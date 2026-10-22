Tânăr de 20 de ani, arestat pentru trafic de droguri la Ploiești! Avea 66 de plicuri cu cannabis și cerea 50 de lei pentru fiecare gram

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost arestat preventiv, după ce jandarmii l-au prins pe o stradă din Ploiești cu 66 de plicuri care conțineau o substanță vegetală suspectată a fi drog. În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că acesta ar fi comercializat cannabis cu 50 de lei gramul. Nu este prima dată când bărbatul intră în atenția autorităților: la sfârșitul anului trecut, el ar fi fost depistat cu aproximativ 20 de grame de materie vegetală similară.
Prins cu 66 de plicuri suspecte în timpul unui control al jandarmilor
Incidentul a avut loc miercuri, 21 octombrie 2026, în jurul orei 16:30, în municipiul Ploiești. În timpul unei misiuni de patrulare, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova a observat și verificat un tânăr asupra căruia au fost descoperite mai multe obiecte și substanțe suspecte.
Potrivit informațiilor transmise de Jandarmeria Prahova, bărbatul avea asupra sa 66 de plicuri cu materie vegetală, o sumă de bani, un telefon mobil și un dispozitiv folosit pentru mărunțirea plantelor.
„În după-amiaza zilei de 21 octombrie 2026, în jurul orei 16:30, în timpul activităţilor de patrulare desfăşurate în municipiul Ploieşti, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova au depistat un bărbat asupra căruia au fost găsite 66 de plicuri ce conţineau materie vegetală susceptibilă a face parte din categoria substanţelor interzise, suma de 850 de lei, un telefon mobil şi un dispozitiv pentru mărunţirea materialului vegetal”, au transmis reprezentanții instituției.
Ulterior, cazul a fost preluat de polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate, care au continuat verificările pentru a stabili natura substanțelor și scopul în care acestea erau deținute.
Ar fi vândut cannabis cu 50 de lei gramul
Cercetările desfășurate de polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești - Serviciul Antidrog au indicat că substanța vegetală ar fi fost cannabis.
Conform datelor din anchetă, tânărul ar fi comercializat drogurile, solicitând 50 de lei pentru fiecare gram. Cei 850 de lei găsiți asupra sa au fost ridicați în cadrul verificărilor, urmând ca anchetatorii să stabilească toate detaliile legate de presupusa activitate de vânzare.
Autoritățile investighează circumstanțele în care ar fi fost procurate și distribuite substanțele, precum și eventualele legături cu alte persoane.
Tânărul a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri de risc
Joi, 22 octombrie 2026, tânărul a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru trafic de droguri de risc.
Măsura a fost dispusă în cadrul dosarului instrumentat de autoritățile competente, după administrarea probelor referitoare la presupusa activitate de comercializare a substanțelor interzise.
Ancheta continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele și pentru stabilirea întregii activități infracționale suspectate.
Nu este prima dată când intră în atenția jandarmilor
Potrivit informațiilor comunicate de autorități, tânărul ar mai fi fost depistat cu substanțe vegetale suspecte la sfârșitul anului 2025.
La acel moment, jandarmii prahoveni ar fi găsit asupra lui aproximativ 20 de grame de materie vegetală, despre care existau suspiciuni că ar fi fost o substanță interzisă.