Șoferii din Sectorul 6 ar putea scăpa de infernul rutier de pe bulevardul Iuliu Maniu. Noua ieșire pregătită spre Autostrada A1

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 4 nov. 2026, 23:08

Primăria Sectorului 6 propune construirea unui drum care să permită accesul direct din strada Preciziei către Autostrada A1. Proiectul ar urma să ofere o rută alternativă pentru șoferii din vestul Capitalei.

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