Luca Niculescu, discuții cu ambasadorul SUA despre apărarea României și investițiile americane

Luca Niculescu și ambasadorul SUA la București au discutat despre prezența militară americană, înzestrarea Armatei Române și atragerea de noi investiții în economia României.
Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit joi, la Palatul Victoria, cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg. Pe agenda discuțiilor s-au aflat securitatea țării, consolidarea prezenței militare americane, proiectele de înzestrare a Armatei Române și oportunitățile de dezvoltare a relațiilor economice dintre cele două state.
Șeful Guvernului a transmis că parteneriatul cu Statele Unite rămâne o prioritate și a evidențiat necesitatea unor rezultate concrete în domenii precum apărarea, energia, infrastructura și educația. Totodată, oficialul român a subliniat importanța atragerii investițiilor americane și a anunțat că a convenit cu ambasadorul organizarea unor întâlniri periodice pentru evaluarea proiectelor comune.
Luca Niculescu vrea consolidarea prezenței militare americane în România
Într-un mesaj publicat pe Facebook, premierul a descris relația cu Statele Unite drept una bazată pe încredere, valori și interese comune, care depășește cadrul parteneriatului strategic.
Discuțiile au vizat, astfel, atât rolul prezenței militare americane în securitatea României, cât și colaborarea bilaterală în domeniul apărării, cu accent inclusiv pe programele destinate dotării Armatei Române.
Investițiile americane, pe agenda discuțiilor de la Palatul Victoria
Dimensiunea economică a relației dintre România și Statele Unite a reprezentat un alt subiect important al întrevederii. Premierul a evidențiat necesitatea intensificării eforturilor pentru atragerea capitalului american, cu obiectivul de a sprijini economia și dezvoltarea sectoarelor strategice.
Întâlnirile periodice convenite de cei doi oficiali urmează să permită urmărirea progreselor înregistrate în proiectele comune și identificarea unor noi oportunități de colaborare între România și Statele Unite.