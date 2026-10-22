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Politica· 1 min citire
Mircea Abrudean rămâne șeful Senatului, deși PNL a trecut în opoziție. Daniel Fenechiu: „Ar fi o inepție să fie înlocuit”
Mircea Abrudean/ Colaj foto AI
Publicat22 oct. 2026, 07:47
Actualizat22 oct. 2026, 07:57
Liberalii nu renunță cu una, cu două la funcții, chiar și după plecarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Este și cazul lui Mircea Abrudean. Liberalul nu intenționează să demisioneze de la șefia Senatului, deși PNL-iștii au trecut în opoziție. Informația a fost confirmată de liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu.
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