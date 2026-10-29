Luca Niculescu, discuție cu Mark Rutte, șeful NATO: Situația de securitate din Marea Neagră s-a deteriorat

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 oct. 2026, 19:12

Premierul Luca Niculescu a discutat telefonic cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre evoluțiile de securitate din zona Mării Negre și intensificarea amenințărilor hibride pe Flancul estic al Alianței. Șeful Executivului a subliniat că tensiunile din regiune impun o vigilență sporită și o reacție coordonată din partea statelor membre.

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