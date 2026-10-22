Maria Apostol (USR) a demisionat din funcția de prefect al județului Neamț

Publicat 22 oct. 2026, 10:39 Actualizat 22 oct. 2026, 10:41

Maria Apostol, prefectul județului Neamț, și-a înaintat demisia din funcție, în contextul schimbărilor politice de la nivelul Guvernului. Informația a fost confirmată joi, 22 octombrie, de aceasta pentru AGERPRES. Demisia nu produce însă efecte juridice imediat, fiind necesară adoptarea unei hotărâri de Guvern pentru eliberarea sa din funcție.

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