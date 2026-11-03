Imagini spectaculoase cu furtuna dezlănțuită pe mare. Nave comerciale, înconjurate de valuri uriașe și fulgere- VIDEO

O furtună violentă a fost surprinsă în largul Mării Negre, unde valurile uriașe și fulgerele spectaculoase au transformat peisajul într-un adevărat spectacol al naturii. Un marinar aflat la bordul unui vapor a filmat momentul în care marea devine extrem de agitată, iar condițiile meteorologice se înrăutățesc vizibil. Imaginile impresionante au devenit rapid virale pe internet, stârnind reacții de uimire, dar și îngrijorări din partea internauților.
Imagini spectaculoase cu furtuna din largul Mării Negre
Imaginile postate de publicația Eforie Online surprind scene impresionante din largul Mării Negre, cu valuri uriașe care se ridică în jurul navelor și lovesc cu putere punțile, în timp ce rafalele de vânt și marea extrem de agitată îngreunează navigația.
Situația este amplificată de descărcările electrice puternice. Fulgerele luminează cerul întunecat, conturând un tablou spectaculos, dar în același timp înfricoșător, care le-a dat internauților fiori și a stârnit numeroase reacții în mediul online.
Pentru echipajele aflate la bord, astfel de condiții reprezintă o adevărată provocare, iar fiecare manevră trebuie executată cu maximă precauție.
Val de reacții pe rețelele de socializare după apariția imaginilor spectaculoase
Imaginile au generat un val de reacții în rândul internauților, împărțind opiniile celor care le-au urmărit. În timp ce unii au contestat autenticitatea acestora, susținând că ar fi fost create cu ajutorul inteligenței artificiale, alții s-au arătat îngrijorați pentru siguranța marinarilor aflați în larg, în condițiile unei furtuni atât de violente.
De cealaltă parte, imaginile au stârnit și reacții de îngrijorare: ”Vai de capul meu, îmi este frică mie pentru marinarii care sunt acum pe vase pe mare”, a scris un alt utilizator.
Ciclonul Agneta lovește România
România se confruntă cu un nou episod de vreme severă, provocat de ciclonul Agneta, care aduce ploi abundente și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării. Cele mai afectate sunt sudul și sud-estul, iar județul Constanța se află sub Cod portocaliu de precipitații. Meteorologii avertizează că ploile vor continua până miercuri, 4 noiembrie, existând riscul de inundații locale și probleme în trafic.