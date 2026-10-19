Ilie Bolojan, bilanț în ultima conferință de presă ca premier: Nu am lăsat datorii, dar România are probleme structurale - LIVE

Publicat 19 oct. 2026, 18:48 Actualizat 19 oct. 2026, 19:10

Premierul interimar Ilie Bolojan și-a prezentat luni, 19 octombrie, bilanțul la finalul mandatului său, cu doar o zi înainte ca Parlamentul să decidă dacă acordă votul de învestitură noului Cabinet condus de Luca Niculescu. Discursul vine după mai bine de cinci luni în care Bolojan a asigurat conducerea Executivului, după demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură, la 5 mai 2026.

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