Ministrul Daniel Zamfir acuză plăți de peste 3 milioane de lei pentru sinecuri și anunță controale la companii de stat

Publicat 30 oct. 2026, 11:33 Sursă Realitatea PLUS

Ministrul Economiei, social-democratul Daniel Zamfir a început curățenia după guvernarea Bolojan. Zamfir a anunțat că a trimis Corpul de Control în mai multe instituții-cheie, după ce a descoperit câți bani se duceau, de fapt, către "sinecurile USR". Acesta acuză ca fosta conducere a lăsat un adevărat dezastru în minister, iar "execuția bugetară este una rușinoasă".

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