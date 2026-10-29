Luca Niculescu, discuție cu Mark Rutte, șeful NATO: Situația de securitate din Marea Neagră s-a deteriorat

Premierul Luca Niculescu a discutat telefonic cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre evoluțiile de securitate din zona Mării Negre și intensificarea amenințărilor hibride pe Flancul estic al Alianței. Șeful Executivului a subliniat că tensiunile din regiune impun o vigilență sporită și o reacție coordonată din partea statelor membre.
Luca Niculescu și Mark Rutte, discuții despre securitatea regională
Premierul Luca Niculescu a anunțat că a avut o convorbire telefonică amplă cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Potrivit mesajului transmis de șeful Guvernului pe platforma X, discuțiile s-au concentrat asupra deteriorării climatului de securitate din regiunea Mării Negre și asupra riscurilor tot mai mari cu care se confruntă aliații de pe Flancul estic.
Niculescu a evidențiat importanța cooperării cu NATO și a sprijinului oferit de conducerea Alianței în contextul provocărilor de securitate din regiune.
Avertisment privind intensificarea amenințărilor hibride
Un alt subiect abordat în cadrul convorbirii a fost creșterea presiunilor hibride asupra statelor membre NATO de pe Flancul estic. Astfel de amenințări pot include acțiuni menite să destabilizeze instituțiile și societățile, atacuri cibernetice, dezinformare sau alte forme de presiune care nu se limitează la confruntarea militară convențională.
Potrivit premierului, evoluțiile recente din regiune impun o coordonare mai strânsă între aliați și o atenție sporită față de riscurile care pot afecta securitatea comună.
Mulțumiri pentru sprijinul NATO în regiunea Mării Negre
În mesajul său, premierul a mulțumit secretarului general al NATO și statelor membre pentru atenția acordată securității din zona Mării Negre.
Niculescu a menționat în mod special capacitățile suplimentare de supraveghere și recunoaștere pentru regiune, anunțate recent, pe care le-a evidențiat drept parte a sprijinului acordat de Alianță în actualul context de securitate.
Regiunea Mării Negre are o importanță strategică pentru NATO, iar evoluțiile de securitate din această zonă influențează direct preocupările aliaților de pe Flancul estic.