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Politica· 1 min citire

Luca Niculescu, primul mesaj după votul de învestitură. Ce le promite românilor noul premier

Luca Niculescu, primul mesaj după votul de învestitură. Foto: Facebook

Luca Niculescu, primul mesaj după votul de învestitură. Foto: Facebook

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Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 20 oct. 2026, 17:59

La scurt timp după ce Parlamentul i-a acordat votul de învestitură, noul prim-ministru al României, Luca Niculescu, a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook în care a vorbit despre responsabilitatea preluării mandatului, urgențele economice și bugetare, precum și prioritățile echipei guvernamentale.

Premierul a anunțat că activitatea începe chiar din această seară și a enumerat obiectivele pe care le consideră esențiale pentru noul Executiv.

Luca Niculescu, după votul din Parlament, vorbește despre responsabilitatea noului Guvern

După ce parlamentarii au votat învestirea Guvernului, Luca Niculescu le-a mulțumit pentru sprijin și a subliniat responsabilitatea cu care el și echipa sa își preiau mandatul.

Mulțumesc Parlamentului României pentru votul de astăzi. Este un vot pe care echipa guvernamentală și cu mine îl primim cu mare responsabilitate.

Ne apucăm de lucru din această seară.

Avem în față urgențe economice, bugetare, sociale și geopolitice care cer decizii ferme, disciplină și un stat care funcționează pentru cetățeni.

După cum am spus în discursul din Parlament, nu trăim un moment obișnuit al istoriei. Lumea din jurul nostru se schimbă cu o viteză extraordinară

— a transmis Luca Niculescu

Ce obiective anunță noul premier pentru mandatul său

Luca Niculescu a precizat că activitatea Guvernului va trebui evaluată în funcție de rezultate concrete, enumerând printre priorități protejarea veniturilor, reducerea risipei, atragerea fondurilor europene și investițiile în economia României.

Autoritatea acestui Guvern nu se va măsura însă în discursuri, ci în rezultate verificabile: protejarea veniturilor corecte, eliminarea risipei, îmbunătățirea guvernării, atragerea banilor din PNRR și a fondurilor europene, investiții în energie, finalizarea aderării la OCDE și investiții reale în economia românească.

— a transmis Luca Niculescu

Mesajul premierului despre relația cu Parlamentul

În mesajul său, noul prim-ministru a vorbit și despre statutul său de independent, subliniind că funcționarea Executivului depinde de sprijinul parlamentar. Luca Niculescu a promis că va evita conflictele fără miză și că va pune accentul pe reguli clare și transparență.

Sunt un prim-ministru independent, dar știu foarte bine că un guvern nu poate funcționa fără sprijin parlamentar. Voi evita conflictele sterile și vom guverna prin reguli clare și prin transparență în fața cetățenilor.

— a scris Luca Niculescu

Apelul lui Luca Niculescu către românii din țară și din diaspora

În încheierea mesajului său, premierul a făcut referire la provocările pe care le are de înfruntat România, dar și la resursele de care dispune țara. Acesta a vorbit despre contribuția românilor din țară și din diaspora la construirea viitorului României.

Avem în față provocări mari, dar avem și resursele, energia și inteligența necesare pentru a reuși. Împreună, românii din țară și din diaspora putem construi un viitor pe măsura potențialului României

— a conchis Luca Niculescu
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