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Dan Dungaciu: ”SAFE-ul poate să devină afacerea Skoda din secolul XXI”

Dan Dungaciu

Dan Dungaciu

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 oct. 2026, 18:44
SursăRealitatea PLUS

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, critică programul SAFE, invocă asemănări cu afacerea Skoda din perioada interbelică și reclamă modul în care România și-a pregătit apărarea în fața amenințărilor reprezentate de drone.

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele partidului AUR, a comentat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, disputa juridică dintre Guvern și Parlament privind programul SAFE, atrăgând atenția că, dincolo de aspectele constituționale, trebuie analizat și conținutul achizițiilor militare prevăzute. Politicianul a comparat criticile aduse programului cu cele consemnate într-un raport parlamentar din perioada interbelică, referitor la afacerea Skoda, și a pus sub semnul întrebării oportunitatea unor cheltuieli pentru apărare.

Dan Dungaciu compară programul SAFE cu afacerea Skoda

Prim-vicepreședintele AUR a precizat că nu dorește să se pronunțe asupra aspectelor strict juridice ale deciziei Curții Constituționale, însă consideră necesară evaluarea modului în care a fost conceput programul SAFE și a achizițiilor incluse în acesta.

Nefiind jurist, nu vreau să mă exprim într-o speță care e mai degrabă tehnică. Ce ne interesează pe noi și, evident, și pe mine este dacă în această, între această dispută tehnică, pe care sigur juriștii trebuie să o clarifice, și conținutul a ceea ce a însemnat programul SAFE este o legătură. Pentru că din punctul nostru de vedere, încă înainte de a apărea această controversă de tip juridic, programul SAFE era un program care ar fi trebuit cercetat, evaluat în conținutul său.

Noi am mai spus că SAFE-ul poate să devină afacerea Skoda din secolul XXI pentru că ce s-a întâmplat în perioada interbelică, citind raportul comisiei de anchetă parlamentară în urma afacerii Skoda, reproduce aproape mot-a-mot toate criticile pe care mulți politicieni și nu numai le-au făcut la adresa programului SAFE. În raportul interbelic se scrie: nu s-au consultat armata din punctul de vedere al achizițiilor, a fost mai degrabă achiziții politice, doi, industria militară de apărare, vorbim despre perioada interbelică, a fost neglijată. Uzinele românești care ar fi putut să producă și să se dezvolte au fost neglijate, s-au cheltuit mulți bani pentru niște, mă rog, dispozitive militare care au venit oricum foarte târziu. Trăgând linie, cam despre asta ar putea să fie vorba și în programul SAFE.

— a declarat Dan Dungaciu

România doboară drone cu avioanele

Politicianul a adus în discuție și capacitatea de apărare a României în fața amenințărilor reprezentate de drone, susținând că experiența războiului din apropierea granițelor țării ar fi trebuit să determine achiziționarea sau dezvoltarea unor echipamente adecvate.

Altfel spus, suntem acum într-o situație în care România doboară încă dronele cu avioanele. Deci ridic avioanele ca să doboare dronele. Asta înseamnă că România, deși a fost în război ani de zile la frontiera ei și în ultimii ani a devenit evident un război în care drona contează într-un mod major, n-a fost capabilă nici să cumpere, nici să construiască, nici să achiziționeze materialul de care era nevoie în mod stringent.

Să ne înțelegem foarte clar. Sigur că e bine că dronele acelea să fie doborâte, ca să ajungi să dobori cu avioanele dronele este, dacă vreți, o lipsă de adecvare cel puțin vinovată sau cei care au adus România în situația asta ar trebui să plătească

— a mai spus Dan Dungaciu

Critici privind achizițiile militare și banii alocați prin SAFE

Dan Dungaciu a contestat și oportunitatea unor cheltuieli de miliarde de euro pentru achiziții militare, făcând referire la compania beneficiară și la declarații atribuite președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind eficiența anumitor echipamente pe frontul din Ucraina.

În plus, am plătit șase, șapte miliarde unei companii care reprezintă o țară care n-are niciun soldat în România care ar putea, nu-i așa, să sprijine direct, nemijlocit, inclusiv prin descurajare orice prezență sau orice amenințare la adresa României. Am cumpărat lucruri despre care Zelenski însuși spunea că rezistă pe frontul din Ucraina 24 de ore maxim sau de care nu mai este nevoie în acest tip de război și așa mai departe. Deci eu sper, fără să intru în speța juridică, sper că va exista o trecere și la aspectul de conținut al programului SAFE pentru că noi credem în continuare că a fost o afacere proastă pe care statul român a făcut-o

— a conchis Dan Dungaciu
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