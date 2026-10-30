Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Grindeanu cere o nouă rectificare bugetară în noiembrie: „Facturile neplătite nu înseamnă economii”

Sorin Grindeanu (Profimedia)

Sorin Grindeanu (Profimedia)

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat30 oct. 2026, 16:05
Actualizat30 oct. 2026, 16:06
SursăRealitatea.Net, facebook

România trebuie să își plătească toate obligațiile restante și să afle situația reală a finanțelor publice înainte de construcția bugetului pe anul viitor. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că rectificarea bugetară adoptată de Guvern acoperă cheltuielile esențiale până la finalul anului, dar avertizează că este nevoie de o nouă rectificare în noiembrie pentru a vedea exact câți bani a cheltuit statul și ce datorii au rămas neachitate.

Grindeanu: Statul trebuie să-și onoreze toate obligațiile până la sfârșitul anului

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că prima rectificare bugetară adoptată de Guvernul Niculescu are rolul de a asigura funcționarea serviciilor publice esențiale până la sfârșitul anului și de a acoperi o serie de obligații urgente ale statului.

Statul trebuie să își onoreze obligațiile pentru asigurarea serviciilor esențiale până la sfârșitul anului.

Acesta este sensul primei rectificări bugetare pe care Guvernul Niculescu a adoptat-o astăzi în regim de urgență.

a declarat Sorin Grindeanu, pre;edintele PSD..

Potrivit acestuia, prin rectificare sunt asigurate fondurile necesare pentru sistemul sanitar și plata pensiilor.

Asigurăm finanțarea pentru medicamente și spitale. Acoperim necesarul pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului.

Alocăm fondurile pentru asistenții sociali, persoanele cu dizabilități și protecția copilului. Și începem să readucem lichiditate în economie prin plata datoriilor către firmele românești.

a precizat Grindeanu.

PSD vrea o radiografie completă a finanțelor publice

Șeful PSD susține însă că măsurile adoptate rezolvă doar problemele imediate și nu oferă o imagine completă asupra stării reale a finanțelor publice.

Dar nu este suficient să stingem incendiile de moment. Trebuie să știm și care este, cu adevărat, situația financiară a țării”, a afirmat acesta, argumentând necesitatea unei noi rectificări bugetare.

Grindeanu solicită ca la jumătatea lunii noiembrie să fie adoptată o a doua rectificare, după publicarea prognozei Comisiei Europene și a datelor Institutului Național de Statistică.

De aceea, este necesară și a doua rectificare, la jumătatea lunii noiembrie, după publicarea prognozei oficiale a Comisiei Europene și a rapoartelor INS.

Această rectificare trebuie să facă un lucru fundamental: să pună față în față deficitul cash, adică banii plătiți efectiv, și deficitul ESA, care reflectă obligațiile și cheltuielile statului recunoscute contabil potrivit metodologiei europene, inclusiv pe cele care nu au fost încă plătite.

a explicat liderul social-democrat.

Toate datoriile statului trebuie scoase la lumină

În mesajul său, Grindeanu susține că o reducere a deficitului cash nu reflectă neapărat o îmbunătățire a situației financiare, dacă statul continuă să acumuleze obligații neachitate.

Dacă o familie nu își plătește ratele timp de șase luni, poate părea că are mai mulți bani în buzunar.

Dar asta NU înseamnă că a scăpat de datorii. Înseamnă doar că a amânat plata unor obligații.

La fel se întâmplă și cu bugetul statului: un deficit cash mai mic nu înseamnă automat că statul are mai puține datorii sau că situația sa financiară s-a îmbunătățit.

a arătat liderul PSD.

Acesta a lansat și un atac la adresa președintelui Senatului, Ilie Bolojan.

Sper că acum este suficient de clar și pentru domnul Bolojan: facturile neplătite nu înseamnă economii!”, a declarat Grindeanu.

Președintele PSD susține că noua rectificare trebuie să prezinte în mod transparent toate obligațiile restante ale statului și situația reală a finanțelor publice.

A doua rectificare trebuie să arate transparent ce s-a plătit, ce obligații au rămas neachitate, ce cheltuieli sunt deja recunoscute în contabilitatea europeană și care este situația reală a finanțelor publice.

Toate datoriile statului trebuie plătite la zi! Nu este vorba despre un conflict cu ministrul de Finanțe. Domnul Nazare trebuie să scoată la suprafață toate facturile restante, de la concedii medicale, la rambursări de TVA, compensări la energie sau lucrări de investiții. Tot! Astfel, toți românii vor ști de unde plecăm și pe ce baze se va construi bugetul pe anul viitor.

a transmis liderul PSD..

Șeful social-democraților își motivează solicitarea prin deteriorarea indicatorilor economici, invocând datele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe