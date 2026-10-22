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Politica· 1 min citire

Fost viceprimar din Slatina, suspectat că a tras două focuri de armă în timpul perchezițiilor. Dosar de cămătărie și șantaj

Ilie Bolojan și Valeriu Matei (foto: captură foto)

Ilie Bolojan și Valeriu Matei (foto: captură foto)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 oct. 2026, 14:56

Valeriu Matei, fost viceprimar al municipiului Slatina și actual consilier local, ar fi tras două focuri de armă în timp ce mascații desfășurau percheziții la domiciliul său, potrivit surselor Realitatea PLUS. Descinderile ar fi avut loc într-un dosar de cămătărie și șantaj.

Valeriu Matei ar fi folosit o pușcă cu alice

Potrivit informațiilor citate, fostul viceprimar ar fi folosit o pușcă cu alice, iar proiectilele ar fi lovit ușa garajului unui vecin. Circumstanțele în care s-ar fi produs incidentul urmează să fie clarificate de autorități.

Patru percheziții și două persoane duse la audieri

În cadrul anchetei, au fost efectuate patru percheziții, inclusiv la locuința lui Valeriu Matei și la cea a lui Cătălin Andronesi, director de suport administrativ al Companiei de Apă Olt.

Cei doi au fost duși la audieri. Potrivit unor surse, dosarul vizează suspiciuni de cămătărie și șantaj, însă informațiile prezentate nu precizează calitatea procesuală a persoanelor audiate.

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