Cardul de sănătate nu mai este obligatoriu în noiembrie. Ce trebuie să știe pacienții

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 4 nov. 2026, 09:31

Pacienții din România pot merge la medic în luna noiembrie fără să folosească obligatoriu cardul național de sănătate pentru validarea consultațiilor și a celorlalte servicii medicale. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a decis să mențină dezactivată temporar regula prin care serviciile nesemnate cu acest document puteau fi respinse automat la validare.

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