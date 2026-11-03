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Fonduri EU4Health pentru infertilitate și oncofertilitate: amendamentele Gabrielei Firea, adoptate

Gabriela Firea: Fonduri EU4Health pentru combaterea infertilității

Gabriela Firea: Fonduri EU4Health pentru combaterea infertilității

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Scris deCatalina Anghel
Publicat3 nov. 2026, 10:17
Actualizat3 nov. 2026, 10:18

Eurodeputata Gabriela Firea, membră a Comisiei pentru drepturile femeilor din Parlamentul European, a anunțat că amendamentele sale privind direcționarea fondurilor din programul EU4Health către prevenirea, diagnosticarea, consilierea și sprijinul social al infertilității și al oncofertilității au fost adoptate. Votul a avut loc pe avizul referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru anul 2027.

Amendamente adoptate la bugetul UE pentru 2027

Potrivit Gabrielei Firea, fondurile din programul EU4Health pot fi direcționate, la nivel european, către prevenirea, diagnosticarea, consilierea și sprijinul social al infertilității și al oncofertilității.

La votul pe avizul referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru anul 2027, amendamentele au fost adoptate și suntem cu un pas înainte.

a declarat Gabriela Firea.

Următoarea miză: infertilitatea, recunoscută ca vulnerabilitate socială

Eurodeputata a precizat că mai rămâne o luptă importantă: stabilirea, la nivelul UE, a faptului că o persoană diagnosticată cu infertilitate este vulnerabilă din punct de vedere social. Astfel, instituțiile din România ar putea folosi direct, pentru programul FIV, fonduri europene din programele structurale, care nu pot avea acum această utilizare.

Un cuplu din România ar trebui să aibă aceleași șanse la tratamente la fel ca unul din Danemarca sau Belgia.

a afirmat Gabriela Firea.

România, cea mai mare scădere a fertilității din UE

Gabriela Firea a spus că România are cea mai mare scădere a fertilității din Uniunea Europeană, de 10% într-un singur an. Potrivit acesteia, asta înseamnă mai mulți pacienți diagnosticați cu infertilitate și o presiune mai mare pe autorități pentru a găsi soluții pentru oprirea declinului demografic.

În Săptămâna Europeană a Fertilității, trebuie să tragem un semnal de alarmă clar privind amploarea acestui fenomen care riscă să afecteze o generație întreagă de români, dar și de cetățeni europeni.

a transmis eurodeputata.

Eurodeputata a vorbit și despre un declin istoric al natalității: în 2023-2024, numărul nașterilor a scăzut cu aproximativ 14%, atingând cel mai mic nivel din ultimul secol.

Cerere pentru un fond european împotriva infertilității

Anul acesta, Gabriela Firea i-a cerut, cu date clare, președintei Comisiei Europene să înființeze un fond european destinat luptei împotriva infertilității. Pentru mulți dintre tinerii cu vârste între 25 și 45 de ani, FIV-ul a devenit singura soluție care îi poate face părinți, dar la fel de mulți nu își permit costurile tratamentului medical, a explicat ea.

Programul Național FIV continuă în România

Gabriela Firea a spus că se bucură că în România continuă Programul Național FIV, pe care l-a înființat când a condus Ministerul Familiei.

Cu ajutorul colegilor mei social-democrați care au condus ulterior ministerul, 10.000 de familii sunt sprijinite anual cu până la 15.000 de lei pentru fertilizare. În plus, la București continuă programul pe care l-am inițiat în mandatul de primar general, cu ajutorul colegilor mei consilieri.

a declarat Gabriela Firea.

 

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