România și Republica Moldova, achiziție militară comună prin programul SAFE. Anunțul premierului Luca Niculescu

Publicat 2 nov. 2026, 10:00 Actualizat 2 nov. 2026, 10:09

Premierul României, Luca Niculescu, a declarat luni, la Palatul Victoria, că Guvernul urmărește consolidarea relației strategice dintre România și Republica Moldova, în special în domeniile securității și economiei. Șeful Executivului a anunțat semnarea unui acord prin care ministerele Apărării din cele două state vor participa, în premieră, la o achiziție comună prin programul european SAFE, care vizează platforme de transport auto multifuncționale pe roți.

Distribuie articolul