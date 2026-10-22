Tânăr de 20 de ani, arestat pentru trafic de droguri la Ploiești! Avea 66 de plicuri cu cannabis și cerea 50 de lei pentru fiecare gram

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 oct. 2026, 18:35

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost arestat preventiv, după ce jandarmii l-au prins pe o stradă din Ploiești cu 66 de plicuri care conțineau o substanță vegetală suspectată a fi drog. În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că acesta ar fi comercializat cannabis cu 50 de lei gramul. Nu este prima dată când bărbatul intră în atenția autorităților: la sfârșitul anului trecut, el ar fi fost depistat cu aproximativ 20 de grame de materie vegetală similară.

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