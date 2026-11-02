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Politica· 1 min citire

România și Republica Moldova, achiziție militară comună prin programul SAFE. Anunțul premierului Luca Niculescu

FOTO: Captură Facebook

FOTO: Captură Facebook

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat2 nov. 2026, 10:00
Actualizat2 nov. 2026, 10:09

Premierul României, Luca Niculescu, a declarat luni, la Palatul Victoria, că Guvernul urmărește consolidarea relației strategice dintre România și Republica Moldova, în special în domeniile securității și economiei. Șeful Executivului a anunțat semnarea unui acord prin care ministerele Apărării din cele două state vor participa, în premieră, la o achiziție comună prin programul european SAFE, care vizează platforme de transport auto multifuncționale pe roți.

Luca Niculescu: ”Oamenii de pe ambele maluri ale Prutului așteaptă să le asigurăm securitatea”

Oamenii de pe ambele maluri ale Prutului așteaptă de la guverne același lucru: să le asigurăm securitatea, iar prin acordul de astăzi, ministerele Apărării din România și din Republica Moldova vor deveni în premieră parteneri în cadrul unei achiziții în comun derulate prin programul SAFE. Proiectul platformei de transport auto multifuncționale pe roți este inclus în planul de investiții al României pentru industria de apărare, finanțat prin alocarea destinată României din instrumentul Acțiunea pentru securitatea Europei, binecunoscutul SAFE.

a declarat Luca Niculescu.

Premierul României a subliniat că programul SAFE reprezintă o oportunitate importantă pentru consolidarea capacităților de apărare în vederea protejării teritoriului și a cetățenilor celor două state.

Avem obiectivul comun de a consolida, de a adapta capabilitățile noastre de apărare la cerințele și la provocările actuale, de a investi în industria de apărare și astfel să susținem consolidarea bazei industriale și tehnologice europene prin proiecte și prin achiziții comune. Iar finanțarea oferită de programul SAFE reprezintă pentru noi o mare oportunitate de a ne proteja teritoriul și de a ne proteja cetățenii. Trebuie să lucrăm mult și mai mult pentru aprofundarea cooperării bilaterale în acest domeniu, pentru colaborarea, pentru coordonarea noastră și mă bucur că am putut să punem la punct acest proiect care confirmă relațiile strategice, istorice, de bună și caldă prietenie dintre România și Republica Moldova.

a mai spus acesta.

Luca Niculescu: ”Avansează discuțiile noastre pentru a lucra în comun și la programe anti-drone”

Totodată, Luca Niculescu a menționat că, în cadrul discuțiilor cu premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, au fost abordate aspecte privind securitatea cetățenilor și protecția teritoriului în fața incursiunilor dronelor rusești, precum și posibilitatea dezvoltării unor programe comune anti-drone.

Securitatea cetățenilor noștri, protecția teritoriului împotriva atacurilor rusești s-au regăsit pe agenda discuțiilor pe care le-am avut cu prim-ministrul Vasile Tofan, mai ales în contextul în care vedem că astfel de incursiuni ale dronelor care încalcă spațiul nostru aerian se întâmplă tot mai des. Discuțiile foarte aplicate întăresc colaborarea noastră în domeniul apărării, iată dovadă acordul pe care îl semnăm astăzi, dar și modul în care avansează discuțiile noastre pentru a lucra în comun și la programe anti-drone. Sunt programe tot mai necesare, așa cum ne-au dovedit și zilele trecute, când sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale din România au detectat drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian național în zona de nord-est a țării. Le mulțumesc militarilor noștri și tuturor celor care veghează zi și noapte pentru ca românii să fie apărați, pentru ca teritoriul țării noastre să fie în securitate.

a afirmat premierul Luca Niculescu.

Mai mult, premierul a evidențiat componenta economică a proiectului finanțat prin SAFE, precizând că producția, integrarea și testarea finală a platformelor IVECO vor fi realizate în România, generând astfel investiții și noi locuri de muncă.

Închei acest mesaj subliniind și dimensiunea economică, o dimensiune care este foarte importantă și ea. Acest proiect prevede realizarea producției, integrării, testării finale a platformelor Iveco în România, ceea ce pe scurt înseamnă investiții, înseamnă locuri de muncă în țara noastră, ceea ce, după cum știți, este o prioritate a guvernului pe care îl conduc. Felicitări tuturor celor care au făcut acest proiect posibil, autorităților locale, centrale. Aceasta este direcția pe care trebuie să o urmăm

a conchis șeful Executivului.
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