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Politica· 2 min citire

Guvernul Luca Niculescu a primit votul de învestitură, cu 280 de voturi "pentru", după mai bine de 5 luni de interimat

Votul pentru guvernul Niculescu (Inquam/George Călin)

Votul pentru guvernul Niculescu (Inquam/George Călin)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat20 oct. 2026, 16:38
Actualizat20 oct. 2026, 17:15

Parlamentul a acordat marți, 20 octombrie, votul de învestitură Guvernului condus de Luca Niculescu, punând capăt unei crize guvernamentale care a durat mai bine de cinci luni. Cabinetul a fost validat cu 280 de voturi „pentru” și 58 „împotrivă”, depășind confortabil pragul necesar pentru instalarea în funcție.

Guvernul condus de Luca Niculescu a primit, marți, 20 octombrie votul de încredere al Parlamentului, după ce 280 de parlamentari au votat pentru învestirea noului Executiv, în timp ce 58 s-au pronunțat împotrivă. Potrivit datelor din comisia de numărare, au fost exprimate în total 339 de voturi, unul dintre acestea fiind anulat.

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, noul premier urmează să depună jurământul la Palatul Cotroceni, la ora 19:00, după care noul Cabinet se va reuni la Palatul Victoria, în prima sa ședință.

Rezultatul pune capăt unei perioade de instabilitate politică începută după căderea Guvernului Ilie Bolojan în urma moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR. Instalarea noului Cabinet închide astfel o criză guvernamentală care s-a întins pe parcursul a peste cinci luni.

Domnilor președinți, doamnelor și domnilor parlamentari, cu emoție și responsabilitate am primit acest vot. Mulțumesc Parlamentului pentru încrederea acordată acestui Guvern.

Mulțumesc Partidului Social Democrat pentru susținere, mulțumesc Partidului Național Liberal, UDMR, reprezentanților minorităților și tuturor celorlalți parlamentari care au votat acest Guvern, chiar dacă au exprimat rezervele lor și au anunțat, unii dintre ei, că vor fi în opoziție. Este un moment important pentru România. Ieșim din aproape șase luni de criză. Ne punem imediat pe treabă, chiar din această seară vom organiza prima ședință de guvern. Prioritățile sunt cunoscute, România nu mai poate aștepta. Vă mulțumesc încă o dată.

Vă promit că vom veni la întâlnirile cu Parlamentul des, atât eu, cât și miniștrii din echipa pe care o reprezint, pentru că cred că, așa cum a fost în aceste ultime două săptămâni, în care dialogurile pe care le-am avut au dus la acest rezultat pentru România, dialogul trebuie să continue permanent. Vă mulțumesc.

— a declarat Luca Niculescu, noul premier, imediat după anunțarea rezultatului votului.

Luca Niculescu devine premier după ce alți doi candidați desemnați anterior de președintele Nicușor Dan, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, nu au reușit să obțină sprijinul necesar formării unei majorități parlamentare.

De altfel, Niculescu este al patrulea premier desemnat de șeful statului în această perioadă de negocieri. Prima nominalizare a fost Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de a ajunge în fața Parlamentului, în lipsa unei majorități care să-i susțină Cabinetul.

Potrivit Realitatea Plus, noul premier urmează să depună jurământul la Palatul Cotroceni, la ora 18:00.

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