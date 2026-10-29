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Dan Dungaciu, despre situația economică a României: „Un exercițiu de comunicare menit să pregătească populația pentru ceea ce urmează: o perioadă tot mai dificilă”

Dan Dungaciu / Sursa foto - Arhivă

Dan Dungaciu / Sursa foto - Arhivă

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat29 oct. 2026, 19:34
SursăRealitatea PLUS

Într-o intervenție la Realitatea PLUS, Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, susține că România s-ar putea confrunta cu noi dificultăți economice, în condițiile în care bugetul ar avea probleme mai mari decât cele prezentate public. Acesta acuză Guvernul că ar pregăti populația, prin comunicarea din ultima perioadă, pentru măsuri economice dificile și avertizează că tensiunile politice s-ar putea accentua.

Dan Dungaciu: Situația bugetară ar fi mai gravă decât se estima

Dan Dungaciu consideră că problemele economice ale României nu reprezintă doar o perspectivă prezentată de autorități, ci o realitate care ar putea fi mai dificilă decât se anticipa. Potrivit liderului AUR, analiza situației bugetare ar fi scos la iveală lipsuri financiare mai mari, ceea ce ar limita posibilitatea Guvernului de a adopta măsuri fără costuri politice.

Acesta a explicat că deciziile economice depind, în cele din urmă, de opțiunile politice ale Executivului, mai ales atunci când resursele disponibile sunt insuficiente pentru toate angajamentele asumate.

Nu suprapunem problemele care sunt sugerate peste situația reală, pentru că ele însele reprezintă situația reală.

Altfel spus, se știa că situația reală a României este gravă. Însă, când au analizat situația reală a bugetului, au constatat că lucrurile sunt și mai grave, că banii sunt și mai puțini și, prin urmare, este mult mai greu să fie luate măsuri politice. Pentru că toate măsurile economice despre care vorbim se concretizează, până la urmă, în decizii politice.

Altfel spus, dacă banii sunt puțini, acum se face prima rectificare bugetară, care va fi, ca să spun așa, una de supraviețuire sau, mai degrabă, de menținere. Adică anumite instituții, mai ales din domeniul sanitar, trebuie să poată funcționa până la sfârșitul anului.

Dar, după aceea, vine problema cea mai arzătoare, care, repet, este una politică.

Dacă, pe de o parte, nu vrei să crești taxele și, în același timp, vrei să indexezi pensiile, trebuie să faci o scamatorie de care, în acest moment, evident, nu îi văd în stare.

Mai ales că ministrul Finanțelor a spus foarte clar că, dacă există programe nefinanțabile, taxele ar putea să crească.

Dacă vrei neapărat să indexezi pensiile, ceea ce înseamnă să țintești un anumit electorat, de exemplu, electoratul PSD, atunci trebuie să crești taxele. Este o decizie politică.

Dacă nu crești taxele, cu siguranță nu vei avea bani pentru a indexa pensiile sau pentru a le plăti așa cum prevede legea din România.

Este o decizie politică pe care o vor lua și, din acest punct de vedere, cred că asistăm doar la începutul unui exercițiu de comunicare menit să pregătească populația pentru ceea ce urmează: o perioadă tot mai dificilă.

a declarat Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR.

Taxe mai mari sau pensii indexate? Dilema prezentată de liderul AUR

Unul dintre punctele centrale ale declarațiilor lui Dan Dungaciu îl reprezintă relația dintre nivelul taxelor, resursele bugetare și posibilitatea indexării pensiilor.

Prim-vicepreședintele AUR susține că Executivul se confruntă cu o alegere dificilă: fie identifică surse suplimentare de venit, fie riscă să nu poată acoperi toate cheltuielile și angajamentele bugetare.

Senzația pe care o avem în acest moment este că nici măcar creșterea taxelor nu va putea acoperi nevoile bugetare. Evident, nici în ceea ce privește indexarea pensiilor și nici în relația cu acest segment de public, cu acești români, cu acest electorat, lucrurile nu vor fi satisfăcătoare.

Prin urmare, cred că ar trebui să ne așteptăm mai degrabă la crize, din moment ce nici nu a cântat cocoșul de trei ori că oamenii din Guvern au început deja să se certe în legătură cu ceea ce au de făcut de aici înainte.

Am sentimentul tot mai puternic că anul viitor am putea asista la alegeri anticipate, adică la o măsură de care România are nevoie tocmai pentru a avea în spate o decizie politică suficient de puternică atunci când sunt adoptate măsuri economice care, evident, nu sunt pe placul tuturor.

Cred că problema deficitului este încă neclarificată, pentru că există voci credibile în spațiul public care vorbesc despre un deficit mult mai mare.

Ideea că începi să plătești și că vei menține deficitul la același nivel, fără să vii cu nicio infuzie de capital, fără să crești taxele, fără să atragi investiții și fără să reduci semnificativ cheltuielile aferente funcționării unui stat care, oricum, este probabil prea mare în raport cu populația și cu ceea ce face cu adevărat, este, repet, o declarație politică.

Pentru că, în momentul în care ni se spune că nu se taie nimic, nu se aduc bani, nu se cresc taxele, dar se plătește mai mult, este evident că, din punctul nostru de vedere, există o șmecherie la mijloc.

Nu am crezut și nu credem în această variantă.

Există analize pe care noi le-am publicat, iar domnul Petrișor Peiu a publicat, la rândul său, un raport suficient de consistent, în care arată că, de fapt, deficitul bugetar de la care plecăm este mai mare decât cel declarat în acest moment de autorități.

Prin urmare, este mai degrabă o joacă de-a cifrele. Statistica este, uneori, arta de a minți cu precizie. Am sentimentul că exact în această direcție ne îndreptăm.

Nu am văzut nicio opoziție oficială care să conteste problema deficitului așa cum a fost prezentată, nu doar de Partidul AUR sau de economiștii AUR, ci și de alți oameni din mediul economic din România.

Este vorba, mai degrabă, despre o tentativă de a minți cu exactitate.

Nu cred că, în acest moment, oamenii pot fi convinși că lucrurile merg în direcția prezentată de guvernanți. Cred, mai degrabă, că ne îndreptăm spre o criză.

a completat Dan Dungaciu.

Prim-vicepreședintele AUR avertizează că dificultățile bugetare ar putea alimenta atât tensiunile politice, cât și nemulțumirile sociale, mai ales dacă vor fi afectate veniturile populației sau dacă vor apărea noi majorări de taxe.

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