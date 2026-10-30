Ministrul Florin Barbu, întâlnire cu fermierii: subvenții, noi finanțări și investiții în irigații, pe agenda discuțiilor

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, s-a întâlnit vineri, 30 octombrie, cu reprezentanți ai organizațiilor fermierilor pentru a discuta situația actuală din agricultură și prioritățile sectorului în perioada următoare. Printre temele abordate s-au numărat plata subvențiilor, lansarea unor noi linii de finanțare, soluțiile de creditare pentru fermieri și modernizarea infrastructurii de irigații.
Potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la discuții au participat reprezentanți ai Alianței pentru Agricultură și Cooperare, ai Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România, precum și ai altor organizații ale fermierilor.
Plata subvențiilor și noi finanțări pentru agricultură
În cadrul întâlnirii, participanții au analizat situația subvențiilor și stadiul plăților către fermieri, dar și posibilitatea lansării unor noi sesiuni de finanțare pentru proiecte agricole. Un alt subiect important a vizat identificarea unor soluții de creditare care să asigure capitalul de lucru necesar desfășurării activităților din sector.
Discuțiile au inclus și continuarea investițiilor pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de irigații, precum și schimburi de opinii privind viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC), aplicabilă după 2027. În context, ministrul Agriculturii a subliniat importanța consultărilor periodice cu reprezentanții fermierilor, pentru ca măsurile adoptate să răspundă nevoilor din teren.
Care sunt prioritățile ministerului pentru perioada următoare?
Într-o postare publicată tot vineri, 30 octombrie, dar de data aceasta pe contul său de Facebook, Florin Barbu a precizat că, în urma discuțiilor cu reprezentanți ai organizațiilor fermierilor, au fost stabilite prioritățile comune pentru perioada următoare. Potrivit ministrului, acestea vizează atât plățile către fermieri, cât și finanțarea investițiilor și poziția României în negocierile europene privind viitoarea PAC.
Florin Barbu a adăugat că agricultura românească are nevoie de predictibilitate și de decizii rapide, pentru a putea răspunde provocărilor cu care se confruntă fermierii.