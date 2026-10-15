O membră a familiei regale din Abu Dhabi găsită drogată pe o stradă din Londra

Un caz șocant a ajuns în fața instanței din Londra, după ce Mahrah Al Nahyan, membră a familiei conducătoare din Abu Dhabi, a fost găsită inconștientă pe o stradă din Londra, în apropierea unui copil de numai trei ani, care se afla desculț și nesupravegheat lângă o șosea aglomerată. Femeia a pledat vinovată pentru neglijarea copilului și a primit o pedeapsă în comunitate, cu obligația de a urma un program de reabilitare.
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Copilul era desculț, în apropierea traficului
Potrivit relatărilor din presa britanică, Mahrah Al Nahyan ar fi fost găsită în stare de inconștiență, în timp ce un bărbat se afla în apropiere, la rândul său, fără cunoștință. Copilul de trei ani se juca desculț lângă drumul circulat, fără supravegherea unui adult capabil să intervină. Trecătorii au observat situația și au intervenit pentru a avea grijă de copil până la sosirea poliției.
Ce au stabilit anchetatorii și instanța
La percheziție, polițiștii au găsit asupra femeii obiecte asociate consumului de droguri, însă nu au descoperit substanțe ilegale. În instanță s-a discutat despre consumul de cocaină în zilele precedente incidentului. Potrivit The Standard, avocatul apărării a susținut că aceasta nu consumase droguri chiar în ziua în care a fost găsită inconștientă, ci era epuizată după consumul anterior.
Mahrah Al Nahyan a recunoscut o acuzație de neglijare a copilului. Judecătorul a criticat comportamentul care a expus minorul riscului de a fi rănit și a subliniat că intervenția trecătorilor a fost esențială pentru protejarea acestuia.
Ce pedeapsă a primit Mahrah Al Nahyan
Instanța a dispus o măsură de doi ani în comunitate, care include obligația de a urma un program de reabilitare. De asemenea, femeia a fost amendată cu 5.000 de lire sterline.
Apărarea a declarat că Mahrah Al Nahyan urmează un tratament pentru dependență și că și-a exprimat regretul pentru cele întâmplate.
Dinastia Al Nahyan, una dintre cele mai bogate familii regale din lume
Mahrah Al Nahyan, în vârstă de 32 de ani, este asociată prin căsătorie cu familia conducătoare din Abu Dhabi, din Emiratele Arabe Unite. Este vorba despre dinastia Al Nahyan, una dintre cele mai bogate și influente familii regale din lume, care conduce emiratul Abu Dhabi și din care face parte și președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
Potrivit unei analize publicate de Bloomberg, averea familiei Al Nahyan a fost estimată la aproximativ 300 de miliarde de dolari în 2022. Imperiul financiar al dinastiei include investiții în energie, proprietăți imobiliare, companii și sport, inclusiv clubul de fotbal Manchester City.
În cazul Mahrah Al Nahyan, presa britanică a relatat că aceasta beneficiază de o alocație lunară de aproximativ 8.000 de lire sterline.