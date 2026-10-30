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Politica· 1 min citire

Petrișor Peiu: „Noroc cu Eurostat, că așa aflăm și noi românii prețurile la energie”

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

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Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 oct. 2026, 22:36

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, critică dur actuala guvernare, după ce datele Eurostat arată că România a înregistrat cel mai ridicat preț la energia electrică pentru consumatorii casnici în primul semestru din 2026. Într-o postare publicată pe Facebook, Peiu susține că autoritățile nu informează suficient populația cu privire la evoluția prețurilor și pune situația economică pe seama guvernării PNL-PSD și a președintelui Nicușor Dan.

Potrivit lui Petrișor Peiu, nivelul ridicat al tarifelor a fost înregistrat înainte de criza energetică din această vară și de oprirea centralei nucleare de la Cernavodă. Senatorul consideră că datele publicate de Eurostat oferă o imagine relevantă asupra costurilor suportate de gospodăriile din România.

Noroc cu Eurostat-ul că mai aflăm și noi cum stăm, că guvernul nostru nu se învrednicește să ne comunice nivelul prețurilor din țară

a declarat Petrișor Peiu/AUR.

Petrișor Peiu critică guvernarea PNL-PSD și îl acuză pe Nicușor Dan

În mesajul său, senatorul AUR a lansat un atac la adresa coaliției de guvernare, pe care o consideră responsabilă pentru situația economică a țării. Peiu a folosit un limbaj extrem de critic, descriind actuala conducere drept un eșec moral și politic.

Acesta a extins criticile și asupra președintelui Nicușor Dan, căruia i-a atribuit responsabilitatea pentru perioada pe care o consideră una dintre cele mai dificile din istoria postdecembristă a României.

Regimul care a patronat atingerea pragului de jos a perioadei postrevoluționare din țară are un nume: regimul Nicușor Dan

a declarat Petrișor Peiu/AUR.

Declarațiile senatorului vin în contextul dezbaterilor privind costurile energiei electrice și impactul acestora asupra bugetelor gospodăriilor, într-o perioadă în care prețurile la energie rămân un subiect major de interes economic și politic.

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