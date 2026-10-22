Dan Dungaciu: ”SAFE-ul poate să devină afacerea Skoda din secolul XXI”

Publicat 22 oct. 2026, 18:44 Sursă Realitatea PLUS

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, critică programul SAFE, invocă asemănări cu afacerea Skoda din perioada interbelică și reclamă modul în care România și-a pregătit apărarea în fața amenințărilor reprezentate de drone.

Distribuie articolul