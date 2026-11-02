Cinci senatori au migrat la PSD. Partidul și-a mărit grupul parlamentar după revenirea la guvernare

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 2 nov. 2026, 17:06

Grupul parlamentar PSD din Senat s-a mărit cu cinci membri aleși pe listele SOS și POT. Transferurile au loc după revenirea partidului la guvernare, iar configurația politică din Senat s-a modificat.

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