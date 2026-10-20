Luca Niculescu, primul mesaj după votul de învestitură. Ce le promite românilor noul premier

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 20 oct. 2026, 17:59

La scurt timp după ce Parlamentul i-a acordat votul de învestitură, noul prim-ministru al României, Luca Niculescu, a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook în care a vorbit despre responsabilitatea preluării mandatului, urgențele economice și bugetare, precum și prioritățile echipei guvernamentale.

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