Fonduri EU4Health pentru infertilitate și oncofertilitate: amendamentele Gabrielei Firea, adoptate

Eurodeputata Gabriela Firea, membră a Comisiei pentru drepturile femeilor din Parlamentul European, a anunțat că amendamentele sale privind direcționarea fondurilor din programul EU4Health către prevenirea, diagnosticarea, consilierea și sprijinul social al infertilității și al oncofertilității au fost adoptate. Votul a avut loc pe avizul referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru anul 2027.
Amendamente adoptate la bugetul UE pentru 2027
Potrivit Gabrielei Firea, fondurile din programul EU4Health pot fi direcționate, la nivel european, către prevenirea, diagnosticarea, consilierea și sprijinul social al infertilității și al oncofertilității.
Următoarea miză: infertilitatea, recunoscută ca vulnerabilitate socială
Eurodeputata a precizat că mai rămâne o luptă importantă: stabilirea, la nivelul UE, a faptului că o persoană diagnosticată cu infertilitate este vulnerabilă din punct de vedere social. Astfel, instituțiile din România ar putea folosi direct, pentru programul FIV, fonduri europene din programele structurale, care nu pot avea acum această utilizare.
România, cea mai mare scădere a fertilității din UE
Gabriela Firea a spus că România are cea mai mare scădere a fertilității din Uniunea Europeană, de 10% într-un singur an. Potrivit acesteia, asta înseamnă mai mulți pacienți diagnosticați cu infertilitate și o presiune mai mare pe autorități pentru a găsi soluții pentru oprirea declinului demografic.
Eurodeputata a vorbit și despre un declin istoric al natalității: în 2023-2024, numărul nașterilor a scăzut cu aproximativ 14%, atingând cel mai mic nivel din ultimul secol.
Cerere pentru un fond european împotriva infertilității
Anul acesta, Gabriela Firea i-a cerut, cu date clare, președintei Comisiei Europene să înființeze un fond european destinat luptei împotriva infertilității. Pentru mulți dintre tinerii cu vârste între 25 și 45 de ani, FIV-ul a devenit singura soluție care îi poate face părinți, dar la fel de mulți nu își permit costurile tratamentului medical, a explicat ea.
Programul Național FIV continuă în România
Gabriela Firea a spus că se bucură că în România continuă Programul Național FIV, pe care l-a înființat când a condus Ministerul Familiei.