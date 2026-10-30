Ministrul Daniel Zamfir acuză plăți de peste 3 milioane de lei pentru sinecuri și anunță controale la companii de stat

Ministrul Economiei, social-democratul Daniel Zamfir a început curățenia după guvernarea Bolojan. Zamfir a anunțat că a trimis Corpul de Control în mai multe instituții-cheie, după ce a descoperit câți bani se duceau, de fapt, către "sinecurile USR". Acesta acuză ca fosta conducere a lăsat un adevărat dezastru în minister, iar "execuția bugetară este una rușinoasă".
Ministrul Economiei, Daniel Zamfir (PSD), a lansat vineri, 30 octombrie, o serie de acuzații la adresa conducerilor unor companii de stat, susținând că membri ai consiliilor de administrație au încasat sume importante, în timp ce finanțarea programelor destinate antreprenorilor români a rămas la un nivel redus. Oficialul a anunțat, totodată, controale și schimbări în conducerea unor societăți din subordinea ministerului.
Zamfir a criticat situația de la Radiocom, unde afirmă că ar exista discuții privind înstrăinarea unor active strategice ale statului către companii private. Ministrul a precizat că a trimis Corpul de Control la societate pentru a verifica informațiile pe care le deține.
Acuzații privind indemnizațiile conducerii și fondurile pentru antreprenori
Ministrul Economiei a susținut că membrii Consiliului de Administrație al unei societăți, despre care a afirmat că erau în majoritate membri USR, ar fi primit anual peste 3 milioane de lei pentru indemnizații.
În același context, Zamfir a comparat aceste sume cu nivelul plăților efectuate în cadrul programului Startup Nation. Potrivit ministrului, pentru fondurile nerambursabile destinate antreprenorilor români ar fi fost plătit doar 2,12%.
Schimbări la IOR și Romarm
Ministrul a vorbit și despre situația societății IOR, pe care a descris-o drept importantă pentru industria de apărare. El a anunțat că a schimbat administratorul special al companiei, identificând-o pe aceasta drept doamna Miron, fost secretar general.
Zamfir a invocat și o decizie din 19 octombrie, ziua în care aveau loc audieri în Parlament pentru instalarea noului Guvern, prin care ar fi fost majorate indemnizațiile consiliului de administrație al Romarm.
În ceea ce privește această societate, ministrul a anunțat că va convoca Adunarea Generală a Creditorilor pentru schimbarea administratorului special. El a susținut că, în perioada mandatului acestuia, pierderile companiei ar fi crescut de la 12 milioane la 38 de milioane de lei.
Oficialul a mai afirmat că deține informații potrivit cărora și în cazul acestei companii s-ar fi dorit înstrăinarea unor active. Acuzațiile privind intențiile de cedare a activelor și situația indemnizațiilor au fost prezentate de ministru, fără ca în declarația citată să fie oferite detalii suplimentare despre tranzacțiile avute în vedere sau documentele care le-ar susține.