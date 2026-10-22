Scandalul funcțiilor în PNL: Luminița Popescu nu vrea să demisioneze de la Agenția pentru Egalitate de Șanse

Liberalii din jurul lui Ilie Bolojan nu vor să renunțe la putere și țin cu dinții de funcții. Este și cazul Luminiței Popescu, șefa filialei din Caracal a Partidului Național Liberal (PNL) și, totodată, șefa femeilor liberale din Olt, care nu vrea să demisioneze de la conducerea Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES). Conform surselor citate de Realitatea PLUS, Popescu ar putea fi însă demisă în orice moment de ministrul aflat în funcție, Florin Manole.
Apare un nou scandal legat de funcții, după ce Partidul Național Liberal (PNL) a trecut în Opoziție. Deși conducerea partidului le-a cerut liberalilor să demisioneze din funcțiile deținute în instituțiile statului, unii dintre ei nu ar fi dispuși să facă acest lucru.
Potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS, Luminița Popescu, șefa Agenției pentru Egalitate de Șanse, a refuzat să plece din această funcție.
Popescu este șefa femeilor liberale din Olt și o apropiată a lui Gigel Știrbu, mai spun jurnaliștii de la Realitatea PLUS. Noul ministru al Muncii, social-democratul Florin Manole, ar fi pregătit să o demită.
Situația de la Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse (ANES) nu este însă singulară. Liberalul Mircea Abrudean rămâne la conducerea Senatului, deși PNL a trecut în Opoziție. Liberalii spun că situația lui Abrudean este diferită, deoarece acesta a fost ales de senatori, nu numit într-o funcție guvernamentală.
În timp ce unii liberali și-au depus demisiile, alții își păstrează funcțiile, iar tensiunile din partid continuă.