 trebuie să ajungă pe bulevardul Iuliu Maniu pentru a putea întoarce. Manevra suplimentară contribuie la aglomerarea unei zone în care traficul este deja intens.
Soluția propusă de administrația locală presupune construirea unui drum nou, pe lângă pasajul peste Centura Bucureștiului (DNCB). Acesta ar urma să asigure o ieșire directă spre A1, fără ca șoferii să mai fie nevoiți să facă întoarcerea pe Iuliu Maniu.
Legătură rutieră nouă între strada Preciziei și zona căii ferate de centură
Planul Primăriei Sectorului 6 include și un proiect realizat în colaborare cu Primăria comunei Chiajna. Cele două administrații intenționează să amenajeze o conexiune între strada Preciziei și drumul din apropierea căii ferate de centură, paralel cu DNCB.
Noua legătură ar putea prelua o parte din circulația din zonă și ar oferi o rută alternativă șoferilor care folosesc străzile Osiei și Roții.
Printre beneficiile urmărite de administrația locală se numără simplificarea accesului către Autostrada A1, reducerea manevrelor care îngreunează circulația pe Iuliu Maniu și o distribuire mai eficientă a traficului în vestul Capitalei.
Studiul de fezabilitate ajunge în Consiliul Local
Următorul pas pentru proiect este aprobarea studiului de fezabilitate de către Consiliul Local al Sectorului 6. Documentul urmează să fie supus votului în următoarea ședință a forului local.
Primarul Paul Moldovan a anunțat că administrația continuă și proiectul unei piste de biciclete pe strada Preciziei. Aceasta ar urma să facă legătura cu traseele existente din Parcul Liniei și de pe bulevardul Iuliu Maniu.
Obiectivul declarat al Primăriei este diversificarea variantelor de deplasare în vestul Sectorului 6, atât pentru șoferi, cât și pentru bicicliști, astfel încât traficul să fie distribuit mai bine, iar accesul către Autostrada A1 să fie mai ușor.