Grindeanu cere o nouă rectificare bugetară în noiembrie: „Facturile neplătite nu înseamnă economii”

Publicat 30 oct. 2026, 16:05 Actualizat 30 oct. 2026, 16:06 Sursă Realitatea.Net, facebook

România trebuie să își plătească toate obligațiile restante și să afle situația reală a finanțelor publice înainte de construcția bugetului pe anul viitor. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că rectificarea bugetară adoptată de Guvern acoperă cheltuielile esențiale până la finalul anului, dar avertizează că este nevoie de o nouă rectificare în noiembrie pentru a vedea exact câți bani a cheltuit statul și ce datorii au rămas neachitate.

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