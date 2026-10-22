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Politica· 1 min citire
Fost viceprimar din Slatina, suspectat că a tras două focuri de armă în timpul perchezițiilor. Dosar de cămătărie și șantaj
Ilie Bolojan și Valeriu Matei (foto: captură foto)
Valeriu Matei, fost viceprimar al municipiului Slatina și actual consilier local, ar fi tras două focuri de armă în timp ce mascații desfășurau percheziții la domiciliul său, potrivit surselor Realitatea PLUS. Descinderile ar fi avut loc într-un dosar de cămătărie și șantaj.
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