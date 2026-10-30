Grindeanu cere o nouă rectificare bugetară în noiembrie: „Facturile neplătite nu înseamnă economii”

România trebuie să își plătească toate obligațiile restante și să afle situația reală a finanțelor publice înainte de construcția bugetului pe anul viitor. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că rectificarea bugetară adoptată de Guvern acoperă cheltuielile esențiale până la finalul anului, dar avertizează că este nevoie de o nouă rectificare în noiembrie pentru a vedea exact câți bani a cheltuit statul și ce datorii au rămas neachitate.
Grindeanu: Statul trebuie să-și onoreze toate obligațiile până la sfârșitul anului
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că prima rectificare bugetară adoptată de Guvernul Niculescu are rolul de a asigura funcționarea serviciilor publice esențiale până la sfârșitul anului și de a acoperi o serie de obligații urgente ale statului.
Potrivit acestuia, prin rectificare sunt asigurate fondurile necesare pentru sistemul sanitar și plata pensiilor.
PSD vrea o radiografie completă a finanțelor publice
Șeful PSD susține însă că măsurile adoptate rezolvă doar problemele imediate și nu oferă o imagine completă asupra stării reale a finanțelor publice.
„Dar nu este suficient să stingem incendiile de moment. Trebuie să știm și care este, cu adevărat, situația financiară a țării”, a afirmat acesta, argumentând necesitatea unei noi rectificări bugetare.
Grindeanu solicită ca la jumătatea lunii noiembrie să fie adoptată o a doua rectificare, după publicarea prognozei Comisiei Europene și a datelor Institutului Național de Statistică.
Toate datoriile statului trebuie scoase la lumină
În mesajul său, Grindeanu susține că o reducere a deficitului cash nu reflectă neapărat o îmbunătățire a situației financiare, dacă statul continuă să acumuleze obligații neachitate.
Acesta a lansat și un atac la adresa președintelui Senatului, Ilie Bolojan.
„Sper că acum este suficient de clar și pentru domnul Bolojan: facturile neplătite nu înseamnă economii!”, a declarat Grindeanu.
Președintele PSD susține că noua rectificare trebuie să prezinte în mod transparent toate obligațiile restante ale statului și situația reală a finanțelor publice.
Șeful social-democraților își motivează solicitarea prin deteriorarea indicatorilor economici, invocând datele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.