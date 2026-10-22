Gabriela Firea anunță noi fonduri europene pentru România. Unde ar putea ajunge 8,5 miliarde de euro

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 oct. 2026, 09:15

România ar putea beneficia de aproximativ 8,5 miliarde de euro pentru proiecte sociale în perioada 2028-2034, potrivit estimărilor prezentate de europarlamentarul PSD Gabriela Firea. Banii ar urma să fie direcționați către programe pentru copiii din familii vulnerabile, tinerii care au abandonat școala și persoanele care au nevoie de sprijin pentru a avea acces la educație și locuri de muncă. Propunerea prevede ca minimum 14% din fondurile europene incluse în viitoarele planuri naționale și regionale, potrivit regulilor de calcul stabilite la nivelul Uniunii Europene, să fie dedicate obiectivelor sociale.

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