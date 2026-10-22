Scandalul funcțiilor în PNL: Luminița Popescu nu vrea să demisioneze de la Agenția pentru Egalitate de Șanse

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 22 oct. 2026, 12:36

Liberalii din jurul lui Ilie Bolojan nu vor să renunțe la putere și țin cu dinții de funcții. Este și cazul Luminiței Popescu, șefa filialei din Caracal a Partidului Național Liberal (PNL) și, totodată, șefa femeilor liberale din Olt, care nu vrea să demisioneze de la conducerea Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES). Conform surselor citate de Realitatea PLUS, Popescu ar putea fi însă demisă în orice moment de ministrul aflat în funcție, Florin Manole.

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