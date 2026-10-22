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Politica· 2 min citire

Luca Niculescu, discuții cu ambasadorul SUA despre apărarea României și investițiile americane

Luca Niculescu, discuții cu ambasadorul SUA

Luca Niculescu, discuții cu ambasadorul SUA

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Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 22 oct. 2026, 18:26

Luca Niculescu și ambasadorul SUA la București au discutat despre prezența militară americană, înzestrarea Armatei Române și atragerea de noi investiții în economia României.

Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit joi, la Palatul Victoria, cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg. Pe agenda discuțiilor s-au aflat securitatea țării, consolidarea prezenței militare americane, proiectele de înzestrare a Armatei Române și oportunitățile de dezvoltare a relațiilor economice dintre cele două state.

Șeful Guvernului a transmis că parteneriatul cu Statele Unite rămâne o prioritate și a evidențiat necesitatea unor rezultate concrete în domenii precum apărarea, energia, infrastructura și educația. Totodată, oficialul român a subliniat importanța atragerii investițiilor americane și a anunțat că a convenit cu ambasadorul organizarea unor întâlniri periodice pentru evaluarea proiectelor comune.

Luca Niculescu vrea consolidarea prezenței militare americane în România

Într-un mesaj publicat pe Facebook, premierul a descris relația cu Statele Unite drept una bazată pe încredere, valori și interese comune, care depășește cadrul parteneriatului strategic.

Mi-a făcut o deosebită plăcere să îl primesc astăzi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, E.S. Darryl Nirenberg. Pentru Guvernul pe care îl conduc și pentru mine personal, relația cu Statele Unite reprezintă o prioritate fundamentală. Este mai mult decât un parteneriat strategic: este și o relație de prietenie profundă, construită pe încredere, valori și interese comune. Avem multe proiecte de dezvoltat împreună, de la securitate și apărare la economie, energie, infrastructură și educație. Ne dorim să dăm un nou impuls acestei cooperări și să obținem rezultate concrete, în beneficiul cetățenilor noștri. L-am felicitat pe ambasadorul Nirenberg pentru dinamismul cu care promovează relațiile româno-americane în numeroase domenii și pentru colaborarea strânsă cu autoritățile române. Am discutat despre securitatea României și despre importanța prezenței militare americane, pentru care am mulțumit și pe care ne dorim să o vedem consolidată. Am abordat și cooperarea în domeniul apărării, inclusiv proiectele de înzestrare a Armatei Române

— a scris Luca Niculescu

Discuțiile au vizat, astfel, atât rolul prezenței militare americane în securitatea României, cât și colaborarea bilaterală în domeniul apărării, cu accent inclusiv pe programele destinate dotării Armatei Române.

Investițiile americane, pe agenda discuțiilor de la Palatul Victoria

Dimensiunea economică a relației dintre România și Statele Unite a reprezentat un alt subiect important al întrevederii. Premierul a evidențiat necesitatea intensificării eforturilor pentru atragerea capitalului american, cu obiectivul de a sprijini economia și dezvoltarea sectoarelor strategice.

Am convenit că trebuie să facem mai mult pentru a atrage investiții americane în România, investiții care să contribuie la relansarea economiei, la dezvoltarea unor sectoare strategice și la crearea de noi locuri de muncă. Am stabilit să ne întâlnim periodic, pentru a urmări progresele proiectelor comune și pentru a identifica noi oportunități de cooperare

— a mai scris Luca Niculescu

Întâlnirile periodice convenite de cei doi oficiali urmează să permită urmărirea progreselor înregistrate în proiectele comune și identificarea unor noi oportunități de colaborare între România și Statele Unite.

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