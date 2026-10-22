Dan Dungaciu: ”SAFE-ul poate să devină afacerea Skoda din secolul XXI”

Nefiind jurist, nu vreau să mă exprim într-o speță care e mai degrabă tehnică. Ce ne interesează pe noi și, evident, și pe mine este dacă în această, între această dispută tehnică, pe care sigur juriștii trebuie să o clarifice, și conținutul a ceea ce a însemnat programul SAFE este o legătură. Pentru că din punctul nostru de vedere, încă înainte de a apărea această controversă de tip juridic, programul SAFE era un program care ar fi trebuit cercetat, evaluat în conținutul său.
Noi am mai spus că SAFE-ul poate să devină afacerea Skoda din secolul XXI pentru că ce s-a întâmplat în perioada interbelică, citind raportul comisiei de anchetă parlamentară în urma afacerii Skoda, reproduce aproape mot-a-mot toate criticile pe care mulți politicieni și nu numai le-au făcut la adresa programului SAFE. În raportul interbelic se scrie: nu s-au consultat armata din punctul de vedere al achizițiilor, a fost mai degrabă achiziții politice, doi, industria militară de apărare, vorbim despre perioada interbelică, a fost neglijată. Uzinele românești care ar fi putut să producă și să se dezvolte au fost neglijate, s-au cheltuit mulți bani pentru niște, mă rog, dispozitive militare care au venit oricum foarte târziu. Trăgând linie, cam despre asta ar putea să fie vorba și în programul SAFE.