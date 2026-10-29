Dan Dungaciu, despre situația economică a României: „Un exercițiu de comunicare menit să pregătească populația pentru ceea ce urmează: o perioadă tot mai dificilă”

Publicat 29 oct. 2026, 19:34 Sursă Realitatea PLUS

Într-o intervenție la Realitatea PLUS, Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, susține că România s-ar putea confrunta cu noi dificultăți economice, în condițiile în care bugetul ar avea probleme mai mari decât cele prezentate public. Acesta acuză Guvernul că ar pregăti populația, prin comunicarea din ultima perioadă, pentru măsuri economice dificile și avertizează că tensiunile politice s-ar putea accentua.

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