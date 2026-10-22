Maria Apostol (USR) a demisionat din funcția de prefect al județului Neamț

Maria Apostol, prefectul județului Neamț, și-a înaintat demisia din funcție, în contextul schimbărilor politice de la nivelul Guvernului. Informația a fost confirmată joi, 22 octombrie, de aceasta pentru AGERPRES. Demisia nu produce însă efecte juridice imediat, fiind necesară adoptarea unei hotărâri de Guvern pentru eliberarea sa din funcție.
Demisia Mariei Apostol, confirmată pentru AGERPRES
„Demisia este trimisă, dar nu produce efecte juridice până când nu se emite Hotărârea de Guvern”, a precizat Maria Apostol pentru AGERPRES. Prefectul a anunțat, de asemenea, că urmează să publice raportul de activitate pentru perioada în care s-a aflat la conducerea instituției.
Într-un mesaj public, aceasta a făcut un bilanț al mandatului său, pe care l-a descris drept o perioadă cu provocări și lecții importante. Maria Apostol le-a mulțumit colegilor din Prefectură pentru sprijin și profesionalism și a transmis că pleacă din funcție cu mai multă experiență.
Schimbări la nivelul prefecturilor, după reconfigurarea politică
Demisia Mariei Apostol vine după ce și subprefectul județului Neamț, Iulian Jugan, și-a înaintat demisia. Potrivit presei locale, aceste decizii se înscriu în contextul schimbărilor de la nivelul administrației centrale și al repoziționărilor politice care vizează funcțiile de prefect și subprefect.
Până la emiterea hotărârii de Guvern privind eliberarea din funcție, Maria Apostol rămâne prefect al județului Neamț și își păstrează atribuțiile. Data la care va fi oficializată schimbarea depinde de procedurile administrative și de decizia Executivului.
Cine este Maria Apostol
Maria Apostol a fost numită prefect al județului Neamț în aprilie 2026, printr-o hotărâre de Guvern. Înainte de numire, a fost antreprenor și a activat în administrația județeană, fiind consilier județean în perioada 2020–2024 și lider al grupului consilierilor USR din Consiliul Județean Neamț. În 2024, a candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean din partea Alianței USR-PMP-FD.