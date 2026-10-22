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Politica· 1 min citire

Mircea Abrudean rămâne șeful Senatului, deși PNL a trecut în opoziție. Daniel Fenechiu: „Ar fi o inepție să fie înlocuit”

Mircea Abrudean/ Colaj foto AI

Mircea Abrudean/ Colaj foto AI

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Scris deDana Bărăgan
Publicat22 oct. 2026, 07:47
Actualizat22 oct. 2026, 07:57

Liberalii nu renunță cu una, cu două la funcții, chiar și după plecarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Este și cazul lui Mircea Abrudean. Liberalul nu intenționează să demisioneze de la șefia Senatului, deși PNL-iștii au trecut în opoziție. Informația a fost confirmată de liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu.

Mircea Abrudean va rămâne președintele Senatului pentru că a fost ales în post, nu numit, a precizat liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu.

Domnul Abrudean n-a fost numit politic, domnul Abrudean a fost ales de senatori, în baza unei înțelegeri politice, care nu a fost denunțată de nimeni. A solicitat cineva demisia domnului Abrudean? Ați auzit pe cineva să spună treaba asta? Există în momentul ăsta în Senatul României o persoană mai potrivită decât domnul Abrudean să ocupe acest post? Nu știu, n-am auzit pe nimeni. Deci, atâta vreme cât n-am văzut ca cineva să revendice postul lui Abrudean, care eu cred că a fost unul dintre cei mai buni președinți ai Senatului, atât în echilibru, cât și prin prestanță, cred că ar fi o inepție să fie înlocuit

— a afirmat Fenechiu miercuri, 21 octombrie, la Senat.

Întrebat de jurnaliști dacă se așteaptă ca social-democrații să vină, la un moment dat, cu o solicitare privind demisia lui Abrudean din această funcție, Fenechiu a răspuns negativ.

Sincer, nu mă aștept, pentru că eu cred că, în contextul în care ai un Guvern minoritar și în contextul în care vrei să faci o colaborare cu Partidul Național Liberal, trebuie să ții cont de anumite aspecte, inclusiv instituționale și organizatorice. Pe de altă parte, ați văzut activitatea lui Abrudean, e un personaj neconflictual, este tot timpul parte a soluției și un om care stă de vorbă cu toată lumea și caută soluții. Deci, personal, n-am de unde să știu cum gândesc cei din PSD, dar, din informațiile care le am, nu se pune această problemă

— a arătat liberalul.

Ce urmează după încheierea interimatului de la Palatul Victoria?

Liderul PNL Ilie Bolojan a părăsit Palatul Victoria marți seară, 20 octombrie, după ce Parlamentul a învestit noul Guvern condus de Luca Niculescu, cu 280 de voturi "pentru" și 58 "împotrivă".

Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai, iar Executivul a asigurat interimatul timp de aproximativ cinci luni și jumătate, cu atribuții limitate. În acest interval, trei încercări de instalare a unui nou Guvern au eșuat, fapt ce a prelungit blocajul politic.

Instalarea noului cabinet pune, astfel, capăt perioadei de interimat, într-un moment în care România are de rezolvat urgențe precum rectificarea bugetară și pregătirea bugetului pentru 2027. Premierul Luca Niculescu a declarat că, după aproape șase luni de criză politică, s-au acumulat numeroase probleme care necesită un Guvern cu puteri depline.

Avem în față urgențe economice, bugetare, sociale și geopolitice care cer decizii ferme, disciplină și un stat care funcționează pentru cetățeni.

După cum am spus în discursul din Parlament, nu trăim un moment obișnuit al istoriei. Lumea din jurul nostru se schimbă cu o viteză extraordinară

— a declarat Luca Niculescu imediat după votul de învestitură.
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