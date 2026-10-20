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Politica· 2 min citire
Guvernul Luca Niculescu a primit votul de învestitură, cu 280 de voturi "pentru", după mai bine de 5 luni de interimat
Votul pentru guvernul Niculescu (Inquam/George Călin)
Publicat20 oct. 2026, 16:38
Actualizat20 oct. 2026, 17:15
Parlamentul a acordat marți, 20 octombrie, votul de învestitură Guvernului condus de Luca Niculescu, punând capăt unei crize guvernamentale care a durat mai bine de cinci luni. Cabinetul a fost validat cu 280 de voturi „pentru” și 58 „împotrivă”, depășind confortabil pragul necesar pentru instalarea în funcție.
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