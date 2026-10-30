Ministrul Florin Barbu, întâlnire cu fermierii: subvenții, noi finanțări și investiții în irigații, pe agenda discuțiilor

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 30 oct. 2026, 15:04

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, s-a întâlnit vineri, 30 octombrie, cu reprezentanți ai organizațiilor fermierilor pentru a discuta situația actuală din agricultură și prioritățile sectorului în perioada următoare. Printre temele abordate s-au numărat plata subvențiilor, lansarea unor noi linii de finanțare, soluțiile de creditare pentru fermieri și modernizarea infrastructurii de irigații.

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