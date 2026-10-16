Negocierile pentru bugetul UE, fără acord la Bruxelles. Termenul din decembrie 2026, pus sub semnul întrebării

Liderii Uniunii Europene nu au reușit să ajungă joi, la Bruxelles, la un compromis privind bugetul UE pentru perioada 2028–2034. Divergențele dintre statele membre pun sub semnul întrebării încheierea negocierilor până la sfârșitul anului 2026, în timp ce președintele Consiliului European, António Costa, pregătește o nouă propunere.
Potrivit Politico, discuțiile de la summit s-au prelungit peste durata estimată, fără ca guvernele să facă suficiente concesii pentru deblocarea negocierilor. În aceste condiții, mai multe capitale europene contestă posibilitatea respectării calendarului convenit.
„Nu vom ajunge la un acord luna aceasta. Nici luna viitoare. Nici măcar nu știu dacă este posibil să ajungem la un acord înainte de sfârșitul anului”, a declarat premierul interimar al Suediei, Ulf Kristersson.
De ce este important un acord privind bugetul UE până în decembrie
Miza negocierilor este următorul Cadru Financiar Multianual, care stabilește bugetul pe șapte ani al Uniunii Europene. Statele membre și-au propus să ajungă la o înțelegere până în decembrie 2026, astfel încât legislația necesară să poată fi adoptată în cursul anului următor.
António Costa a avertizat în repetate rânduri că prelungirea discuțiilor în 2027 ar reduce timpul disponibil pentru pregătirea noului cadru bugetar, care ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2028.
Totuși, formularea concluziilor summitului indică o abordare mai puțin categorică a termenului. Referirea explicită la obiectivul unui acord final până la sfârșitul anului a fost înlocuită cu o explicație privind avantajele respectării acestui calendar.
Documentul final precizează că „un acord înainte de sfârșitul anului 2026 ar permite adoptarea actelor legislative în 2027, ceea ce este necesar pentru a asigura că finanțarea UE ajunge la beneficiari fără întrerupere în ianuarie 2028”.
António Costa pregătește o nouă propunere de compromis
După summit, președintele Consiliului European urmează să preia conducerea negocierilor și să prezinte, în următoarele săptămâni, o nouă variantă de compromis. Un summit extraordinar este programat pentru 26 noiembrie.
Propunerea președinției irlandeze, care prevedea reducerea bugetului total cu 141 de miliarde de euro, nu a obținut sprijinul necesar.
Potrivit informațiilor citate de Politico, noua formulă pregătită de Costa ar urma să urmărească menținerea contribuțiilor naționale la un nivel scăzut, introducerea unui nou pachet de taxe europene pentru finanțarea bugetului și păstrarea flexibilității pentru anumite cheltuieli.
Găsirea unui echilibru acceptabil pentru toate capitalele rămâne însă dificilă, în condițiile în care aprobarea cadrului financiar necesită unanimitatea statelor membre.
Italia a transmis că nu va accepta un compromis doar pentru încheierea negocierilor la data stabilită. Într-un discurs susținut miercuri în Senat, premierul Giorgia Meloni a subliniat că interesele țării sale au prioritate.
„Data nu poate deveni mai importantă decât conținutul. Nu vom semna un acord care nu ne este avantajos doar pentru a respecta un termen limită. Vom semna un acord numai atunci când acesta va fi în interesul Italiei”, a declarat Meloni.
Poziția exprimată de șefa guvernului italian evidențiază una dintre dificultățile negocierilor: presiunea calendarului nu este suficientă pentru a determina statele membre să renunțe la propriile condiții.
Alegerile naționale ar putea îngreuna negocierile în 2027
O eventuală amânare ar suprapune discuțiile bugetare cu mai multe campanii electorale naționale. Potrivit relatărilor citate, oficialii europeni se tem că acest context ar putea reduce disponibilitatea guvernelor de a face concesii.
În lipsa unui compromis până în decembrie, unii politicieni iau în calcul posibilitatea ca decizia să fie împinsă până în toamna anului 2027. Un asemenea scenariu ar lăsa mai puțin timp pentru adoptarea legislației necesare înainte de începerea noului exercițiu bugetar.