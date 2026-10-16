Negocierile pentru bugetul UE, fără acord la Bruxelles. Termenul din decembrie 2026, pus sub semnul întrebării

Scris de Darius Stănescu Publicat: 16 oct. 2026, 08:27

Liderii Uniunii Europene nu au reușit să ajungă joi, la Bruxelles, la un compromis privind bugetul UE pentru perioada 2028–2034. Divergențele dintre statele membre pun sub semnul întrebării încheierea negocierilor până la sfârșitul anului 2026, în timp ce președintele Consiliului European, António Costa, pregătește o nouă propunere.

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