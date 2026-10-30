Petrișor Peiu: „Noroc cu Eurostat, că așa aflăm și noi românii prețurile la energie”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 oct. 2026, 22:36

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, critică dur actuala guvernare, după ce datele Eurostat arată că România a înregistrat cel mai ridicat preț la energia electrică pentru consumatorii casnici în primul semestru din 2026. Într-o postare publicată pe Facebook, Peiu susține că autoritățile nu informează suficient populația cu privire la evoluția prețurilor și pune situația economică pe seama guvernării PNL-PSD și a președintelui Nicușor Dan.

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