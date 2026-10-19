Ilie Bolojan, bilanț în ultima conferință de presă ca premier: Nu am lăsat datorii, dar România are probleme structurale - LIVE

Premierul interimar Ilie Bolojan și-a prezentat luni, 19 octombrie, bilanțul la finalul mandatului său, cu doar o zi înainte ca Parlamentul să decidă dacă acordă votul de învestitură noului Cabinet condus de Luca Niculescu. Discursul vine după mai bine de cinci luni în care Bolojan a asigurat conducerea Executivului, după demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură, la 5 mai 2026.
În ceea ce a fost prezentată drept ultima sa conferință de presă din postura de premier interimar, Ilie Bolojan a susținut că măsurile adoptate de Executiv au contribuit la reducerea dezechilibrelor economice și financiare, mulțumindu-le românilor pentru eforturile suportate în ultimele luni.
Bolojan: "Viitorul guvern trebuie să fie prudent bugetar, să respingă populismele."
„Nu am ascuns nimic românilor, nu am măsluit cifre”, a declarat premierul interimar.
„Știu că în spatele fiecărei cifre stau oameni, de aceea efortul oamenilor trebuie respectat”, a afirmat acesta.
„Le mulțumesc tuturor românilor pentru că au dus greul în această perioadă. Eforturile lor au avut sens, am redus deficitul bugetar”, a spus Ilie Bolojan.
„Am trecut de evaluările agențiilor de rating”, a declarat acesta.
„Da, a scăzut consumul pentru că am eliminat consumul pe datorie”, a adăugat Bolojan.
Am găsit PNRR blocat și în prag de eșec. L-am renegociat și repornit. Absorbția PNRR ar fi fost de 100% dacă PSD nu bloca legea salarizării. Am propus reforma pensiilor magistraților, reforma administrației. PSD, văzând că programul de guvernare e pus în practică, a început să saboteze guvernul. Dacă PSD nu ar fi blocat mare parte din reforme, România ar fi fost într-o situație mult mai bună, a declarat acesta.
„Nu am dus un război împotriva bugetarilor corecți, ci împotriva furtului”, a spus Ilie Bolojan.
"Viitorul guvern trebuie să fie prudent bugetar, să respingă populismele."
Nu am lăsat datorii, dar România are probleme structurale. Avem sentințele executorii în urma proceselor generate de magistrați. Avem o sentință ca obligă guvernul la plata a peste 5 miliarde de lei, și alte sentințe obținute în urma miilor de procese. Fără o legislație care să nu mai permită acest tip de procese nu vom rezolva această problemă."
Bolojan anunță retragerea liberalilor din funcțiile de conducere și plecarea din vila de protocol după încheierea mandatului
Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că va respecta toate prevederile legale după încheierea mandatului și va elibera vila de protocol, în timp ce demnitarii susținuți de PNL, de la secretari de stat la șefi de agenții și prefecți, se vor retrage din funcții odată cu instalarea noului Guvern.
„Știți foarte bine că voi respecta toate prevederile legale. Deci, în momentul în care îmi închei mandatul, într-o perioadă rezonabilă prevăzută de lege, o voi elibera (locuința de protocol - N.R.), pentru că este norma acestui lucru”, a declarat premierul interimar.
Bolojan a anunțat și retragerea liberalilor care ocupă funcții de demnitate publică în administrația centrală și în alte instituții ale statului.
„În ceea ce privește partea de demnitari care au fost susținuți de PNL, secretarii de stat, de exemplu, sau șefi de agenții, aceștia ori și-au depus demisia și urmează să-și încheie mandatul în zilele următoare, ori vor clarifica aceste lucruri mâine, inclusiv prefecții numiți de PNL. În ceea ce privește eliberările din funcție, pentru majoritatea, eliberarea se va face în cursul acestei săptămâni, mâine sau vineri. Sunt câteva cazuri solicitate de către domnul Luca Niculescu pentru asigurarea unor tranziții și gestionarea unor probleme care se vor încheia într-o săptămână, maximum două”, a spus Bolojan.
Liderul liberal a dezvăluit că mai mulți reprezentanți ai partidului și-au depus deja demisiile din funcțiile guvernamentale.
„Cred că sunt 12 secretari de stat ai PNL care au demisiile pe masă. (...) Toți cei care sunt demnitari se vor retrage, cei care sunt funcționari publici membri PNL, cât timp au toate pozițiile pe baza unor concursuri câștigate în bună regulă, își continuă mandatul”, a precizat Ilie Bolojan.