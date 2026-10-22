Fost viceprimar din Slatina, suspectat că a tras două focuri de armă în timpul perchezițiilor. Dosar de cămătărie și șantaj

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 oct. 2026, 14:56

Valeriu Matei, fost viceprimar al municipiului Slatina și actual consilier local, ar fi tras două focuri de armă în timp ce mascații desfășurau percheziții la domiciliul său, potrivit surselor Realitatea PLUS. Descinderile ar fi avut loc într-un dosar de cămătărie și șantaj.

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