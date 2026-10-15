O membră a familiei regale din Abu Dhabi găsită drogată pe o stradă din Londra

Publicat 15 oct. 2026, 09:56 Actualizat 15 oct. 2026, 10:09

Un caz șocant a ajuns în fața instanței din Londra, după ce Mahrah Al Nahyan, membră a familiei conducătoare din Abu Dhabi, a fost găsită inconștientă pe o stradă din Londra, în apropierea unui copil de numai trei ani, care se afla desculț și nesupravegheat lângă o șosea aglomerată. Femeia a pledat vinovată pentru neglijarea copilului și a primit o pedeapsă în comunitate, cu obligația de a urma un program de reabilitare.

Distribuie articolul