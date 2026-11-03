Imagini spectaculoase cu furtuna dezlănțuită pe mare. Nave comerciale, înconjurate de valuri uriașe și fulgere- VIDEO

Publicat 3 nov. 2026, 12:20 Actualizat 3 nov. 2026, 12:37 Sursă Realitatea PLUS

O furtună violentă a fost surprinsă în largul Mării Negre, unde valurile uriașe și fulgerele spectaculoase au transformat peisajul într-un adevărat spectacol al naturii. Un marinar aflat la bordul unui vapor a filmat momentul în care marea devine extrem de agitată, iar condițiile meteorologice se înrăutățesc vizibil. Imaginile impresionante au devenit rapid virale pe internet, stârnind reacții de uimire, dar și îngrijorări din partea internauților.

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