Nicuşor Dan, omagiu pentru victimele de la Colectiv, la 11 ani de la tragedie. Preşedintele a depus o coroană de flori -VIDEO

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a fost vineri după-amiază la fostul sediu al Clubului Colectiv din Sectorul 4 al Capitalei, unde a depus o coroană de flori în memoria victimelor incendiului produs în urmă cu 11 ani.
Şeful statului a păstrat un moment de reculegere în memoria celor 65 de persoane care şi-au pierdut viaţa în urma tragediei şi a stat de vorbă cu rudele victimelor.
Colectiv, tragedia care a îndoliat România: 65 de morţi şi peste 160 de răniţi
Tragedia de la Colectiv s-a produs în seara de 30 octombrie 2015, când câteva sute de tineri participau la concertul trupei Goodbye to Gravity, organizat în clubul din fosta fabrică Pionierul din Bucureşti, unde era lansat albumul „Mantras of War”.
La ora 22:32, artificiile folosite pe scenă au declanşat un incendiu care s-a extins rapid în interiorul clubului. În noaptea tragediei, 27 de tineri au murit, iar alţi 162 au fost răniţi şi transportaţi la spitale din Capitală.
În săptămânile care au urmat, 37 dintre răniţi au murit în spitale, bilanţul ajungând la 64 de victime. În vara anului 2016, un alt supravieţuitor al incendiului, profund afectat de pierderea prietenei sale, a murit, numărul total al celor decedaţi ajungând la 65.
Protestele din stradă au dus la demisia premierului Victor Ponta
Tragedia a provocat un val de proteste în întreaga ţară. La 3 noiembrie 2015, mii de oameni au ieşit în stradă şi au cerut demisia premierului Victor Ponta şi a primarului Sectorului 4, Cristian Popescu-Piedone.
O zi mai târziu, Victor Ponta şi-a anunţat demisia, fiind urmat de primarul Sectorului 4.