Dan Dungaciu, despre situația economică a României: „Un exercițiu de comunicare menit să pregătească populația pentru ceea ce urmează: o perioadă tot mai dificilă”

„Senzația pe care o avem în acest moment este că nici măcar creșterea taxelor nu va putea acoperi nevoile bugetare. Evident, nici în ceea ce privește indexarea pensiilor și nici în relația cu acest segment de public, cu acești români, cu acest electorat, lucrurile nu vor fi satisfăcătoare.
Prin urmare, cred că ar trebui să ne așteptăm mai degrabă la crize, din moment ce nici nu a cântat cocoșul de trei ori că oamenii din Guvern au început deja să se certe în legătură cu ceea ce au de făcut de aici înainte.
Am sentimentul tot mai puternic că anul viitor am putea asista la alegeri anticipate, adică la o măsură de care România are nevoie tocmai pentru a avea în spate o decizie politică suficient de puternică atunci când sunt adoptate măsuri economice care, evident, nu sunt pe placul tuturor.
Cred că problema deficitului este încă neclarificată, pentru că există voci credibile în spațiul public care vorbesc despre un deficit mult mai mare.
Ideea că începi să plătești și că vei menține deficitul la același nivel, fără să vii cu nicio infuzie de capital, fără să crești taxele, fără să atragi investiții și fără să reduci semnificativ cheltuielile aferente funcționării unui stat care, oricum, este probabil prea mare în raport cu populația și cu ceea ce face cu adevărat, este, repet, o declarație politică.
Pentru că, în momentul în care ni se spune că nu se taie nimic, nu se aduc bani, nu se cresc taxele, dar se plătește mai mult, este evident că, din punctul nostru de vedere, există o șmecherie la mijloc.
Nu am crezut și nu credem în această variantă.
Există analize pe care noi le-am publicat, iar domnul Petrișor Peiu a publicat, la rândul său, un raport suficient de consistent, în care arată că, de fapt, deficitul bugetar de la care plecăm este mai mare decât cel declarat în acest moment de autorități.
Prin urmare, este mai degrabă o joacă de-a cifrele. Statistica este, uneori, arta de a minți cu precizie. Am sentimentul că exact în această direcție ne îndreptăm.
Nu am văzut nicio opoziție oficială care să conteste problema deficitului așa cum a fost prezentată, nu doar de Partidul AUR sau de economiștii AUR, ci și de alți oameni din mediul economic din România.
Este vorba, mai degrabă, despre o tentativă de a minți cu exactitate.
Nu cred că, în acest moment, oamenii pot fi convinși că lucrurile merg în direcția prezentată de guvernanți. Cred, mai degrabă, că ne îndreptăm spre o criză.”