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Politica· 2 min citire

Cinci senatori au migrat la PSD. Partidul și-a mărit grupul parlamentar după revenirea la guvernare

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

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Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 2 nov. 2026, 17:06

Grupul parlamentar PSD din Senat s-a mărit cu cinci membri aleși pe listele SOS și POT. Transferurile au loc după revenirea partidului la guvernare, iar configurația politică din Senat s-a modificat.

Grupul parlamentar PSD din Senat are, începând de luni, cinci noi membri. Este vorba despre senatori aleși pe listele SOS România și POT, care au activat ulterior ca independenți și care au decis acum să se afilieze formațiunii social-democrate.

Cei cinci parlamentari care au trecut la PSD sunt Ionel Carp, ales în circumscripția Tulcea, pe listele SOS, și Valentina-Mariana Aldea, provenită din POT, care a obținut mandatul în București.

Li s-au alăturat Liviu Sorin Robe, ales în Bistrița-Năsăud pe listele POT, Cristian Bem, fost membru SOS și senator de Vaslui, precum și Robert Daniel Ghiță, ales în Olt din partea POT.

Transferurile au loc după revenirea PSD la guvernare

Afilierea celor cinci senatori la grupul PSD vine după revenirea partidului la guvernare, în cabinetul condus de Luca Niculescu. Un alt element care a precedat aceste mutări a fost desființarea grupului PACE din Senat.

Schimbările din componența grupurilor parlamentare au vizat și PNL. Săptămâna trecută, liberalii l-au primit în partid pe senatorul Gheorghe Ștefănache, care demisionase din USR.

Cum arată acum raportul de forțe din Senat

După transferurile recente, PSD ajunge la 40 de membri în Senat și ocupă prima poziție în ceea ce privește numărul parlamentarilor din grupurile politice. AUR are 30 de senatori, iar PNL numără 27.

USR este reprezentat de 18 membri, în timp ce grupul UDMR are 10 senatori. Alți nouă parlamentari figurează ca neafiliați.

Pentru adoptarea legilor organice în Senat este necesar un număr de 68 de voturi.

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