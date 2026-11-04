Cardul de sănătate nu mai este obligatoriu în noiembrie. Ce trebuie să știe pacienții
Card național de sănătate
Pacienții din România pot merge la medic în luna noiembrie fără să folosească obligatoriu cardul național de sănătate pentru validarea consultațiilor și a celorlalte servicii medicale. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a decis să mențină dezactivată temporar regula prin care serviciile nesemnate cu acest document puteau fi respinse automat la validare.
Măsura este valabilă până la 30 noiembrie 2026 și se aplică atât timp cât Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) funcționează. În această perioadă, furnizorii pot utiliza atât cardul național de sănătate, cât și cartea electronică de identitate pentru autentificare și semnarea serviciilor medicale.
Cardul de sănătate nu mai este obligatoriu pentru validarea consultațiilor
Decizia CNAS nu înseamnă că documentul a fost eliminat sau că pacienții nu îl mai pot folosi. Cardul național de sănătate rămâne valabil, însă lipsa semnării electronice cu acesta nu reprezintă, în noiembrie, un motiv suficient pentru respingerea unui serviciu medical.
Instituția a explicat că mesajul „serviciul nu a fost semnat cu cardul” are doar rol de avertizare și informare. Cu alte cuvinte, dacă un pacient merge la medic, iar consultația nu este confirmată electronic prin card, serviciul nu trebuie respins exclusiv din acest motiv.
Măsura urmărește să evite blocajele tehnice în perioada în care sunt adaptate sistemele informatice pentru utilizarea noii cărți electronice de identitate.
Ce se întâmplă dacă ai buletin electronic
Cartea electronică de identitate (CEI) poate fi folosită în paralel cu cardul național de sănătate pentru autentificarea în sistem și semnarea serviciilor medicale. CNAS lucrează la adaptarea platformelor informatice astfel încât cele două documente să poată fi utilizate în fluxurile digitale ale sistemului public de sănătate.
Există însă o diferență importantă între buletinul electronic și cartea de identitate simplă, fără cip. Posibilitatea de autentificare electronică în sistemul asigurărilor de sănătate este legată de cartea electronică de identitate, care conține un cip și certificate digitale. Simplul fapt că o persoană are un buletin nou nu înseamnă automat că poate folosi orice funcție electronică a acestuia.
De asemenea, integrarea tehnică este realizată etapizat. Furnizorii de servicii medicale trebuie să își adapteze aplicațiile și echipamentele pentru a putea utiliza noile documente.
Se mai decontează consultațiile și investigațiile fără card?
Da. CNAS precizează că serviciile medicale nu vor fi respinse la validare doar pentru că nu au fost semnate cu cardul de sănătate. Acest lucru nu înseamnă însă că toate serviciile sunt decontate automat.
Celelalte condiții prevăzute de regulile sistemului public de asigurări rămân în vigoare. De exemplu, acolo unde este necesar, pacientul trebuie să prezinte biletul de trimitere, să îndeplinească cerințele privind calitatea de asigurat sau să respecte condițiile specifice serviciului solicitat.
Validarea și decontarea sunt procese diferite. Validarea presupune verificarea serviciului raportat de furnizor în platforma informatică, în timp ce decontarea reprezintă plata acestuia de către casa de asigurări, în condițiile prevăzute de contract și de legislație.
Prin urmare, suspendarea temporară a obligativității semnării cu cardul nu elimină celelalte verificări și nu garantează plata oricărui serviciu medical.
Trebuie să mai iei cardul de sănătate când mergi la medic?
Deși semnarea cu cardul nu este obligatorie în noiembrie, pacienții îl pot lua în continuare la consultații. CNAS încurajează furnizorii să folosească atât cardul național, cât și cartea electronică de identitate ori de câte ori sistemele permit acest lucru.
Regula este temporară și se aplică până la sfârșitul lunii noiembrie. CNAS nu a anunțat prin această măsură eliminarea definitivă a cardului național de sănătate.
Ce este portalul eSănătatea Mea și cum poți verifica serviciile decontate
Separat de schimbările privind cardul de sănătate și buletinul electronic, CNAS a lansat portalul digital eSănătatea Mea. Platforma le oferă utilizatorilor acces la informații despre calitatea de asigurat, drepturile medicale, istoricul serviciilor și rețetelor, precum și decontările efectuate prin sistemul public.
Prin intermediul portalului, pacienții pot consulta informații despre serviciile medicale de care au beneficiat și despre furnizorii de la care pot solicita consultații. Funcționalitățile sunt introduse etapizat.
Folosirea portalului nu este obligatorie pentru accesul la medic. CNAS a precizat că lansarea eSănătatea Mea nu condiționează acordarea serviciilor medicale de crearea unui cont, iar cardul național rămâne valabil și poate fi utilizat în continuare.
Așadar, în noiembrie 2026, pacienții pot beneficia de servicii medicale fără semnarea obligatorie cu cardul de sănătate, dar trebuie să respecte în continuare condițiile obișnuite de acces și decontare. Măsura este una temporară, menită să asigure continuitatea serviciilor în perioada adaptării sistemelor informatice la utilizarea cărții electronice de identitate.
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