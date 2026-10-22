Val de demisii în prefecturile din România! Andrei Nistor pleacă de la conducerea Capitalei. Cine mai renunță la funcție

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 oct. 2026, 10:22

Un nou val de demisii afectează prefecturile din România, după instalarea Guvernului condus de Luca Niculescu. Andrei Nistor a anunțat că renunță la funcția de prefect al Capitalei, invocând nemulțumirea față de numirea lui Marian Neacșu la conducerea Ministerului Afacerilor Interne. Plecarea sa are loc într-un context mai amplu de schimbări în administrația teritorială, după ce mai mulți prefecți susținuți de PNL și USR și-au depus demisiile sau au anunțat că își încheie mandatele. Schimbările au început înainte de învestirea noului Executiv și au continuat în zilele de 20 și 21 octombrie, în numeroase județe.

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