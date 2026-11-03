Fonduri EU4Health pentru infertilitate și oncofertilitate: amendamentele Gabrielei Firea, adoptate

Publicat 3 nov. 2026, 10:17 Actualizat 3 nov. 2026, 10:18

Eurodeputata Gabriela Firea, membră a Comisiei pentru drepturile femeilor din Parlamentul European, a anunțat că amendamentele sale privind direcționarea fondurilor din programul EU4Health către prevenirea, diagnosticarea, consilierea și sprijinul social al infertilității și al oncofertilității au fost adoptate. Votul a avut loc pe avizul referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru anul 2027.

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