Val de demisii în prefecturile din România! Andrei Nistor pleacă de la conducerea Capitalei. Cine mai renunță la funcție
Andrei Nistor, fostul prefect al Capitalei
Un nou val de demisii afectează prefecturile din România, după instalarea Guvernului condus de Luca Niculescu. Andrei Nistor a anunțat că renunță la funcția de prefect al Capitalei, invocând nemulțumirea față de numirea lui Marian Neacșu la conducerea Ministerului Afacerilor Interne. Plecarea sa are loc într-un context mai amplu de schimbări în administrația teritorială, după ce mai mulți prefecți susținuți de PNL și USR și-au depus demisiile sau au anunțat că își încheie mandatele. Schimbările au început înainte de învestirea noului Executiv și au continuat în zilele de 20 și 21 octombrie, în numeroase județe.
Demisia prefectului Capitalei a fost anunțată miercuri, 21 octombrie, printr-un mesaj publicat pe Facebook. Andrei Nistor, numit în funcție cu susținerea USR, și-a exprimat dezacordul față de una dintre deciziile politice ale noii guvernări, dar a vorbit și despre proiectele administrative pe care speră să le vadă continuate. În paralel, Ilie Bolojan a anunțat retragerea demnitarilor susținuți de PNL, inclusiv a prefecților numiți cu sprijinul liberalilor, după decizia partidului de a trece în opoziție.
Andrei Nistor a demisionat din funcția de prefect al Capitalei. Ce a provocat decizia
Andrei Nistor a anunțat că își încheie activitatea la conducerea Prefecturii București, precizând că decizia sa este legată de numirea noului ministru al Afacerilor Interne, Marian Neacșu. Fostul prefect și-a exprimat nemulțumirea față de alegerea făcută de PSD și a transmis că nu dorește să își continue mandatul în actualele condiții politice.
Dincolo de motivele demisiei, Nistor și-a exprimat speranța că viitorul prefect va continua proiectele administrative începute în instituție și va colabora cu angajații care asigură activitatea acesteia. Andrei Nistor fusese numit prefect al Municipiului București în octombrie 2025, cu susținerea Uniunii Salvați România. Înainte de această funcție, avusese activitate politică și administrativă la nivel local, în Popești-Leordeni și în județul Ilfov.
Plecarea sa se produce la puțin peste un an de la preluarea mandatului, într-o perioadă în care noul Guvern începe reorganizarea reprezentării sale în teritoriu.
Ce proiecte lasă Andrei Nistor la Prefectura Capitalei
În mesajul prin care și-a anunțat demisia, Andrei Nistor a atras atenția asupra a două probleme administrative pe care le consideră importante pentru instituție: digitalizarea serviciilor și situația sediului Prefecturii Capitalei. Potrivit fostului prefect, proiectul de digitalizare se află într-un stadiu avansat de pregătire. Acesta susține că soluția tehnică a fost deja stabilită, iar finanțarea necesară a fost obținută de la Primăria Municipiului București.
Fostul reprezentant al Guvernului în Capitală a ridicat și problema costurilor pentru sediul instituției. Potrivit datelor prezentate de acesta, Prefectura București plătește către Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat o chirie lunară de aproximativ 50.000 de euro, la care se adaugă utilitățile. Nistor consideră că există variante administrative care ar putea reduce aceste cheltuieli, inclusiv transferul actualului sediu către Ministerul Afacerilor Interne sau mutarea Prefecturii într-o altă clădire publică.
Aceste variante au fost prezentate ca propuneri ale fostului prefect, fără ca până acum să fie anunțată adoptarea uneia dintre soluții de către noul Executiv. La finalul mandatului, Nistor le-a mulțumit angajaților instituției pentru colaborare și a afirmat că activitatea administrativă trebuie să continue indiferent de schimbările politice.
De ce a început valul de demisii din prefecturile României
Schimbările din prefecturi sunt legate de noua configurație politică de la București. Guvernul condus de Luca Niculescu a fost învestit de Parlament pe 20 octombrie 2026, după mai multe luni de criză politică și negocieri pentru formarea unui nou Executiv. PNL a decis să susțină instalarea Cabinetului Niculescu prin vot parlamentar, însă fără să participe la guvernare. În același timp, conducerea liberală a anunțat că partidul trece în opoziție.
În acest context, Ilie Bolojan le-a cerut reprezentanților PNL care ocupă funcții de demnitate publică în administrația centrală și locală să își depună mandatele. Decizia a vizat inclusiv prefecții și subprefecții susținuți politic de liberali, precum și secretarii de stat și conducătorii unor instituții guvernamentale. Bolojan a explicat că retragerea acestora trebuie să se facă într-un interval scurt, pentru a permite noului Guvern să își formeze propria echipă administrativă.
Totuși, fostul premier a precizat că, în anumite situații, unii dintre demnitari ar putea rămâne temporar în funcție, la solicitarea noului prim-ministru, pentru a asigura continuitatea activității instituțiilor. Măsura nu îi vizează pe funcționarii publici care ocupă posturi obținute prin concurs, ci persoanele numite politic în funcții de conducere.
Cine sunt prefecții PNL care și-au anunțat demisia după schimbarea Guvernului
Printre primele demisii anunțate s-au numărat cele ale prefecților liberali din Iași, Arad, Sibiu, Olt, Vrancea, Bistrița-Năsăud, Constanța și Mehedinți. Constantin Dolachi, prefectul județului Iași, Mihai Pașca, prefectul de Arad, și Mircea Dorin Crețu, prefectul de Sibiu, au fost printre reprezentanții administrației teritoriale care au decis să își încheie mandatele după schimbarea Guvernului.
Au mai fost anunțate plecările lui Ștefan Nicolae, prefectul județului Olt, Liviu Macovei, din Vrancea, Stelian Dolha, din Bistrița-Năsăud, Adrian Picoiu, din Constanța, și Cristinel Pavel, din Mehedinți. În Maramureș, Rudolf Stauder a anunțat că renunță la conducerea Prefecturii, iar în județul Suceava aceeași decizie a fost comunicată de Bogdan-George Păstrăv.
Demisii au fost anunțate și în Prahova, unde Daniel Nicodim a precizat că își transmisese documentul încă din 19 octombrie, înainte ca decizia să fie făcută publică. În Teleorman, Vera Mitran, al cărei nume oficial este Valentina-Veronica Mitran-Piticu, a confirmat că demisionează după solicitarea venită din partea conducerii PNL.
La Bihor, Marcel Dragoș a anunțat că își pregătește demisia și că documentul urma să fie transmis Guvernului, subliniind necesitatea asigurării continuității activității până la numirea unui înlocuitor. O intenție publică de demisie nu înseamnă însă, în mod automat, și încetarea oficială a mandatului. Procedurile administrative trebuie finalizate prin actele prevăzute de lege.
Demisii la prefecturile din Cluj, Brăila, Caraș-Severin și Sălaj
Un nou val de plecări a fost anunțat marți, 20 octombrie, în ziua învestirii Cabinetului Niculescu. Maria Forna, prefectul județului Cluj, a comunicat că demisionează din funcția pe care o ocupa cu susținerea PNL. Aceasta a precizat că va continua să își exercite atribuțiile până la emiterea și publicarea hotărârii de Guvern privind încetarea mandatului.
În mesajul său, Maria Forna a subliniat că dorește să asigure o tranziție administrativă și a prezentat reabilitarea Palatului Administrativ drept unul dintre proiectele importante ale perioadei petrecute în funcție. Tot pe 20 octombrie, Florin-Sergiu Dobrescu a demisionat de la conducerea Prefecturii Brăila. În aceeași perioadă au fost anunțate plecarea lui Cristian Gâfu, prefectul județului Caraș-Severin, și încheierea mandatului lui Cristian Claudiu Bîrsan, prefectul județului Sălaj.
Schimbările au loc la doar câteva luni după reorganizarea precedentă a administrației teritoriale, ceea ce înseamnă că unii dintre prefecții care pleacă acum au ocupat aceste funcții pentru o perioadă relativ scurtă.
Nicolae Albu pleacă de la Prefectura Alba după aproape șapte ani
Unul dintre cele mai lungi mandate încheiate în această perioadă este cel al lui Nicolae Albu, prefectul județului Alba. Acesta ocupa funcția din 11 decembrie 2019 și era considerat cel mai longeviv prefect aflat în funcție din România. După aproape șapte ani la conducerea instituției, Nicolae Albu și-a transmis demisia la Cancelaria Prim-Ministrului pe 19 octombrie și a confirmat public decizia în ziua următoare. Fostul prefect a explicat că plecarea sa este legată de decizia conducerii PNL, partidul care îl susținuse în funcție. Prin încheierea mandatului său, Prefectura Alba se numără printre instituțiile în care schimbarea Guvernului duce la plecarea unui reprezentant cu o experiență administrativă îndelungată.
Plecări și în rândul prefecților USR. Ce se întâmplă în Dâmbovița, Timiș și Gorj
Schimbările nu îi privesc exclusiv pe prefecții susținuți de PNL. Mai mulți reprezentanți ai USR au anunțat, la rândul lor, că renunță la funcții, după intrarea partidului în opoziție. În Dâmbovița, prefectul Marius Calomfirescu și-a comunicat demisia pe 21 octombrie, precizând că dorește să își continue activitatea politică după încheierea mandatului administrativ.
La Timiș, Paul Finta a anunțat că renunță la conducerea Prefecturii, explicând că numirea sa fusese susținută de USR, formațiune care nu mai participă la guvernare. Prefectul de Gorj, Corneliu Răducan Morega, și-a anunțat și el demisia, prezentând un bilanț al activității desfășurate în instituție. La Neamț, Maria Apostol a comunicat miercuri, 21 octombrie, că își încheie mandatul.
Aceste demisii se adaugă plecării lui Andrei Nistor de la conducerea Prefecturii Capitalei. Deși toate au loc în contextul schimbării Guvernului, motivele invocate public nu sunt identice. În unele situații este vorba despre respectarea deciziei partidului, în altele despre retragerea sprijinului politic sau despre dezacordul față de anumite numiri în noul Executiv.
Nu toți prefecții renunță la funcții. Situația din Tulcea, Bacău și Botoșani
În timp ce numeroși reprezentanți ai Guvernului în teritoriu și-au anunțat plecarea, există și prefecți care au decis să rămână, cel puțin temporar, în funcție. Un asemenea caz este cel al prefectului județului Tulcea, Eugen Terente, susținut de USR. Acesta a declarat pe 21 octombrie că nu intenționează să își depună imediat demisia, deoarece Prefectura Tulcea nu are un subprefect care să îi poată prelua atribuțiile. Terente a explicat că o plecare imediată ar putea afecta continuitatea activității instituției și a precizat că, la momentul declarațiilor sale, USR nu adoptase o decizie generală privind demisiile tuturor prefecților susținuți de partid.
O situație diferită se înregistrează și în Bacău, unde prefectul Andreea Negru declara că nu își depusese demisia până la 21 octombrie. În Botoșani, prefectul Raluca Curelariu nu își anunțase, la aceeași dată, retragerea din funcție. Aceste situații arată că schimbările din administrația teritorială nu au loc simultan în toate județele și că anunțurile politice trebuie diferențiate de deciziile oficiale privind încetarea mandatelor.
Prefecturile României au trecut printr-un val de schimbări și în primăvara lui 2026
Actualele demisii vin la numai câteva luni după o altă reorganizare amplă a reprezentării Guvernului în teritoriu. Pe 29 aprilie 2026, Executivul a adoptat hotărâri pentru eliberarea din funcție a 22 de prefecți și 36 de subprefecți, în urma demisiilor acestora. În aceeași ședință, Guvernul a aprobat numirea a 21 de prefecți și șase subprefecți. Schimbările de atunci au avut loc după retragerea PSD de la guvernare, când reprezentanții social-democrați au fost înlocuiți în mai multe județe de persoane susținute de PNL și USR.
Ulterior, pe 5 mai 2026, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Criza politică a continuat până la învestirea noului Cabinet, pe 20 octombrie. În consecință, o parte dintre prefecții numiți în primăvară își încheie acum mandatele după aproximativ șase luni, fără să fi parcurs un ciclu administrativ complet.
Ce urmează pentru prefecturile rămase fără conducerea numită anterior
După învestirea Guvernului Luca Niculescu, noul Executiv urmează să gestioneze înlocuirea reprezentanților care și-au depus demisiile și numirea altor persoane în funcțiile devenite vacante. Prefectul este reprezentantul Guvernului în fiecare județ și în municipiul București. Acesta are atribuții privind verificarea legalității actelor autorităților administrației publice locale, coordonarea serviciilor publice deconcentrate, în limitele legii, și gestionarea unor responsabilități administrative și de urgență.
Din acest motiv, schimbările de conducere presupun și transferul dosarelor, proiectelor și responsabilităților către noile echipe. În județele unde prefecții au anunțat demisia, încetarea efectivă a mandatelor și numirea succesorilor depind de parcurgerea procedurilor legale. Premierul Luca Niculescu poate solicita, în anumite situații, menținerea temporară a unor reprezentanți în funcție, pentru a evita blocarea activităților administrative.
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